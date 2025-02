La verdad tras la supuesta “estructura cuadrada” de Marte

Si en los últimos días ha visto circular por redes sociales una supuesta “estructura cuadrada perfecta” en Marte que probaría la existencia de civilizaciones alienígenas, es momento de hacer una pausa y examinar los hechos.

La imagen en cuestión, aunque real, ha sido objeto de sobreinterpretación y, en algunos casos, de manipulación. Si bien fue efectivamente captada por la Mars Orbiter Camera (MOC) de la misión Mars Global Surveyor (MGS) en 2001, las versiones que circulan en redes sociales han sido editadas para hacer la forma cuadrada más evidente, como admiten incluso los propios sitios que difunden la teoría.

Según informan varios medios, el fenómeno se hizo viral después de circular en el subreddit “Aliens” de Reddit, pero alcanzó una audiencia masiva cuando el popular podcaster Joe Rogan lo compartió en X (antes Twitter), calificándolo de “jodidamente salvaje”. Elon Musk respondió a la publicación sugiriendo que “deberíamos enviar astronautas a Marte para investigar”.

Photo from a square structure on Mars posted to reddit. It is indeed real.

This image originates from the Mars Global Surveyor’s Mars Orbiter Camera (MOC)

The original image can be viewed through Arizona State University’s Mars Image Explorer. pic.twitter.com/Z3TevH6oCa

— Chris Ramsay (@chrisramsay52) January 31, 2025