Pre-escucha del álbum “Full special” de Jamez Manuel.

Miércoles 22 de enero a las 19:00 horas en Centro Arte Alameda.

Jamez Manuel, pionero de la música urbana chilena, está a punto de lanzar un ambicioso álbum solista, «Full Special», que se podrá escuchar anticipadamente este miércoles 22 de enero a las 19:00 horas en Centro Arte Alameda.

Con proyectos como De Barro, Zonora Point, Tomasa del Real y Ryodan, Jamez Manuel ha cambiado permanentemente de rumbo en sus 20 años de trayectoria. Su trabajo ha abierto camino para escenas de hip hop alternativo, trap y neoperreo. «Siempre inventando un lugar donde estar. Yendo bastante contra la corriente y dejándome llevar por la intuición», comentó el artista en una entrevista reciente.

«Full Special» cuenta con 14 tracks, llenas de colaboraciones con artistas como C-Funk, Bronko Yotte, Marlon Breezy, Sinaka, y los integrantes de Bouncy Boys Band, Ober y Kuroh. Contó con la producción de Ricci Motora y Dj Wine, y la masterización estuvo a cargo de Chalo González.

En cuanto al estilo musical, Jamez da un giro alejándose del reggaetón y retomando su interés por sonidos funk y vintage de artistas como Bee Gees, Earth Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, Parliament, James Brown; con bajos reales y letras personales.

La pre–escucha del próximo miércoles 22 de enero en Centro Arte Alameda a las 19 horas marcará una posibilidad para escuchar el disco antes de que esté disponible en plataformas.