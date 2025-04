El libro sobre mujeres ayudistas de la resistencia política en dictadura

Un egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Tomás García Álvarez, publicó su segundo libro, titulado Todo lo que tenías que hacer. Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, informó la Casa de Bello.

En él recoge parte de la investigación realizada para su memoria de título, la que fue guiada por la académica Carolina Trejo y que acabaría siendo su primer libro, llamado El Negro Palma. Retorno Desde el Punto de Fuga.

La idea de este libro estuvo guardada en un cajón por cinco años. Al seguir la historia del fugitivo militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Ricardo “Negro” Palma Salamanca, García Álvarez conversó con mujeres que fueron clave en el refugio y cuidado de quienes debían vivir en la clandestinidad durante la dictadura de Pinochet.

“Lo que detonó la idea de escribir sobre ellas fue una conversación que tuve con Palma Salamanca, cuando él me dice ‘una mujer nos tuvo en la playa antes de salir de Chile a Argentina’. Entonces yo le pregunté quién era ella, a lo que me contestó ‘no tengo idea’, porque eso era lo que pasaba, eran anónimas. Entonces, una labor que parecía tan secundaria, era tan vital en esa cadena que te narro, porque permitían pelear contra la muerte todo el tiempo”, afirmó el periodista.

A diferencia de su primera publicación, afirma García, esta está contada a través de una crónica sumamente narrativa y que, de hecho, no tiene ninguna cuña.

“Aquí hubo un esfuerzo bien importante de mucha lectura, mucha revisión y mucha edición para poder construir estas historias de modo que el lector pueda bucear en ellas. Es decir, que se pueda sentir parte y se meta en la vida de estas mujeres para, de esa forma, no ver su labor como algo ajeno”.

Tomás García comentó que las siete mujeres que están plasmadas en este libro, si bien son distintas, hay elementos que las unen y forman el perfil de una mujer ayudista.

“Personas que se sabían ayudistas me decían ‘que me llamen así me parece un término secundario, porque yo era una mujer de la resistencia, tal como lo eran las militantes de un partido’. Entonces ahí vi esa pulsión instintiva de querer salvar vidas, de querer estar al servicio de las otras personas. Yo las perfilaría como mujeres que están al servicio de otros, que saben sumar infinitas tareas a su vida sin descuidar ninguna, mujeres con alta astucia e inteligencia. Desbordaban valentía, solidaridad, humanidad y, sobre todo, amor por la vida. Definitivamente, son personas que amaban la vida y sabían que lo que estaba instalándose en Chile era una cultura de la muerte”.

A 52 años del golpe de Estado que interrumpió la democracia en Chile a manos de Augusto Pinochet y la Junta Militar, la importancia de este libro, explica García, radica en que “hay un deber desde el periodismo de rescatar esas historias que son olvidadas en el relato oficial. Y a mí en lo particular me pasó que, tras haber contado la historia de Ricardo Palma, me chocó la idea de estar contando siempre la historia de los héroes o antihéroes. Me pregunté qué pasaba con esas historias que estaban invisibilizadas, que estaban debajo de la alfombra y que se van perdiendo”.

Finalmente, el libro ya se encuentra disponible en distintas librerías a lo largo del país y pronto el autor y la editorial Alquimia anunciarán el lanzamiento oficial.