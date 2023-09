Olas de calor extremo avanzan sin freno para diciembre, enero y febrero

Un verano con una ola de calor sin precedentes podría afectar la zona central de Chile en diciembre, enero y febrero próximos, según coinciden científicos.

Por lo mismo, el Gobierno se adelantó y ya decretó Emergencia Preventiva en 13 regiones en caso de incendios forestales.

Según un informe de Conaf, “Análisis de Incendios Forestales Temporada 2023-2024”, a contar de octubre y diciembre habrá una mayor probabilidad de incendios forestales en la zona centro sur del país. Esto a causa de la intensidad de combustibles vivos y muertos, y escenarios de vientos.

Fenómeno mundial

La estimación es parte de un fenómeno mundial, en el marco de lo dicho por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que a fines de julio anunció que se había acabado la era del calentamiento global, pues comenzó la de la “ebullición global”.

Las declaraciones se conocieron justo el día en que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informaba que el mes de julio fue el más cálido jamás registrado por la humanidad.

El fenómeno de hecho ya llegó al hemisferio sur. Este lunes, medios brasileños informaron que, en medio del invierno que vive el país, la temperatura alcanza los 40 grados Celcius en algunos lugares, con San Pablo registrando 32 grados Celcius.

“Estas elevadísimas temperaturas para esta época del año no son habituales, solo como alguna excepción en el último siglo, pero este fenómeno, para las autoridades de verificar el clima y la meteorología del país son otra evidencia del cambio climático”, informó un medio argentino.

Estudio U.Talca

En Chile, las intensas olas de calor en el hemisferio Norte, sin precedentes en su historia climática, con impactos negativos en las personas y medio ambiente, asociado a incendios forestales descontrolados, también han estado generando preocupación, respecto a cómo se presentaría térmicamente las estaciones de primavera-verano, según un reporte de la Universidad de Talca.

Patricio González Colville magíster en climatología, investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, ha realizado un análisis proyectivo sobre las probabilidades de los escenarios de eventos cálidos y olas de calor.

Este análisis se centra en las ciudades de Santiago, Talca, Chillan y Los Ángeles. Patricio González Colville expresa que “es interesante analizar cómo se han comportado térmicamente estas ciudades en el siglo XXI, caracterizado fundamentalmente por una megasequía iniciada en 2007 y que, transcurridos 17 años, aún persiste”.

Récord térmico

La temperatura máxima extrema de Santiago fue de 38.3° C en enero de 2019; en Talca de 39° C en enero de 2017. La ciudad de Chillán registro 41.6° C en febrero 2023; también indicó 40° C y 41.5° C en los meses de febrero de 2019 y enero de 2023. Por su parte la ciudad de Los Ángeles tuvo su récord térmico en enero de 2017 con 42,2° C; además en febrero de 2002, 2019, 2021 y 2023 registró máximas extremas de 40.1° C; 40.4° C; 40,2° C y 39.9° C.

El clima suele verse potenciado cuando interactúa con la geografía del lugar. Es así que las ciudades de Talca, Chillan y Los Ángeles están ubicadas en cuencas y cuyas alturas, sobre el nivel del mar es, en promedio, de 120 metros (Santiago esta a 534 metros sobre el nivel del mar). Esta continentalidad las deja alejada de la influencia moderadora del mar, por el biombo climático de la cordillera de la costa.

Sin duda que variables como el cambio climático y, puntualmente, el fenómeno El Niño contribuyen poderosamente a que en el siglo XXI se estén sobrepasando los 40° C en algunas ciudades de Chile o, acercándose a ese valor, en otras.

Para responder a la pregunta respecto a cómo se comportará este verano, entre Santiago y Los Ángeles, Patricio González explica que este verano 2023-2024 debiera ser, según el modelo climático CITRA, uno de los más calurosos en cuando a temperaturas máximas extremas en el área geográfica indicada.

Cuatro factores

Al respecto expresó que hay cuatro factores que considera este modelo probabilístico: primero la inusitada alza de la temperatura de la Tierra, que en algunos días de julio alcanzo los 17,23° C, que significa 1° C por encima de su valor promedio.

Segundo, un evento El Niño que podría ser fuerte o muy fuerte, y que ha elevado la temperatura superficial del mar entre 1.2° C en la zona ecuatorial central y a 3.5° C en la zona costera peruana, abarcando también gran parte de zonas ribereñas norte chilenas.

Tercero, el inusitado calentamiento del océano. Los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) han constatado que los océanos han alcanzado el récord de calentamiento: 21,1 grados de temperatura media en el planeta. Se trata del agua marina más caliente desde que hay registros, es decir, en 45 años. Una temperatura que nunca hasta este momento se había alcanzado.

Y cuarto, el desplazamiento y robustecimiento del Anticiclón del Pacífico (Altas presiones subtropicales). Los estudios evidencian que desde el año 1950 hasta 2022 el anticiclón tuvo una expansión hacia el sur con una marcada influencia meridional.

Además, se evidenció una asociación espacial significativa entre la temperatura global y la presión atmosférica a nivel del mar en el periodo 1950-2022, ratificando que un calentamiento global estaría generando un desplazamiento e intensificación del Anticiclón subtropical cálido (celda de Hadley) especialmente en las costas de Chile centro-norte y centro del océano Pacífico.

Nuevo escenario

Para el investigador, lo expuesto facilita escenarios para la ocurrencia de olas de calor (de tres a 10 días consecutivos, con temperaturas máximas extremas promedios sobre los 35° C), asimismo eventos cálidos de uno o dos días con temperaturas máximas extremas diarias que oscilarían entre los 37 a 39° C en Santiago; 39 a 40° C en Talca; 41 a 43° C en Chillan y Los Ángeles, fundamentalmente en los meses de enero y febrero.

Los modelos El Niño indican que es justamente en verano cuando las temperaturas del océano llegan a su mayor nivel. Por ejemplo, entre noviembre del 2015 y febrero del 2016 la media del océano, en el área 3.4 (ecuatorial central) llegó a ser de 29° C. Es importante saber que la atmósfera, que está sobre este océano, absorbe el calor paulatinamente transfiriéndolo en sentido horizontal y vertical.

“En síntesis, el escenario de temperaturas extremas por sobre los récords registrados, entre Santiago y Los Ángeles, se va a producir potenciadas por una conjunción de variables oceánicas y atmosféricas inéditas en el clima, que impactarían fundamentalmente en los meses de diciembre 2023, enero y febrero de 2024. Lo anterior porque estadísticamente un 46% de las temperaturas récords extremas máximas ocurren en enero; 26% de ellas en febrero; un 23% en diciembre y solo un 5% en marzo. También es probable que temperaturas iguales o superiores a 34° C se hagan sentir, al interior de olas de calor o asociadas eventos cálidos, a partir de noviembre de 2023”, aseveró González Colville.

Anomalías récord

¿Pero qué piensan otros científicos de estas proyecciones?

Para Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, “hay que ser cuidadoso con las cifras, pues no existe tecnología q permita proyectar temperaturas máximas diarias con seis meses de anticipación”.

Sin embargo, admite que las temperaturas, tanto en Chile, como en el resto del mundo, han presentado en lo que va corrido del año anomalías récord, probablemente respondiendo a la señal del calentamiento global por un lado y al desarrollo del niño por otro.

“Lo anterior hace prever una primavera y un verano de elevadas temperaturas en nuestro hemisferio. Por lo tanto, si los récord de temperatura vigentes en Chile no caen este verano, caerán el próximo. Desafortunadamente, el calentamiento global empuja las temperaturas al alza, haciendo que los récord de temperatura se rompan de forma cada vez más frecuente”, acota.

Fenómeno real

Angela Sierra, académica del área de las Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, “esta previsión es una manifestación más de que el cambio climático es un fenómeno real y en curso en Chile”.

“También es una señal de alerta para la comunidad científica que el foco de investigación no debe estar solamente en el aumento gradual de la temperatura, sino también en los eventos extremos”.

Sierra es especialista en ecofisiología de plantas en ambientes extremos, y ha visto en su área las repercusiones de este fenómeno.

“Por ejemplo, las plantas que habitan nuestras montañas son capaces de tolerar temperaturas extremas, especialmente aquellas bajo cero y desde el punto de vista de los cambios de la temperatura gradual, por ejemplo, en la exposición a temperaturas promedio más altas o crecer en ambientes menos fríos se ha visto que paradójicamente reduce la habilidad de estas plantas de tolerar temperaturas congelantes, una condición que se considera adaptativa en estas plantas, o que es la razón por la cual son capaces de vivirla en las montañas”.

Esta investigadora invita a “poner un foco también, además en este monitoreo y el poder predictivo que tiene el aumento gradual de la temperatura y sus consecuencias sobre aspectos ecológicos, pero que finalmente trascienden al bienestar humano, sino también en los eventos extremos”.

Plantas y agua

“Esto tiene una complejidad porque desafortunadamente estos eventos extremos tienden a ser impredecibles y eso entonces aumenta la incertidumbre respecto a cómo van a reaccionar los sistemas naturales y cuáles podrían ser las consecuencias de aquellos efectos para nosotros como sociedad y todo lo que depende de nuestro funcionamiento a partir de la naturaleza”, advierte.

Ella apunta a una relación clave, que es la relación de las plantas y el agua, una ecuación que incluye la disponibilidad de la misma para el consumo humano.

“En lo inmediato la ocurrencia de estos eventos extremos, ya sea de altas temperaturas o de temperaturas congelantes, produce pérdida de vegetación y perder vegetación en un sistema que es tan importante, por ejemplo, para la regulación de la disponibilidad de agua para el consumo humano en las ciudades, puede tener consecuencias importantes en la vida de las personas”, dice.

Superposición de factores

Martín Jacques es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

“No conozco un método que permita ahora, en el invierno, entregar información más detallada que la que menciono para el verano próximo. En cualquier caso, me parece que la información científica que se comunique en medios debe ser respaldada adecuadamente. No he tenido acceso al estudio que se menciona ni tengo información sobre el modelo CITRA que se menciona en reportajes, ni tampoco sé si ha sido probado y validado ya”, anticipa.

Él explica que para analizar eventos extremos de temperatura, ya sea de un sólo día o en el caso de olas de calor -que precisan persistencia de altas temperaturas durante al menos 3 días consecutivos-, es necesario comprender que estos típicamente son el resultado de una superposición de varios ingredientes.

“En primer lugar, se necesita una configuración meteorológica que los gatille, lo que en Chile normalmente ocurre cuando se propicia alta radiación solar, la atracción de masas de aire cálidas y, en sectores precordilleranos, vientos descendentes desde las montañas, que son secos y cálidos. Ahora, si además esta situación meteorológica ocurre en una temporada en que el ambiente está particularmente cálido –como sucede en gran parte de Chile durante un evento El Niño–, la temperatura será aún más alta”.

Finalmente, como un factor modulador de fondo, Jacques apunta a la tendencia de calentamiento global, que se manifiesta claramente en la depresión central y sectores cordilleranos en Chile. “De esta manera, los valores récords de temperatura máxima se van rompiendo secuencialmente a medida que pasan los años en las últimas décadas. Esto es especialmente válido para el verano, pues en la transición de enero a febrero se registran las temperaturas máximas más altas del año”, remata.

“Ahora, es necesario aclarar que los pronósticos del tiempo meteorológico son válidos para un horizonte de pocos días y emplean modelos que necesitan conocer las condiciones iniciales de la atmósfera y el océano para resolver un conjunto de ecuaciones, por lo que recién en el verano podremos saber con algunos días de anticipación si un evento meteorológico extremo se estará gestando”.

Informaciones a tres meses

Agrega que, por otro lado, los pronósticos estacionales entregan informaciones generales de periodos de tres meses. Eso tradicionalmente se hace a partir de relaciones estadísticas históricas entre factores predictores (como la temperatura superficial del mar en ciertas regiones) y las variables climáticas que se quieren predecir.

Ya a mediados de agosto, la Dirección Meteorológica de Chile informó que, en Chile centro-sur, durante el periodo agosto-octubre, se esperaban precipitaciones normales o sobre lo normal, temperaturas máximas sobre lo normal y temperaturas mínimas bajo lo normal.

“Debemos notar que aún no se emiten pronósticos estacionales para el verano, ni se puede especificar qué días de septiembre lloverá dónde ni qué monto”, analiza el especialista.

Sin embargo, añade que, con los antecedentes previos, y considerando que es probable que El Niño se mantenga presente el próximo verano, no es sorprendente anticipar que en el centro-sur de Chile habrá olas de calor (que siempre las hay) y, eventualmente, temperaturas extremas que bordeen 40 °C.