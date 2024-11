Lanzamiento del libro “Reflujo”

Biblioteca Municipal de Providencia, Av. Providencia 1590, Providencia.

Miércoles 6 de noviembre – 18:30 horas.

Insólitos, bizarros, impredecibles son los relatos que componen “Reflujo: antología del cuento delirante”, un volumen que reúne las propuestas de 26 autores latinoamericanos que desbordan los cánones del género en un huracán de historias que no responden ni a causas ni a efectos.

Autores de Chile, Argentina, Perú y Uruguay participan de esta antología, editada por el sello Emergencia Narrativa.

Joaquín Escobar, escritor y encargado de la selección de esta antología, afirma que “existe un calco que funciona como eje y repetición, es decir, el imaginario cultural se duplica como si estuviésemos leyendo siempre la misma novela. Pero hay temáticas literarias que se van agotando. Llega un momento en el que se redunda sin ningún tipo de variación, cuestión que genera reflujo en la comunidad lectora. Mi hipótesis (de allí la necesidad de esta antología) es que en Latinoamérica está empezando una ola de literatura delirante”.

De esta forma, Escobar convocó a autores como el peruano Dany Salvatierra, el chileno Cristian Geisse y la argentina Flor Canosa para este volumen que reúne delirantes y originales relatos; entre estos, encontramos la historia de un hombre que dialoga con la cabeza de su pareja conservada en un portentoso refrigerador; el enfrentamiento de chilenos-haitianos y veteranos de la Guerra del Litio en una plaza pública; y la búsqueda de la perfección de una inteligencia artificial varada en el tiempo que intenta escribir la novela definitiva.

-¿Qué es la literatura delirante?

-Es una narrativa abyecta, escatológica, incómoda, bizarra y antilectura aristotélica (en su estructura de inicio-desarrollo-final). Además, la literatura delirante no necesita un vocero, se defiende por sí sola.

-En tu prólogo observas que este tipo de literatura emerge a lo largo del continente, ¿se trata de una tendencia contemporánea o tiene sus raíces?

-En Argentina tiene sus raíces: César Aira, Sergio Bizzio y Alberto Laiseca. En Uruguay, también: Mario Levrero y su trilogía involuntaria fueron un espacio transgresor. Sin embargo, en Chile no existe una corriente literaria (o por lo menos no con ese nombre), más bien hay autores como Cristian Geisse Navarro, Óscar Barrientos Bradasic y Diego Vargas Gaete (todos son parte de “Reflujo”) que se inscriben en este registro.

-¿Cómo realizaste la selección de los autores?

-Porque soy lector antes que escritor. Me parece más seductor leer que escribir, eso me permitió estar viendo lo que se hacía en la región con respecto a la literatura delirante. Hubo otros autores que conocí en talleres literarios en los que fui becado, escuché sus textos, me parecieron distintos a lo que se estaba realizando en la narrativa nacional. En “Reflujo” hay un mix de consagrados, como Bizzio, Salvatierra y Lamberti, y de nuevas plumas como las de Carlos D’alençon.

-En la antología los relatos atraviesan distintos géneros, desde el terror a la ciencia ficción, pasando por el policial y la sátira. ¿Se podría concluir que la literatura delirante tiene que ver más con la forma de contar que con el tema? En otra palabras, ¿puede estar presente en diversos géneros y temáticas literarias?

-Sí, puede estar en distintos lugares y registros, puede deambular por diversos géneros en forma simultánea, los relatos delirantes no se definen bajo una estructura única. Por ejemplo, en “Reflujo” hay un texto críptico y abstracto, sin género literario, como el de Bob Chow; y uno más de sátira como “El día en que murió Bart Simpson”, de Dafne Mociulsky.

-La autoficción es una tendencia muy en boga hoy, ¿qué opinas de este tipo de literatura?

-No me atrae, no me resulta novedosa, la considero un refrito de cosas que ya se dijeron. Al fin y al cabo, dentro de un mismo círculo social las historias se repiten con escasas modificaciones. Como dice Damián Tabarovsky, es una literatura café con leche. Además, la escritura de autoficción está construida a partir de una épica que me resulta forzada, por eso me produce reflujo, se me repite, no me remueve nada.

-¿Cómo se relaciona la literatura delirante con la realidad, con lo político, con lo social?

-Con humor, sorna, burla y distorsión.

Los autores presentes en “Reflujo: antología del cuento delirante” son: de Argentina, Mariano Quirós, Dana Lima, Leandro Ávalos Blacha, Bob Chow, Dafne Mociulsky, Flor Canosa, Luciano Lamberti y Sergio Bizzio; de Perú, Dany Salvatierra y Julio Meza Díaz; de Chile, Joaquín Escobar, Cristian Geisse Navarro, Alex Saldías, Nicolás Campos Farfán, Diego Vargas Gaete, Juan José Podestá, Ignacio Fritz, Emilio Ramón, Andrés del Olmo, Daniel Rojas Pachas, Carlos D’alençon G., Óscar Barrientos Bradasic, Carvacho Alfaro, Juan Pablo Belair y Cristian Cristino; y de Uruguay, Juan Manuel Trelles.

En la presentación del libro participarán el antologador Joaquín Escobar; el escritor Alex Saldías; y la bookstragamer Isidora Bermedo.