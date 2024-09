Charla “La democracia y sus límites: reflexiones sobre la crítica al neo-autoritarismo global”

Jueves 12 de septiembre – 11:00 horas.

Vía Youtube AQUÍ .

Para más información puede escribir al email phd.tecsa@unab.cl.

El jueves 12 de septiembre a las 11:00 AM (hora Santiago, Chile) se realizará en forma online la charla “La democracia y sus límites: reflexiones sobre la crítica al neo-autoritarismo global”.

La exposición estará a cargo de Ezequiel Ipar, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo (USP); Investigador CONICET y Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En la moderación, participará Alexis Gros, de la Friedrich-Schiller-Universität Jena.

“El crecimiento del autoritarismo a nivel global se ha vuelto una cuestión urgente para la crítica social. En muchos casos, estas ideologías neo-autoritarias funcionan como pseudo-resoluciones ideológicas de problemas reales del capitalismo global que no encuentran respuestas en los partidos democráticos tradicionales. Esta debilidad, que corre el riesgo de transformarse en impotencia, afecta a una idea que ha impulsado a la crítica social desde la segunda guerra mundial, me refiero a la idea de democracia. La crítica social siempre ha enfrentado una paradoja con respecto a esta idea. Recurre insistentemente al contenido normativo de la idea de democracia, sin dejar por ello de someterla a crítica en varios aspectos fundamentales. En mi exposición me interesará reflexionar sobre el significando que tiene para nosotros la idea de democracia cuando la usamos de modo diferenciado en la crítica social”, explica Ipar.

Esta actividad forma parte del ciclo 2024 del Coloquio Interregional e Internacional de Ciencias Humanas y Sociales (CIHUSO). Es organizada por el Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual de la Universidad Andrés Bello, Chile; el Doctorado en Comunicación de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Chile; el Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Grupo de Estudios de Teoría Crítica Contemporánea (GETeCC) de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; el Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú; el Grupo de Teoría Crítica de la Universidad de Valencia, España y; el grupo de Estudios de Filosofía Social de la Universidad de Alcalá, España.