“Inti. Misiones secretas de la Guerra del Pacífico”: la cara oculta de la ocupación de Lima

Una amena novela, segunda parte de la saga, donde no faltan el suspenso, la acción, los caídos, que nos llevan a esos espacios de la guerra que no son el frontal y abierto campo de batalla, a aquello que muchas veces no se ve, pero que está: la guerra en su dimensión más oculta, en “tono menor” quizás, donde se enfrentan facciones enemigas, secretas, que se buscan y enfrentan casi en el anonimato, como en las sombras de una ciudad tomada, donde, como una actividad en el subsuelo, están los actos de la resistencia y en la superficie, los peligros, cuidados y desvelos de un ejército de ocupación siempre amenazado. Muy recomendable para quienes gusten de los temas relacionados con la Guerra del Pacífico en la ficción-histórica que nos entrega la realidad tal como es o pudo ser…

“Inti. Misiones secretas de la Guerra del Pacífico” continúa parte de la historia narrada en la novela “Pukará…” del mismo autor. Algunos de los sobrevivientes de esa historia vuelven a aparecer en las vicisitudes de la ocupación de Lima.

Entre ellos, Emiliano Vergara, analista de un departamento en el “Ministerio de Guerra i Marina”, Josefa Sánchez, la tiradora escogida, chilenos decepcionados de lo que ocurrió con el escuadrón “Pukará”, formado por los que hicieron la “guerra sucia”, la que para los altos mandos y los políticos a cargo del país en guerra, el honor y la gloria de ese “escuadrón suicida” no existieron.

Como si hubiera que borrarlo del lado de las acciones heroicas del conflicto. Hastiados de la guerra y de lo que vino, han ido por otros caminos, como Emiliano Vergara y Josefa Sánchez, quien se ha transformado en una bandolera asolando en los caminos cercanos a Concepción. Siguen en pie el capitán Ladislao Fuenzalida, en una misión “extraña”, la operación Inti, una operación “encubierta de infiltración en Lima […] Que realice las acciones necesarias para acabar con el alzamiento” que permitiría el ataque peruano liderado por el coronel Andrés Avelino Cáceres; también el teniente Tomás Robledo, en Lima como oficial chileno de enlace durante la ocupación; Enrique Osorio, oscuro asesor del presidente en temas de la guerra; Patricio Lynch, jefe de las fuerzas chilenas de ocupación. Entre los peruanos, Alfonso Salazar y la rabona Altagracia Fernández, siempre en su labor de espía.

Los chilenos sobrevivientes del escuadrón “Pukará” se volverán a enfrentar con los de la brigada peruana. Nuevos personajes se incorporan al relato: el coronel Andrés Avelino Cáceres quien, replegado hacia la sierra intenta recomponer el ejército peruano con el que espera expulsar a los chilenos; su mujer Antonia Moreno Leiva, organizando la resistencia en la capital misma; el sacerdote Rafael Unánue, activo como protector y combatiente peruano; en Chile, Amanda Escobar, profesora, enfermera, mujer altruista que en las campañas prestó ayuda tanto a soldados peruanos como chilenos; un chino culí, que asume el popular nombre de Juan Pérez, experto en explosivos, liberado por los chilenos de su condición de esclavo en una hacienda en las cercanías de la capital.

Los mandos chilenos se enteran de que un cargamento de armas llegará al Callao en un barco de bandera estadounidense. Y el escuadrón “Inti” intentará impedir el desembarco de esas armas destinadas a la resistencia peruana en la misma ciudad de Lima, mientras el coronel Avelino Cáceres atacaría, con el ejército reagrupado en la sierra, para expulsar a los chilenos. Ya está dado el conflicto literario que existe en la realidad-ficción.

A través de este ameno relato, podemos incorporarnos a lo que fue aquella ocupación: limeños que asumían de manera pasiva aquella ocupación mientras no atentara contra sus intereses y vida cotidiana, y aquellos patriotas que lucharían para liberarse de los chilenos. Para ellos, una humillación la bandera chilena en el Palacio Pizarro.

Como parte de la respuesta, atentados con bombas en los lugares donde se reunían y solazaban tropas y oficialidad chilenas. Se puede “ver” cómo fue aquello, una capital tomada, patrullas militares chilenas vigilando, y bajo cierta relativa calma, la organización, la resistencia de los habitantes de la capital peruana. Esa realidad subterránea que se manifestaba en atentados y el desprecio al ejército extranjero.

Pero como en la novela anterior, “Pukará. Misiones secretas de la Guerra del Pacífico”, tampoco hay acá un relato que se abanderice: se relatan los hechos, se recrea la historia, un tiempo, un ambiente que compartíamos chilenos y peruanos, cada cual con sus intereses y posiciones, pero en ambas partes, la misma humanidad, patriotismo y el hastío del “olor de la guerra”…

Ficha técnica:

“Inti. Misiones dela Guerra del Pacífico”, Andrés Valenzuela, Ediciones del Desierto, Región de Antofagasta, segunda edición 2023, 158 páginas.