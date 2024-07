“Séptima” de Beethoven en el Teatro Municipal de La Pintana

Teatro Municipal de La Pintana, Aníbal Pinto 12840, La Pintana.

Miércoles 7 de agosto – 19:00 horas.

Gratis.

Luego de un exitoso comienzo durante la primera semana de julio, el ciclo de conciertos gratuitos que la Orquesta Usach está realizando en el Teatro Municipal de La Pintana continúa con un programa que incluye una de las más famosas creaciones de Ludwig van Beethoven (1770-1827): la Sinfonía Nº 7 en la mayor.

Liderado por su titular, David del Pino Klinge, el elenco continuará así una serie de presentaciones que se extenderá hasta enero de 2025 y cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales.

“Desde el punto de vista del público, nuestro último concierto en La Pintana superó a los anteriores. El teatro estuvo casi lleno y eso fue muy estimulante, así que espero que esta vez repitamos el mismo panorama de convocatoria y entusiasmo de la gente”, anticipa el director de la agrupación.

“Es un privilegio que la Orquesta Usach siga visitándonos y ofreciendo conciertos de la más alta calidad en La Pintana, una comuna que ha sido desfavorecida y estigmatizada durante muchos años. Que estén presentes en nuestro teatro es sinónimo de que en la comuna también pasan cosas buenas, interesantes y de relevancia artística”, añade Fernando Saavedra, director de la Corporación Cultural de la comuna, quien encabezó la primera de las presentaciones, junto a la alcaldesa Claudia Pizarro.

En esta oportunidad, la pieza central del programa será la Sinfonía Nº 7 en la mayor, que Ludwig van Beethoven compuso entre 1811 y 1812, una época en la que ya estaba recibiendo tratamiento para la sordera. Pese a ello, se encuentra entre las más radiantes de las partituras que dejara el compositor.

“Es la más alegre, fácil y transparente de entender de todas sus sinfonías. Es cien por ciento musical, no tiene la intención descriptiva o de programa que hay en otras sinfonías. Es música pura y no hay ninguna interpretación que darle que no sea disfrutar de la música”, asegura David del Pino Klinge.

Antes, la Orquesta Usach abordará una de las tres suites de Aires y danzas antiguas de Ottorino Respighi (1879-1936), uno de los principales compositores italianos de comienzos del siglo XX, reconocido principalmente por la trilogía de poemas sinfónicos que conforman las Fuentes de Roma (1916), los Pinos de Roma (1924) y las Fiestas romanas (1928).

Estudioso de la música italiana del Renacimiento y el Barroco, su entusiasmo lo llevó también a crear tres suites orquestales inspiradas por ese repertorio y la Orquesta Usach abordará la tercera de ellas.

“Respighi era un tremendo orquestador, del mismo nivel que los dos grandes de la historia del sinfonismo, que son Nikolái Rimsky-Kórsakov y Maurice Ravel. Lo que hace diferente es que solo con los instrumentos de cuerdas consigue la misma maestría para crear texturas, colores, luces y oscuridades asombrosas”, detalla David del Pino Klinge. “Por decirlo de una manera, los instrumentos de cuerda se convierten en parte en clarinetes, fagotes, instrumentos de percusión, cornos, trombones y flautas. Estas suites son un lujo de orquestación y también de melodía”.

La Orquesta Usach interpretará el mismo programa en el concierto que se realizará el miércoles 14 de agosto (19:30 horas), en su tradicional escenario del Teatro Aula Magna Usach. En esa ocasión, además, tendrá como solista a Daniela Saavedra, quien abordará el Concierto para piano y orquesta Nº 20 en re menor, K. 466 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Programa

Ottorino Respighi (1879-1936)

Aires y danzas antiguas

Suite Nº 3, P. 172

I. Italiana

II. Arie di corte

III. Siciliana

IV. Passacaglia

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía Nº 7 en la mayor, op. 92

I. Poco sostenuto – Vivace

II. Allegretto

III. Presto

IV. Allegro con brio

Orquesta Usach

Director artístico: David del Pino Klinge