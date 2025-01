Estrenos en INSOMNIA Teatro Condell

El día sábado, para los amantes del cine de terror se estrenará a las 19:30 la película irlandesa “Médium (Oddity)” del director Damian McCarthy.

“Paddington en Perú” es la tercera película del oso más querido de Inglaterra, esta vez bajo la dirección Dougal Wilson, con las actuaciones de Antonio Banderas y Olivia Coleman nos sumergimos en una comedia familiar para acompañar a Paddington y a su familia de regreso a sus raíces en la selva peruana para visitar a su tía Lucy, en donde un misterio los enviará a la selva amazónica y a las montañas peruanas. La película se proyectará los días jueves 16 (12:00), viernes 17 (15:00), sábado 18 (15:00), domingo 19 (12:00), jueves 23 (12:00), viernes 24 (12:00), miércoles 29 (15:00) y viernes 31 (12:00).

“Babygirl” es un drama erótico escrito y dirigido por Halina Reijn y protagonizado por Nicole Kidman, Harris Dickinson y Antonio Banderas. Romy es una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura de sexo extremo con su joven becario, Samuel (Harris Dickinson) a espaldas de su marido Jacob (Antonio Banderas). Romy invertirá su rol habitual en el trabajo, pasando de ser quien da las órdenes a disfrutar siendo sometida en la cama. Esta tórrida relación extramatrimonial le permitirá encontrar el camino hacia su libertad sexual, a pesar del riesgo y los prejuicios. Este filme se proyectará los días jueves 16 (21:00), sábado 18 (17:00) y viernes 24 (17:00).

“S/He Is Still Her/e: the Official Genesis P-Orridge Doc” es un retrato completo, fascinante y acertadamente provocativo del cantautor, músico, poeta, artista de performance, artista visual y ocultista conocido como Genesis P-Orridge. La película del director David Charles Rodrígues, es un intento de abarcar las muchas vidas, medios y formas que adoptó esta extraordinaria figura de la vanguardia estadounidense.

El director irlandés Damian McCarthy sorprende con el thriller “Médium (Oddity)” en donde Darcy, una médium ciega y vendedora de curiosidades, sigue llorando la muerte de su hermana gemela tras un año desde su fallecimiento. Un maniquí de madera de su gabinete de curiosidades se convierte en un elemento crucial para descubrir la verdad sobre el asesinato de su hermana. Con una espectacular fotografía de Colm Hogan y actuaciones estelares de Carolyn Bracken, Gwilym Lee y Tadgh Murphy, el film se exhibirá en INSOMNIA los días sábado 18 (19:30), miércoles 22 (19:00) y martes 28 (19:00). Las entradas están a la venta en boletería en Condell 1585, para más información visita www.insomniacine.cl.