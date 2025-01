Festival de Verano “Sale el Sol” en Providencia

Comuna de Providencia, Santiago.

3 al 25 de enero.

Más información AQUÍ.

Enero llega lleno de actividades culturales con la programación del V Festival de Verano “Sale el sol” 2025, entre el 3 y el 25, organizado por la Fundación Cultural de Providencia y que contempla obras de teatro, cine al aire libre, ballet, conciertos y el tradicional Festival Internacional de Jazz.

“Como ya es habitual, el verano cultural comienza en Providencia con nuestra nutrida programación para vecinos y todos los públicos, con grandes espectáculos gratis que estamos seguros se convertirán en el éxito de la temporada”, sostiene el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Comienza con la obra “El canto de la Tierra” del Festival Internacional Teatro a Mil 2025 (FITAM), una de las obras más atractivas e inclasificables del compositor austriaco Gustav Mahler, en la original versión de Teatrocinema, bajo la dirección de Juan Carlos Zagal. Se presentará en el Teatro Oriente los días 3, 4 y 5 de enero. Las entradas están a la venta en www.ticketplus.cl

También en el marco de FITAM, llega desde China por segundo año al Teatro Oriente, ZHEIJANG WU OPERA, un espectáculo de 500 años de vida, en un género que rescata el arte popular chino y las obras clásicas de la ópera que harán disfrutar al público tanto visual como auditivamente. Viernes 10 y sábado 11 de enero, 20:30 horas. Las entradas están a la venta en www.ticketplus.cl

En cine, -también en el Teatro Oriente- se sumarán dos prestrenos nacionales: el documental “Vidiella, el archivo de una bestia” (15 enero), basado en la vida del icónico actor Tomás Vidiella, con guión y dirección de Jonathan Aravena; y la película “¿Cuándo te vas?” (21 enero) de Boris Quercia, protagonizada por Francisca Inbodem, Álvaro Rudolphy. Igualmente, el séptimo arte se tomará el Parque de las Esculturas, la segunda semana de enero con el tradicional ciclo “Noches de Cine” con la siguiente cartelera y entrada liberada: prestreno “Mr. Blake” (martes 7), “Footloose” (miércoles 8), “La Contadora de Películas” (jueves 9) y “Look Back” (viernes 10).

El martes 14, a las 19:00 horas, se transmitirá el ballet “La Cenicienta” desde el Royal Ballet and Opera de Londres en la pantalla gigante del Teatro Oriente. Venta de entradas www.ticketmaster.cl o boletería del teatro, con 50% descuento Tarjeta Vecino.

Nuevamente el centro de la programación estará en el Parque Inés de Suárez, con su escenario gigante, que recibirá al Ballet del Teatro Municipal de Santiago con “La Bella Durmiente”, el sábado 18 de enero, a las 20:00 horas. Luego, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dirigida por el destacado maestro Maximiano Valdés, se presentará el miércoles 22 de enero, a las 20:00 h, con un programa que incluye la suite Pájaro de Fuego de Stravinsky y el Bolero, de Ravel.

Y para los seguidores del jazz, el XXII Festival Internacional de Jazz tendrá doble jornada, el viernes 24 y sábado 25 de enero, a las 20:00 horas, con destacados ensambles chilenos y extranjeros. Para estos tres eventos, la entrada será liberada, previo retiro de tickets en www.ticketmaster.cl Se informará por redes sociales cuando estén disponibles.

En plástica, dos exposiciones en las salas de la Fundación Cultural: “Hansel y Gretel, donde” y “Monstruos y dioses del fin del mundo”. En la sala del Parque de las Esculturas, continúa la muestra de la artista Verónica Aspillaga “Paisaje Adentro”.

“Desarrollamos una parrilla de panoramas de gran atractivo, con preestrenos de cine, ballet del Teatro Municipal al aire libre para las familias que cada año repletan las localidades, una nueva edición del Festival de Jazz, los músicos de la FOJI, en fin, preparados con la calidad que nos caracteriza”, explica el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge Andrés González.

FESTIVAL SALE EL SOL 2025

DETALLE PROGRAMACIÓN COMPLETA:

3 y 4 / 20:30 y 5 / 19:00

TEATRO: EL CANTO DE LA TIERRA

Festival Internacional Teatro a Mil

Una de las obras más atractivas e inclasificables del compositor austriaco Gustav Mahler, en la original versión de la exitosa compañía chilena Teatrocinema, bajo la dirección de Juan Carlos Zagal.

Duración: 70 minutos

Calificación: Todo público

El penúltimo trabajo de Mahler es inclasificable: no es un ciclo de canciones, ni una sinfonía, ni un drama operático. Inspirada en antiguos poemas chinos, El canto de la Tierra (Das Lied Von der Erde) está impregnada de un espíritu existencialista que navega por el caos, la confusión, la contemplación, la belleza y la muerte. Un retrato emocional del, a veces cruel y a veces hermoso, ciclo de la vida.

La primera versión de esta creación fue comisionada por Los Angeles Philharmonic bajo la dirección musical y artística de Gustavo Dudamel. El montaje escénico de Teatrocinema contó con la participación de Yuval Sharon como co-director junto a Juan Carlos Zagal. La mediación en Estados Unidos fue realizada por Olga Garay. El estreno tuvo lugar en abril de 2018 en el Walt Disney Concert Hall y al año siguiente se presentó en el Festival Teatro a Mil, con la dirección musical de Paolo Bortolameolli.

Esta obra que expandió los límites de lo musical para cobrar vida y forma a través del lenguaje multidisciplinar vuelve en una versión remasterizada y con orquesta virtual al Festival Internacional Teatro a Mil 2025.

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099)

Venta de entradas www.ticketplus.cl

30% descuento #TarjetaVecino

7 al 10 / 21:30

NOCHES DE CINE

Programa:

Martes 7: pre-estreno Mr. Blake

Comedia, dirigida por Gilles Legardinier.

Todo espectador +7, 110 min, 2023, Francia.

*Basada en el best-seller francés “Días de perros”, traducido a diversos idiomas y escrito por el mismo director de la película.

Protagonistas: John Malkovich, Émilie Dequenne, Fanny Ardant, Philip Bas.

Sinopsis: El señor Blake (Malkovich), un exitoso empresario inglés, se siente perdido tras la muerte de su amada esposa. En un último esfuerzo por salir de su desdicha, deja Londres para regresar a Francia a la propiedad donde se conocieron. Este viaje hacia el recuerdo de los días felices no va a salir como lo ha previsto. A raíz de un malentendido, el Sr. Blake termina trabajando como mayordomo para la excéntrica dueña de casa y su vida da un giro inesperado.

Miércoles 8: Footloose

Musical-drama, dirigida por Herbet Ross.

Todo espectador +13, 107 min, 1984, Estados Unidos.

Protagonistas: Kevin Bacon, Lori Singer, Diane West, John Lithgow.

Sinopsis: Ren (Bacon), un adolescente recién llegado de Chicago se ha mudado con su familia a un pequeño pueblo del medio oeste donde el estricto pastor Shaw Moore (Lithgow) ha prohibido el baile a los jóvenes. Pero Ren, que además de rebelde es un entusiasta de la música, intentará por todos los medios acabar con esa prohibición, al tiempo que se enamora de Ariel (Lori Singer), la hija de Moore.

Jueves 9: La contadora de películas

Drama, dirigida por Lone Scherfing

Todo espectador +7, 116 min, 2024, Francia / España / Chile.

*Basada en la exitosa novela del Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier.

Protagonistas: Sara Becker, Daniel Brühl, Antonio de la Torre, Alondra Valenzuela, Joaquín Guzmán, Santiago Urbina, Elian Ponce, Francisco Díaz, Beltrán Izquierdo, Alfred Borner, Simón Beltrán, Max Salgado, Pablo Schwarz, Kristina Mondaca, Monserrat Corvelleyn, Mario Horton, Luis Uribe, Luis Dubó, Pablo Schwarz, Geraldine Neary y Ariel Mateluna.

Sinopsis: Sigue la historia de María Margarita, la menor de cuatro hermanos en una familia que vive en un pueblo minero del desierto de Atacama, Chile, en la década de 1960. Tras un accidente que sufre su padre, y debido a los duros cambios políticos que atraviesa el país, ya no pueden permitirse pagar entradas al cine para todos. Así descubren que la pequeña tiene el don de contar películas, lo que la convierte en la narradora de historias de su familia y, pronto, del pueblo entero.

Viernes 10: Look Back

Animación-drama, dirigido por Kiyotaka Oshiyama

Todo espectador +7, 55 min, 2024, Japón.

Sinopsis: Fujino, demasiado segura de sí misma, y Kyomoto, encerrada en sí misma, no podrían ser más diferentes, pero la afición a dibujar manga une a estas dos chicas de pueblo. Una historia de madurez y superación del creador de Chainsaw Man.

Parque de las Esculturas (Ingreso por Av. Santa María con Pedro de Valdivia)

Entrada liberada, cupos limitados.

Ingreso por orden de llegada.

10 y 11 / 20:30

ZHEIJANG WU OPERA (FITAM)

Por segundo año llega al Teatro Oriente, una ópera china. Esta vez con un espectáculo de la tradicional Ópera Wu de 500 años de vida, un género que rescata el arte popular chino y las obras clásicas de la ópera que harán disfrutar al público tanto visual como auditivamente.

País: China

Idioma: chino con subtítulos en español en pantalla de apoyo.

Duración: 2 horas con 30 minutos (15 minutos de intermedio)

Calificación: + 3 años

La Ópera Wu también conocida como Ópera Jinhua, es el segundo género teatral en Zhejiang y tiene una historia de más de 500 años. Se trata de un género operístico de origen rural, caracterizado por un repertorio rico y colorido, una temática variada y un elenco de campesinos convertidos en intérpretes. Las historias responden al gusto popular, con énfasis en la vida cotidiana, pero con interesantes giros. La música es nítida y sonora, rozando lo altisonante. En cuanto a los estilos interpretativos, la actuación refleja la vida real, con un discurso claro y una fuerte dosis de expresiones emotivas. Lo mismo en el diseño del vestuario, con colores brillantes y fuertes contrastes.

Entre las escenas y destrezas clásicas de la Wu Opera que serán representadas están: el Dragón segmentado de 9 piezas, la diosa del cielo esparce flores, el camino divergente de Jiao Zan y el “Cambio de rostro”, una habilidad escénica única en la ópera china que se utiliza para ayudar a representar diferentes personajes.

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099)

Venta de entradas www.ticketplus.cl

30% descuento #TarjetaVecino

14 / 19:00

TRANSMISIÓN ROYAL BALLET AND OPERA

Ballet “Cenicienta” (en tres actos)

Sinopsis: La vida de Cenicienta, siempre en casa trabajando para sus caprichosas hermanastras, es monótona y aburrida. Pero todo cambia el día que ayuda a una misteriosa mujer… Con un poco de magia, Cenicienta será transportada a un etéreo mundo nuevo en el que las hadas le conceden los dones de cada estación, las calabazas se convierten en carrozas y el verdadero amor la está esperando.

Música SERGUÉI PROKÓFIEV

Coreografía FREDERICK ASHTON

Reparto

Cenicienta FUMI KANEKO

Príncipe WILLIAM BRACEWELL

Hermanastras de Cenicienta BENNET GARTSIDE, JAMES HAY

Padre de Cenicienta THOMAS WHITEHEAD

Hada Madrina MAYARA MAGRI

Hada de la Primavera ISABELLA GASPARINI

Hada del Verano MARIKO SASAKI

Hada del Otoño MEAGHAN GRACE HINKIS

Hada del Invierno CLAIRE CALVERT

Bufón DAICHI IKARASHI

Duraciones aproximadas

La representación dura aproximadamente 2 horas y

45 minutos, incluidos dos intermedios

INTRODUCCIÓN A LA REPRESENTACIÓN 15 minutos

ACTO I 45 minutos

INTERMEDIO (documental incl.) 25 minutos

ACTO II 40 minutos

INTERMEDIO (documental incl.) 25 minutos

ACTO III 25 minutos

SALUDOS FINALES 10 minutos

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099).

Venta de entradas www.ticketmaster.cl o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). 50% descuento #TarjetaVecino

15 / 20:00

AVANT PRÉMIER DOCUMENTAL

“Vidiella, el archivo de una bestia”

Guión y dirección: Jonathan Aravena B.

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099).

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.

18 / 20:00

BALLET “LA BELLA DURMIENTE”

Ballet de Santiago

Sinopsis: La lucha entre el bien y el mal es el énfasis principal de esta versión creada en 1987 por Marcia Haydée para el clásico cuento de Charles Perrault. Los personajes del Hada Lila y Carabosse, representan claramente esa pugna, y es precisamente Carabosse, el malvado personaje que le da un sello distintivo a esta producción al ser interpretado por un hombre de gran protagonismo en la escena. Sus intervenciones tienen un lenguaje más contemporáneo con respecto a los demás personajes que mantienen el estilo puramente clásico del ballet.

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía: Marcia Haydée

Música: Piotr Ilich Tchaikovsky

Dirección musical: Roberto Rizzi Brignoli

Escenografía y vestuario: Pablo Núñez

Iluminación: Ricardo Castro

Coach invitada: Marie-Agnès Gillot

Repositor: Pablo Aharonian

Parque Inés de Suárez (ingreso por calle Vasconia)

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.

21 / 19:30

PRE-ESTRENO PELÍCULA: “¿CUÁNDO TE VAS?”

Dirección: Boris Quercia

Protagonistas: Francisca Inbodem – Álvaro Rudolphy – Luciana Echeverría – Felipe Larraín.

Una hilarante comedia que aborda la relación entre padres e hijos que no quieren abandonar la comodidad del ‘nido materno’, es lo que nos invita a conocer “¿Cuándo te vas?”, la nueva y esperada producción del director de “Los 80” y “Sexo con amor”, Boris Quercia.

Patricio y Érica, una pareja de cincuentones que sueña con disfrutar su vida en pareja enfrentan un problema: Natalia, su hija de casi 32 años, se niega a dejar el hogar y no tiene planes de irse. Desesperados, sus padres recurren a ideas cada vez más disparatadas para echarla de casa.

Teatro Oriente (Av. Pedro de Valdivia 099).

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.

22 / 20:00

CONCIERTO OSNJ

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), dirigida por el destacado maestro Maximiano Valdés.

Programa

– Danzón N°8, Arturo Márquez

– Suite Pájaro de Fuego, Igor Stravinsky

– Bolero, Maurice Ravel

Parque Inés de Suárez (ingreso por calle Vasconia)

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del teatro (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.

24 y 25 / 20:00

XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

Programa

Viernes 24 enero

JEAN LOUIS CARLOTTI QUINTETO “Room 416″

Jean Louis Carlotti (contrabajo/líder)

Rodrigo Leible (saxo tenor)

Danilo Quijada (trompeta)

Cristóbal Sanhueza (guitarra)

Edzon Maqueira (batería)

Yasmina Zack (voz)

Músico francés con más de 40 años de trayectoria profesional como intérprete, compositor, arreglista y docente. En Chile, ha formado e integrado prestigiosas agrupaciones con diversos estilos (clásico, jazz, bossa nova, tango, popular) como: Quinteto “EMANON”, trío “JAZZ O BRASIL” y “LOS SWINGATOS”.

Fue contrabajista del quinteto de Cristián Cuturrufo y de la cantante chilena Andrea Tessa.

Ha compartido escenario con destacados músicos y artistas chilenos como: Cristian Gálvez, Claudio Rubio, Agustín Moya, Federico Danemann, Alejandro Espinoza, Carlos Cortés, entre otros.

FLORIAN ARBENZ QUINTET “CONVERGENCE-BAND”

Florian Arbenz (batería/líder)

Jorge Vistel (trompeta)

Maikel Vistel (saxo)

Ivo Neame (piano)

Rafael Jerjen (bajo)

Florian Arbenz, uno de los bateristas más versátiles y consumados de Europa, tiene un curriculum de jazz insuperable con el aclamado trío suizo VEIN. Conoció el jazz a través de leyendas como Kirk Lightsey y Famadou Don Moye, y estudió con Ed Thigpen y Steve Smith. También es percusionista de formación clásica, con amplia experiencia orquestal internacional. Ha actuado con Peter Eötvös, György Kurtag y Christoph von Dohnanyi, entre otros.

Como estudiante, pasó seis meses en la Universidad de Artes de Cuba, y ha mantenido un interés activo en la escena internacional, incorporando elementos de la técnica asiática, así como afrocubana.

Ha realizado giras, conciertos y producciones de CD como protagonista con Kirk Lightsey, Greg Osby, Glenn Ferris, Wolfgang Puschnig, Bennie Maupin, Matthieu Michel, Claudio Pontiggia y otros. En música clásica ha trabajado como percusionista en numerosos conciertos y festivales (Luzerner Festspiele, Basler Musik Forum, Schleswig-Holstein Musik Festival), entre otros, con Heinz Holliger, Kent Nagano y Paul Sacher. Además, se ha presentado en conciertos en solitario en Europa y América del Sur.

Desde su Hammerstudio construido a medida, ha reunido a destacados exponentes. Recientemente completó su misión de lanzar 12 álbumes con 12 alineaciones diferentes.

En 2000, recibió el Premio Europeo de Cultura (apoyando su compromiso con el jazz y la música clásica).

Sábado 25 enero

JOSÉ VICUÑA “VUDÚ ORGAN QUINTET”

José Vicuña (saxos/líder)

Carlos Cortés (Órgano B3)

Raimundo Santander (guitarra)

Félix Lecaros (batería)

Juan Calderón (percusiones)

Quinteto chileno de soul-jazz cuyo repertorio está inspirado por el Blues y Soul-Jazz de New Orleans de los años 1950´s, 60´s y 70´s. Vudú tiene su centro gravitacional en el Hammond B3, un teclado muy antiguo surgido en USA en los años 30´s y que sólo se tocaba en las iglesias. Sin embargo, a finales de la década de los 50´s, algunos artistas de jazz, blues y rhythm & blues, deciden llevar el hammond B3 y la influencia del góspel, más allá del contexto religioso, haciendo una interesante mezcla de elementos y formas musicales que ya se utilizaban en el hard bop y otros estilos del jazz, en los cuales, la improvisación es un ingrediente elemental. Además del Hammond, algo particular del estilo de Vudú es el uso obligado de percusiones, las que cumplen el importantísimo rol de dar una cama rítmica a la banda que construye y soporta el groove obligado en este estilo.

Dicha inspiración hace de este repertorio una experiencia viva, alegre y muy rica rítmicamente donde a través de improvisaciones de los músicos se genera un ambiente dinámico y cautivador.

ALLISON/CARDENAS/NASH TRIO +1

Ben Allison (bajo)

Ted Nash (saxofón)

Steve Cardenas (guitarra)

Matt Wilson (batería)

Con más de 25 años de colaboración creativa, Ben, Steve y Ted tejen conversaciones musicales ricas en sutileza y sorpresa. Se turnan para organizar el trío, que ha lanzado cuatro álbumes: “Quiet Revolution” (2018, Sonic Camera), “Somewhere Else – West Side Story Songs” (2019, Plastic Sax), “Healing Power: The Music of Carla Bley” (2022, Sunnyside/Sonic Camera) y “Tell the Birds I Said Hello: The Music of Herbie Nichols” (2024, Sonic Camera).

El grupo se inspira en los tríos sin batería del guitarrista y compositor Jimmy Giuffre de los años 50 y 60. En un momento en que el jazz se estaba volviendo más expresionista y, a veces, grandilocuente, músicos como Giuffre se movían en la dirección opuesta. Imaginaron una música más tranquila que conservaba elementos de blues y folk mientras abrazaba las cualidades emergentes de la improvisación libre.

En esta ocasión, para el Festival Internacional de Jazz de Providencia, el trío es complementado por el reconocido baterista Matt Wilson.

BEN ALLISON

A lo largo de una carrera que abarca más de 30 años, el bajista, compositor, productor y educador Ben Allison ha desarrollado un sonido reconocible al instante. Conocido por sus arreglos inspirados, ritmos inventivos y melodías memorables, Ben se basa en la tradición del jazz al tiempo que incorpora influencias del rock, el folk, la música del siglo XX y una amplia gama de sonidos globales, mezclándolos a la perfección en un todo cinematográfico y cohesivo. Ha recorrido el mundo, construyendo nuevas audiencias con un sonido aventurero pero accesible y un talento para lo inesperado.

Nacido en New Haven, Connecticut, Ben ha actuado y colaborado con una amplia gama de artistas estilísticamente diversos. Ha aparecido en más de 100 álbumes de varios artistas y ha compuesto música para cine, televisión y radio, incluido el tema del programa de la Radio Pública Nacional (NPR) “On the Media” (que llega a más de 2 millones de oyentes semanales), la partitura de “Two Days”, una obra de teatro del autor ganador del Premio Pulitzer Donald Margulies, y el tema de “The Conversation”, un programa de entrevistas de webcast presentado por Pharrell Williams.

En 2005, 2008 y 2013, Ben fue un compositor, arreglista e intérprete destacado con Jazz Sinfónica, una orquesta de 80 piezas con sede en São Paulo, Brasil. La orquesta realizó arreglos de sus composiciones de varios álbumes. Hizo su debut en el Carnegie Hall como líder en febrero de 2012.

Parque Inés de Suárez (ingreso por calle Vasconia)

Entrada liberada, cupos limitados, previo retiro en www.ticketmaster.cl o boletería del Teatro Oriente (atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas). Disponibles una semana antes de la fecha del evento.