Concierto Gospel gratis en Las Condes

Universidad Nacional Andrés Bello, Fernández Concha 700, Las Condes.



Jueves 25 de julio – 20:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

Cultura UNAB presenta por primera vez el Concierto Gospel junto al coro Chile Gospel, una invitación para aquellos que disfrutan de este estilo musical tan reconocido a nivel mundial por su versatilidad y excelencia artística.

Serán 24 los cantantes (voces profesionales y también entusiastas del canto) que deslumbrarán en el escenario de la Universidad Andrés Bello. Además, esta presentación también se vivirá en formato online para quienes no puedan asistir presencialmente y contará con intérprete en lengua de señas.

La invitación es a disfrutar de este estilo musical reconocido a nivel mundial por su versatilidad y excelencia artística, interpretado por el Coro Chile Gospel.

PROGRAMA

– No time to waste (Gospel)

– Oh How Precious (Gospel)

– I will follow him (Peggy March)

– Ain’t no Mountain high enough (Marvin Gaye y Tammi Terrell)

– Stand by me (Ben E. King)

– Total Praise (Gospel)

– Don’t cry (Gospel)

– Lean on me (Michael Bolton)

– Will you be there (Michael Jackson)

– I´ll be there ( v Jackson)

– Respect (Aretha Franklin)

– Viva la vida (Coldplay)

– Oh Happy day (Gospel)

Coro Chile Gospel

A lo largo de sus 17 años de trayectoria, el coro ha participado en numerosos encuentros culturales y se ha presentado en los escenarios más importantes de Chile, incluyendo teatros, auditorios y centros culturales. Su versatilidad y excelencia artística les han permitido colaborar con reconocidos artistas y agrupaciones musicales tanto nacionales como internacionales. Sus fundadores y directores son Juanita Arévalo y Esteban Medina, quienes el año 2014 realizaron una alianza con el «New York City Gospel Choir».

El repertorio del Coro Chile Gospel es amplio y variado, abarcando desde los temas tradicionales del gospel hasta las interpretaciones más contemporáneas. Además, esto les permite llegar a una audiencia diversa y conectar con diferentes generaciones de espectadores.

Destacan sus participaciones en:

Gospel «New York» en Harlem N.Y los años 2016 y 2018, Cantando incluso con Cissy Houston (madre de Whitney Houston).

Participación en el «Premio fundamental de la música chilena”

Invitados especiales de «Chancho en Piedra» en su último concierto

Participación en el cierre de la Teletón 2022 en el Estadio Nacional