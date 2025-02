“Denominación de origen” se galardonó como la Mejor Película del 17° Festival de Cine Chileno 2025

Después de exhibir más de 50 películas a lo largo de ocho días en Quilpué y en Villa Alemana, el sábado 1 de febrero, en un Teatro Juan Bustos Ramírez repleto, se desarrolló la Ceremonia de Premiación y Clausura de la 17ª edición del Festival de Cine Chileno.

El evento fue conducido por la actriz Katty Kowaleczko y el actor César Caillet, quienes anunciaron a las películas ganadoras de la Competencia Radiografía Nacional en las categorías de largometrajes, cortometrajes y series de animación. Estas fueron elegidas por el Jurado Ciudadano, el Jurado de Cine Chileno, el Jurado de la Animación, el Jurado de la Prensa y el Jurado Joven. Además, se reconocieron los proyectos ganadores de la Competencia Cine Chileno en Construcción 2025, perteneciente al área de industria del festival.

La gala se destacó por el homenaje al director, guionista y productor de cine Rodrigo Sepúlveda Urzúa por su Aporte al Desarrollo Cinematográfico Nacional, quien comentó: “Estoy muy contento y de verdad muy emocionado. Yo he filmado mucho en la Quinta Región, me encanta filmar acá y me siento parte de este lugar, entonces este reconocimiento es como que te feliciten los amigos…”.

Tras terminada la premiación, se realizó el esperado concierto de la Banda Ángel Parra Trío, qué se encargó de brindarle a los presentes un concierto lleno de Jazz y de esta forma cerrar con música la celebración de los 17 años de FECICH.

Competencia Radiografía Nacional

Destacando y agradeciendo a todas las producciones que participaron, el Jurado Ciudadano otorgó el Premio Cine Chileno al Mejor Largometraje FECICH 17 a Denominación de Origen, del director Tomás Alzamora, cinta que retrata la lucha de un movimiento social en San Carlos por obtener la preciada “denominación de origen” de la longaniza. La película también se llevó a la región del Ñuble el Premio de la Prensa al Mejor Largometraje y el galardón a la Mejor Actuación para Luisa Barrientos.

El Premio Cine Chileno al Mejor Cortometraje FECICH 17 fue para El Canon, de Martín Seeger, que nos presenta la historia de Jean, un migrante que encarna la perfección médica y estética, pero cuya marginalidad se oculta en el anonimato. Asimismo, el corto fue reconocido con el Premio Jurado Joven al Mejor Cortometraje y el premio a la Mejor Propuesta Narrativa.

Por otra parte, los ganadores del Premio del Público al ser los mejor evaluados fueron el cortometraje “Familia” y el largometraje “La fabulosa máquina de cosechar oro”, los cuales también se llevaron el Premio Especial del Jurado del Cine Chileno.

En la categoría cortometrajes la Mejor Propuesta Visual y Sonora fue para Frascos Vacíos mientras que la Mejor Actuación se la llevó Catalina Huerta por Cinco formas de borrar un chupón y finalmente la Mejor Dirección se le otorgó a La rabia se siente en el cuerpo.

En el apartado de largometrajes los ganadores fueron: Mejor Banda Sonora para Yo no canto por cantar; Mejor Montaje para Oasis; Mejor Dirección de Arte para Los Hiperbóreos; Mejor Dirección de Fotografía para Una sombra oscilante; Mejor Guión o Investigación para Memoria implacable y Mejor Dirección para El Ladrón de Perros.

Categoría Animación

El Premio Cine Chileno al Mejor Cortometraje de Animación FECICH 17 se lo llevó Voz de Trompeta, que además, recibió el Premio Jurado Joven y Premio Jurado Ciudadano al Mejor Cortometraje de Animación, obteniendo también la Mejor Propuesta de Animación, Visual y Sonora.

La Mención Honorífica del Jurado de la Animación Chilena fue para Las Raíces de Efraín; el Mejor Diseño Personajes lo recibió Devuelta a Tí, mientras que el Mejor Guión y Dirección fue para Los Hermanos Casablanca.

En la nueva categoría de series, el Premio Cine Chileno a la Mejor Serie de Animación FECICH 17 fue para Vamos Mandy! de Fernanda Vásquez; el Premio Jurado Ciudadano a la Mejor Serie de Animación fue otorgado a Pajarones de Kike Ortega, que también recibió el Premio a la Mejor Dirección, el Premio Jurado Joven y Jurado Ciudadano a la Mejor Serie de Animación y el reconocimiento a la Mejor Propuesta de Animación, Visual y Sonora.

El Premio especial del Jurado de la Animación Chilena y Mejor Diseño de Personajes fue para Primeras; Mejor Propuesta de Animación Visual y Sonora para Wow Lisa y el Mejor Guión para Mundoperro.

Cine Chileno en Construcción – Fecich Industria

El largometraje Si vas para Chile, co-dirigido por Amílcar Infante, ganó el Premio Asesoría de Montaje con la profesional Titi Viera-Gallo y el Premio Siete Soles, mientras que el Premio Postproducción de Sonido de Studio Azul Multimedios fue para Felisa y Yo de la directora Ingrid Isensee.

Y los cortometrajes ganadores con el Premio Corrección de Color de Color Haus fueron para Caudal de Develo Colectivo; Mateo y la Ciudad de la directora Mixie Araya y Nunca verás la sombra de Josefa Infante.

FECICH es organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y cuenta con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Quilpué y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, EFE Trenes y DUOC UC Sede Viña del Mar.