¿Dejar a Chile sin feria internacional de arte? No, gracias

En respuesta a la reciente columna de opinión publicada sobre Ch.ACO, lo primero que sorprende es la ausencia total de contacto con el equipo organizador. No hubo preguntas ni intentos de comprender. Así se construyó un texto lleno de inexactitudes, partiendo por afirmar livianamente que “en Chile no hay mercado del arte”. ¿De verdad no lo hay? Basta con preguntar a las galerías, colectivos o coleccionistas que año a año participan. Colectivos y galerias, vendieron más de 250 obras en esta edición. ¿Eso no es mercado?

Más aún, la columna incurre en una contradicción evidente: afirma que no hay mercado y, al mismo tiempo, responsabiliza a la organización de la feria por no desarrollarlo. ¿Cómo es posible que un evento como Ch.ACO haya perdurado 15 años si no existiera siquiera un ecosistema mínimo para sostenerlo? La feria no es un proyecto privado: es una plataforma país.

Democratiza el arte, lo descentraliza, abre espacios a regiones y conecta al Chile creativo con el resto de América Latina.

Este año participaron proyectos de Arica a Puerto Cisnes, junto a representantes de Lima, Bogotá y Buenos Aires. A través del programa Ch.ACO Conecta, más de 1.500 estudiantes de colegios públicos accedieron gratuitamente. Porque creemos que el arte no es un lujo, sino un derecho cultural.

Respecto de las acusaciones laborales aludidas: no se consultó a ningún miembro del equipo. Sabemos que siempre hay espacio para mejorar, pero sin diálogo no hay crítica constructiva.

Después de 15 años de trabajo continuo, seguimos apostando por el arte chileno, con sus desafíos y aprendizajes. Y lo seguiremos haciendo. Porque el arte no necesita más trincheras: necesita comunidad. Por eso, desde ya invitamos a todas las ferias del país a que en 2026 construyamos juntas una gran semana del arte. Más espacios, no menos. Más cultura, no menos.

¿Vale la pena tener una feria internacional en Chile? Sí. ¿Vale la pena fortalecer el ecosistema del arte? También sí. Apostamos por este país. Y por el arte, que es su patrimonio futuro.

