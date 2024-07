Exposición sobre Antártica “Más allá del tiempo”

Galería Espacio en Tránsito, Los Trapenses 3061, Local 15, Lo Barnechea.

Inauguración: Jueves 1 de agosto – 19:30 horas.

El jueves 1 de agosto, a las 19:30 hrs., iniciando el mes de la fotografía, se inaugurará en la galería Espacio en Tránsito la exposición “Más allá del tiempo”, del fotógrafo GVivanco, a cargo del curador Manolo Huerta.

Se trata de una muestra de 22 fotografías de gran formato, que no solo buscan reflejar la gran belleza del continente antártico, sino también provocar una reflexión sobre su fragilidad y el impacto humano en el planeta en general.

La exposición es fruto de la travesía que realizó el autor a la Antártica, en febrero de 2023, donde el artista se adentra en un viaje introspectivo y geográfico. A bordo de un velero, el “Sonabia 2” -de 15 metros de largo por 4,5 m de ancho- zarpó de Puerto Williams, atravesó el mar de Drake -conocido como el más peligroso e impredecible del mundo- y recorrió el mar antártico y sus icebergs, en una navegación de 26 días en total.

“Nunca imaginé la belleza con la que me iba a encontrar. Si bien había escuchado sobre la inmensidad blanca, la realidad superó todas mis expectativas”, cuenta el fotógrafo.

Y agrega: “A medida que transcurrían los días navegando en el continente antártico, me di cuenta de cómo mi trabajo fotográfico iba cambiando. Cada vez me fijaba más en los detalles, y estaba impactado por la magnitud de los hielos y las montañas. Antártica no era plana ni totalmente blanca; las tonalidades de azul de los hielos me causaban un asombro profundo. Podía quedarme horas en cubierta observando este entorno, hasta que el frío -que a veces calaba los huesos- se hacía insoportable”, recuerda el fotógrafo.

Esa observación absorta por los hielos azulados que se abrían ante sus ojos y las montañas congeladas de enormes magnitudes que a veces caían abruptamente al mar, dieron fruto a un trabajo fotográfico que logra capturar la esencia de este remoto territorio, fotografiando una inmensidad de tonalidades, relieves y texturas.

“Vuelves con una humildad impresionante después de enfrentarte a una naturaleza tan impactante como el cruce del Drake y la grandeza de la Antártica. Todo en la vida adquiere una nueva perspectiva”, confiesa el artista.

Tardó un año en revisar, editar y organizar todo el material fotográfico. Tras todo ese proceso, logró depurar las imágenes que conforman “Más allá del tiempo”, una exposición que busca transportar al público en un viaje visual por fiordos, icebergs y montañas; tonalidades del blanco al azul y al rojizo… Intenta transmitir el frío extremo, el viento en el rostro y esa sensación de perplejidad y recogimiento ante la grandeza de la naturaleza.

La muestra busca provocar una reflexión en torno a la fragilidad, la transitoriedad y la relación de los seres humanos con estos territorios extremos.

Como concluye el autor: “’Más allá del tiempo’ ofrece una ventana a la inmensidad antártica, sus desafíos y su serenidad, evocando un profundo sentido de conexión con el mundo natural y nuestro papel dentro de él. En un mundo cada vez más marcado por el cambio climático y la pérdida de ecosistemas naturales, este continente aparece como un símbolo de belleza inalterada y de la urgencia de nuestra lucha por la conservación”.

GVivanco crea una conexión profunda entre el espectador y la naturaleza buscando trascender la temporalidad y capturar la eternidad del paisaje. Sus fotografías no solo documentan un momento en el tiempo, sino que evocan una relación más íntima y duradera con la naturaleza, invitando al espectador a pensar en la permanencia y en cómo nuestras acciones presentes pueden impactar el futuro del planeta.

Sobre el autor

Carlos Guevara Vivanco es ingeniero civil en computación, MBA con mención en Finanzas, montañista y un premiado fotógrafo de naturaleza chileno.

Con más de cuatro décadas de experiencia como montañista explorando Chile, desde el Parque Nacional Lauca hasta la mítica Antártica, su espíritu aventurero se refleja en cada captura fotográfica. Estudió en el New York Institute of Photography; lideró el programa Natphoto Montaña entre 2014 y 2018; y pertenece a la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (AFONA) desde el año 2019.

Su trabajo ha sido consagrado a través de premios y menciones internacionales, destacando un Platinum y numerosos Gold en los “London Photography Awards 2024”, Gold y Silver en “Muse Photography Awards 2024”, y distinciones en el “New York Photography Awards”, “European Photography Awards”, “Siena International Photo Awards” y “Montphoto”. En 2023, tuvo el honor de ser nombrado “Antarctic Ambassador” por la International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO).

Instagram: @guevaravivanco_fotografia