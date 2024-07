Pianista Sherry Grant y violista Emlyn Stam en Vitacura

Teatro Contrapunto, Escuela de Música y Danza Moderna, Luis Pasteur 5303, Vitacura.

Lunes 29 de julio – 18:00 horas.

Gratis.

Con el fin de promover el intercambio cultural entre ambos países y compartir la belleza del arte con el público chileno, la Oficina Económica y Cultural de Taipei, Taiwán en Chile con el apoyo del Instituto Profesional Escuela Moderna de Música y Danza, conjuntamente invitan a disfrutar la presentación Vio-Latino.

El concierto Vio-Latino, contará con Sherry Grant, pianista taiwanesa radicada en Nueva Zelanda, y Emlyn Stam, violista holandes-canadiense, quienes interpretarán 10 obras de compositores sudamericanos residentes en Reino Unido, Taiwán, Estados Unidos y otros países. Este espectáculo se realizará en un formato multimedia, en el cual la música será acompañada de poesía recitada, además de la proyección de fotografías de arte visual de artistas sudamericanos contemporáneos.

La pianista Sherry Grant y el violista Emlyn Stam formaron conjuntamente el grupo musical Alto Nova Duo para interpretar Vio-Latino en el Congreso Mundial de Viola 2024, celebrado en Brasil el 20 de julio pasado. Luego de una gira por Brasil y Argentina, se presentarán en la Escuela Moderna de Música y Danza en Chile. Los 10 temas de Vio-Latino serán una exploración de elementos de herencia cultural sudamericana y una reflexión a los compositores, sobre cómo influyeron en su estilo compositivo. El objetivo con Vio-Latino es inspirar la colaboración y el diálogo intercultural además de mostrar la diversidad de la nueva música de la diáspora sudamericana.

El violista Emlyn Stam es un músico de cámara y solista activo internacionalmente. Ha sido director artístico de la New Europe Orchestra (New European Ensemble) desde 2014, también trabaja con la Orquesta Sinfónica de Ámsterdam, la Orquesta Sinfónica d´Espinho (Portugal) y la Orquesta Schoenberg, ha actuado en numerosos festivales de música. Sherry Grant es una intérprete de música clásica (violonchelista, pianista y copianista) y además poeta. En 2019, Sherry Grant organizó 14 conciertos y ha actuado junto a grandes violistas principales de Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Programa

Música



Moshe Knoll (Venezuela/USA) Bachianas Venezolanas

Luis Saglie (Chile/Australia) The Defiant Magpie

Daniel Rojas (Peru/Australia) Bygone Angels

Andrián Pertout (Chile/Australia) Esboço de Ipanema

Martin Musaubach (Argentina/Taiwan) – Pa Los Que se Fueron (Tanguito)

Polo Piatti (Argentina/UK) – Los Locos

Barbara Varassi (Argentina/Netherlands) From the roof

Silvina Milstein (Argentina/UK) que llega y parte dorada espumante del agua

Marius Diaz (Colombia/Spain) Aria of Koroglu

Jean Kleeb (Brazil/Germany) Ritual para a terra

Poesía

Natalia Litvinova (Argentina)

Adriana Lisboa (Brasil)

Marina Burana (Argentina/Taiwán)

Fredy Chikangana (Colombia)

Rosabetty Muñoz (Chile)

Carmen Andrea Mantilla (Chile)

Tamar (Argentina)

Laura Antillano (Venezuela)

Katherine Medina Rondón (Peru)

Soledad Castresana (Argentina)

Arte visual

Diego Gravinese (Argentina)

Shalak Attack (Chile/Canadá)

Luisa Elena Betancourt (Venezuela)

Brenda Rodriguez (Argentina)

Maximo Larua (Peru)

Eqzequiel Briseno (Argentina)

Julieta Bussot (Argentina)

Beatriz Milhazes (Brazil)

Ricardo Fernández Olivares (Argentina)