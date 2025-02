Revelan rol clave de lianas en dispersión y supervivencia del quintral en bosques del sur de Chile

Una investigación reveló el rol clave de las lianas en la dispersión y supervivencia del quintral en los bosques del sur de Chile.

Este hallazgo sugiere que las lianas ayudan a dispersar las semillas del quintral y pueden hacerlo más resistente a la sequía, lo que aporta nueva información sobre su rol en el ecosistema.

Las lianas, plantas trepadoras que utilizan otras especies como soporte para alcanzar la luz en el dosel del bosque, han sido ampliamente estudiadas por su impacto en la estructura y dinámica del bosque nativo. Sin embargo, su relación con plantas parásitas, aquellas que obtienen agua y nutrientes de otra planta, ha pasado desapercibida. Esto cambió cuando un grupo de científicos, trabajando en la Estación Experimental Bosque San Martín, al sur de Chile, notó una inusual cantidad de quintrales, la planta parásita más común en Chile, creciendo sobre lianas en lo alto del bosque.

Sorprendidos por este fenómeno, los investigadores marcaron 160 individuos de quintral y colocaron cámaras trampa para registrar la actividad de fauna en las lianas e inspeccionaron lianas en terreno, buscando restos de heces de animales con semillas de quintral.

Los resultados fueron sorprendentes: casi la mitad de los quintrales observados estaban parasitando dos especies de lianas, Boquila trifoliolata (voqui blanco) y Cissus striata (voqui colorado). Aunque la mayoría de los quintrales aún se encuentran en árboles como el maitén y el maqui, las lianas parecen ofrecer ventajas únicas.

“Estas interacciones entre lianas y muérdagos hasta ahora habían pasado desapercibidas, probablemente debido a la dificultad de observarlas a alturas superiores a 20 m, en las copas de los árboles, o quizás debido a la capacidad de algunas lianas de imitar las hojas de las especies que les sirven de soporte, como es el caso del voqui blanco (B. trifoliolata), puede haber hecho que se confundiera la liana con el árbol que le sirve de soporte, minimizando el registro del quintral en esta liana. Tampoco se descarta la idea que esta interacción liana-quintral se haya vuelto más común en las últimas décadas, en que los regimenes de temperatura y precipitación han cambiado” Comenta Francisco Fonturbel, uno de los investigadores a cargo del estudio.

El monito del monte como dispersor clave

Las cámaras trampa captaron al monito del monte (Dromiciops gliroides), un marsupial arborícola endémico de los bosques templados, desplazándose por las lianas y dispersando semillas de quintral.

Su capacidad de trepar con facilidad gracias a sus pulgares opuestos y el tronco delgado de las lianas parecen favorecer esta interacción.

Además, la investigación sugiere que las lianas podrían actuar como “refugios de sequía” para los quintrales. A diferencia de los que crecen asociados a árboles, que muestran signos de desecación en veranos más calurosos y secos, los quintrales en lianas se encontraron en mejor estado, posiblemente debido a la mayor eficiencia de las lianas en el transporte de agua.

Un ecosistema aún por descubrir

Este hallazgo resalta el papel ecológico de las lianas en la conservación de especies y la resiliencia de los bosques ante el cambio climático. A pesar de representar cerca del 10% de la vegetación leñosa en los bosques templados lluviosos, aún se sabe poco sobre sus interacciones con otras plantas y animales.

El estudio fue realizado por José Ignacio Orellana, Guillermo Amico, Roberto Nespolo, Soraya Sade, Valentina Vilches-Gómez y Francisco E. Fontúrbel, y publicado en Ecology bajo el título “Mistletoes on lianas: Seed dispersal highways or drought safe havens? Evidence from South American temperate rainforests”.

La investigación fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el Núcleo Milenio LILI NCN2024_040 y los proyectos FONDECYT 1210166 y FONDECYT 3240179.