Ácida y divertida: Mubi anuncia el estreno de la comedia chilena “Historia y geografía”

A partir del 14 de marzo, la película chilena Historia y geografía se podrá ver en streaming. La película dirigida por Bernardo Quesney, es una comedia que sigue el viaje de Gioconda Martínez, una recordada actriz de televisión cómica, que decide volver a su ciudad natal a montar una obra de teatro sobre la conquista de Chile, para recuperar el reconocimiento artístico que creyó haber perdido, pero que nunca tuvo.

Protagonizada por Amparo Noguera y Catalina Saavedra, la película cuenta también con un elenco de gran trayectoria en el cine y la televisión nacional, incluyendo a Steevens Benjamin (Perro Bomba), Pablo Schwarz, Paloma Moreno y Paulina Urrutia.

La película tuvo su debut en Sanfic 2023 obteniendo el premio a la Mejor Dirección para Bernardo Quesney y Mejor Interpretación para Amparo Noguera. Además, Catalina Saavedra obtuvo el premio de Mejor Actriz de Soporte en Cine en los Premios Caleuche 2025 por su papel en esta película.

A través de MUBI, la distribuidora global, servicio de streaming y compañía productora, se realizará el estreno exclusivo en su plataforma de Historia y geografía.

“Siempre he sido muy fanático de MUBI y me siento impresionado por estar en su curatoría. Me encanta que mi película sea parte del catálogo. Es la mejor casa que podría tener. Estoy impaciente por saber qué le pasará al público latino”, destaca Quesney sobre el estreno del film en la plataforma.

Con un recorrido destacado en festivales internacionales como el BAFICI y SANFIC, donde Bernardo Quesney obtuvo el premio a Mejor Director y Amparo Noguera recibió el premio a Mejor Interpretación por su papel protagónico, Historia y geografía ha sido reconocida tanto por la crítica como por el público.