“Chechenia: Metamorfosis Petrova Aliaga”: cuando la ley está contra el amor

“Chechenia: Metamorfosis Petrova Aliaga” es una comedia donde la teatralidad iguala los conflictos humanos de la lejana Chechenia con los de los pobladores y actores de esta recóndita franja de escenario del gran teatro del mundo. Lo nuevo de Carla Zúñiga se presentó en Matucana 100. “No puedo estar cerca de personas no binarias, me dan ataques de pánico”.

Hay dos obras dentro de esta obra, incluso tres a medida que cambia el guion que ensaya la compañía. Por un lado está una madre que desconoce a su hija porque la mujer que tiene enfrente no usa el nombre heterosexual que recibió al nacer. En su lugar se ha nombrado a sí misma con un vocativo que la identifica más con su lesbianismo y su proceso de autodescubrimiento: Metamorfosis. Por otra parte, tres actores hombres ensayan una obra sobre la prohibición de la homosexualidad en Rusia. Ríen, discuten, disparan, deconstruyen sobre las tablas la universalidad no literal de los conflictos que puede abarcar el teatro.

¿Para que imaginar un futuro donde se prohíbe a los gays en Chile si en el otro extremo del mundo los padres denuncian a sus hijos “desviados” para que sean golpeados hasta la muerte por la policía?. Para qué imaginar algo tan lejano, en un país donde durante años se evitó hablar de condones en las propaganda de prevención del VIH. Tres hombres discuten y ramifican interpretaciones pero lo que hará germinar el inminente conflicto es la llegada de un colega no binaria a interpretar al personaje japonés de la obra que transcurre en la tierra de los zares y los bolcheviques. Cuando alguien cuestiona qué tiene que ver el konichiwa con el vodka, la respuesta es teatro, teatro y más teatro.

“Chechenia” también investiga una dimensión de la política moderna de los grandes países que se manifiesta en lo más privado de la vida de los ciudadanos: la familia. Cuando un país, un líder, un partido, quieren ponerse contra el amor homosexual también da cabida para romper el amor fraterno, los padres comienzan a denunciar a sus hijos e hijas, las madres desconocen al fruto de su vientre con tal de cumplir las normativas punitivas.

Los amores que se viven a escondidas parecen más reales que los amores que trunca una ley nueva, una ley que ha intentado votarse en todos los países del mundo tantas veces que no es novedad. Prohibido amar a tus iguales. Si no denuncias a tu hija lesbiana eres cómplice de su delito de amor. Metamorfosis no sabe de leyes, ni sabe porque sus ojos se nublan mirando los de su señora madre mientras le dice “soy la misma persona, soy tu hija”.

Por otra parte, las meditaciones de la escena teatral chilena se toman con humor los sucesos de las tablas nacionales, siendo el punto alto las referencias a la protagonista descubriendo su sexualidad en largos monólogos donde interactúa con un silencioso árbol, árbol cuyas ramas son interpretadas por los brazos contorsionados de uno de los tres hombres que se plantean interpretar los sufrimientos de la madre y su prole, en diálogos entre ensayos que muestran lo cambiante que es una pieza teatral antes de llegar a conocer a su público, en este espacio entran las discusiones a las que Zuñiga nos tiene habituados, donde la tensión crece y da frutos que la audiencia come a carcajadas.

Antes de que el pensamiento de asiente en la magistral Estado vegetal de Manuela Infante, entra uno de los actores disfrazado de florcita y entonces todo lo que queda por hacer es asistir a la obra a reírse, a emocionarse con la compañía Siamesas y su obra “Chechenia: Metamorfosis Petrova Aliaga”.

Ficha artística:

Director: Gustavo Carrasco Campos | Asistente de dirección: Melchor Pino | Dramaturga: Carla Zúñiga Morales | Productora: Macarena Tapia Valdivieso | Diseñadora Integral: Fernanda Herrada | Asistente de diseño: Gabriela Torrejón | Elenco: Noel Saint-Jean, Roxana Naranjo, Carolina Munitiz, Mauricio Flores, Jaime Leiva, Ignacio Galarce | Realizador de escenografía: Benjamín Ellado | Realizadora de vestuario: Elizabeth Pérez