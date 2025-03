Festival de Cine de Cartagena rendirá un homenaje al chileno Pablo Larraín

Síntesis generada con OpenAI

El 64º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se celebrará del 1 al 6 de abril, rendirá homenaje al cineasta chileno Pablo Larraín, reconocido por películas como “No” (2012), “Jackie” (2016) y “Spencer” (2021). El festival también honrará al director haitiano Raoul Peck, conocido por “I Am Not Your Negro” (2016) y “El joven Karl Marx” (2017). La inauguración contará con “Alma del desierto”, ópera prima de la cartagenera Mónica Taboada-Tapia, que narra la historia de Georgina Epiayú, primera mujer trans de la comunidad wayúu.

