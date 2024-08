María Teresa Ruiz y José Maza son reconocidos como Profesores Eméritos de la U. de Chile

En una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio Gorbea en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, los destacados astrónomos María Teresa Ruiz González y José Maza Sancho recibieron la distinción de Profesores Eméritos de la Casa de Bello.

La ceremonia estuvo encabezada por la rectora Rosa Devés Alessandri, quien destacó que “este acercamiento de María Teresa Ruiz y José Maza al público general, además de su obvio valor educativo, es políticamente importante”.

“Impresiona en ambos esa fuerza que les hace llegar primero, pero con caminar lento, sin estridencias, sin empujar a nadie hacia el lado, sin subirse al pedestal. Llegar primero y desde ahí dar la mano a quienes vienen más atrás por la misma senda. Es por ello que su permanencia en la Universidad de Chile, a través de este nombramiento como profesores eméritos, es tan sustancial para que nos recuerden lo que es el trabajo bien hecho, ese que logra validarse sin adornos o maquillaje, sin accesorios o propaganda, que produce conocimiento y se instala por igual en las aulas, como en los hospitales o en los hogares, y que en su caso abre espacios para observar el universo desde Chile e inspira las vidas de muchos jóvenes, niños y niñas que quieren seguir su camino”, añadió.

Una vez recibido el diploma de manos de la rectora Devés, María Teresa Ruiz González agradeció este reconocimiento, recordando que su historia con la Universidad de Chile, tiene más de 55 años. “Esta Universidad me dio un lugar donde me fui poco a poco formando, no sólo como académica sino como persona”.

“Cuando pedí jubilarme, que se demora meses, me sentía un poco rara, igual no puedo leer, no puedo escribir bien, tengo que jubilarme y un día me llaman con la buena noticia de que había salido mi jubilación y que a partir de 1 de abril yo ya no era parte de la Universidad y me bajó un sentimiento, me abrumé, no lo esperaba, yo lo solicité, pero me lo estaban dando en un tono festivo y yo al otro lado estaba ‘qué terrible’, fue muy duro”, recordó la astrónoma, agregando que en su siguiente actividad en EE.UU. no sabía cómo presentarse “si ya no era miembro de la Universidad de Chile desde hace cuatro días y cuando quedaban dos personas antes que yo, me llegó un whatsapp de la Rectora que decía ‘ buenos días Profesora Emérita’ así que inauguré este título en directo, dije: María Teresa Ruiz, Profesora Emérita de la Universidad de Chile y me dio una felicidad y se me quitó toda este peso que tenía en la cabeza porque iba a seguir siendo miembro de esta Universidad”.

Por su parte, José Maza Sancho agradeció el reconocimiento y contó anécdotas de sus 60 años en la Universidad de Chile. Además, aprovechó de pedir a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas “mantener el rigor académico, esta facultad es extraordinaria gracias al rigor académico”.

“También es importante la diversidad, esta es una Universidad donde todos son bienvenidos, donde no hay distinción, credos religiosos ni de ninguna otra índole, la diversidad es fundamental. Me alegra mucho que hoy día hay muchísimo más mujeres que lo que había, esto era el Club de Toby cuando yo llegué el 74”, reconoció y sin dejar de lado su perfil más polémico, agregó “me carga el lenguaje inclusivo, la inclusión se juega en la cancha, no en la boca, en la boca es refácil, pero después discriminamos a uno porque es muy oscuro, después discriminamos a otro porque tiene el sexo equivocado o porque no tiene el sexo que parece tener.Todos tienen que ser bienvenidos, la inclusión se da ahí, no en la boca”.

La distinción Profesor Emérito de la Universidad de Chile se concede a las académicas y académicos de la más alta jerarquía que hayan cesado en sus funciones y sean dignas y dignos de este reconocimiento por sus méritos y contribución al saber superior.