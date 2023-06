El juez que amaba a Taylor Swift

Además, en esta edición de Cultívate, el newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador: el último dinosaurio hallado en nuestro país, la nueva novela de Alberto Fuguet y la muestra sobre la UP que no halló museo en Chile y se fue a España. Además la entrevista de Tatiana Oliveros a Nicolás Medina Cabrera, el autor de “La paz china”, ficción sobre un Chile ocupado por los asiáticos en un futuro no tan lejano.

¡Hola! Llegó el invierno y un nuevo fin de semana largo, en que algunos celebrarán el Año Nuevo Indígena. Esta semana también se inauguró la Bienal de Arte Contemporáneo SACO, uno de los principales eventos de su tipo en Chile.

LA MUESTRA SOBRE LA UP QUE NO ENCONTRÓ MUSEO EN CHILE Y SE FUE A ESPAÑA

Una muestra de figuras de cerámica de Talagante se fue a España luego de no hallar respaldo en Chile. Actualmente se expone en Madrid.

La obra ganadora del Fondart, que retrata hitos como la Reforma Agraria y el medio litro de leche, cuenta con personajes como el Presidente Salvador Allende, la ministra Mireya Baltra, el trovador Víctor Jara y el cineasta Patricio Guzmán, acompañado este del legendario camarógrafo Jorge Müller, con el que filmó La batalla de Chile y quien está desaparecido hasta hoy.

Lo sorprendente es que esta original obra de las artistas Gretel Cerda y Marta Contreras, curada por Rolando Báez, solicitó en su etapa de proyecto el respaldo de dos importantes entidades de Santiago, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Centro Cultural La Moneda, sin éxito. De uno, les dijeron que no había lugar en el periodo solicitado y, del otro, nunca les respondieron, “pero eso permitió que fuéramos a Madrid”, me comentó una fuente ligada a la exposición, que además recibió el apoyo de la Agregaduría Cultural chilena en España, liderada por Germán Berger.

Báez pudo montar en la capital española gracias al respaldo que, durante su postulación, obtuvo la muestra de parte de un conocido suyo, Fernando Sáez, director del Museo Nacional de Antropología de España, donde fue inaugurada este mes.

Titulada “La historia es nuestra: Salvador Allende y la Unidad Popular a través de la loza de Talagante”, será trasladada en octubre al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, en la ciudad de Valencia, donde permanecerá hasta fines de enero del 2024.

EL ÚLTIMO DINOSAURIO HALLADO EN CHILE

Gonkoken nanoi es el nombre de esta nueva especie de dinosaurio hallada en Chile. Corresponde a un linaje ancestral de los hadrosaurios, grupo conocido también como dinosaurios pico de pato, según informó la U. de Chile.

El increíble hallazgo, publicado por la revista Science Advances, reveló que la Patagonia chilena fue un refugio para estas formas primitivas de hadrosaurios, las cuales habrían migrado hacia el hemisferio sur mucho antes que formas más avanzadas, y se cree que incluso pueden haber llegado a la Antártica.

La investigación, encabezada por científicos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, permitió, además, reconstruir el esqueleto completo de este verdadero tesoro evolutivo, que alcanzó hasta 4 metros de largo y una tonelada de peso.

SERIE RECONSTRUYE VISITA DE CHRISTOPHER REEVE A CHILE

La renombrada productora Fábula prepara una serie documental sobre la visita de Christopher Reeve a Chile, informó este jueves La Tercera.

El proyecto se enfocará en el recordado viaje que el emblemático actor de Superman realizó al país a fines de 1987, a modo de solidaridad con 77 artistas amenazados de exilio o muerte por la dictadura. “Pretende retratar una gesta épica y brillante”, aseguró la productora.

La producción, de cuatro episodios, contará con guion de Rodrigo Bastidas y Rodrigo Muñoz, y será narrada a través de tintes trágicos y cómicos.

“Esta serie documental pretende retratar una gesta épica y brillante. Queremos arrojar luz sobre una parte muy oscura de la historia de Chile, reencontrarnos a través de la tragicomedia y poner a la cultura, a sus héroes y heroínas, en el lugar que se merecen, con una épica historia universal que busca llegar a todas las audiencias del planeta, donde, con la ayuda de Superman, nació una lucha por recuperar la libertad. Una historia sin precedentes”, señaló a Varietyel director Sebastián Radic.

LA NUEVA NOVELA DE ALBERTO FUGUET

Fuguet está de vuelta y anuncia una nueva novela. Ciertos chicos llegará en marzo de 2024 a las librerías, con una trama ambientada en los años ochenta y protagonizada por dos universitarios que, en medio de una época oscura en Chile, comienzan una conexión vertiginosa.

El libro aparecerá bajo el sello de editorial Planeta. Alberto Fuguet deja así Alfaguara y vuelve a la editorial que, en 1991, publicó su primer éxito: Mala onda.

“He vuelto al lugar en que nací como escritor, el año 90, con Sobredosis, para luego sacar Mala onda y Por favor, rebobinar, además de Cuentos con Walkman”, señaló el autor en sus redes sociales.

“Las órbitas y constelaciones y cometas han hecho que mi planeta se topara de nuevo con esta constelación. Firmé con ellos, recién. Tengo un lugar en el mundo y empecé a girar. Mi nueva novela saldrá por Tusquets en todas partes en marzo de 2024. Y a fin de año debuta la Biblioteca AF en Maxi“, celebró.

El libro más reciente del escritor había sido Despachos del fin del mundo (Random House, 2020), donde cuenta sus vivencias en el estallido social, a través de una descarnada crítica a la élite y al propio Presidente de ese entonces, Sebastián Piñera.

Documental Las Dawsonianas recibió un reconocimiento en Estados Unidos

La obra realizada por exestudiantes y académicos de la Universidad Central fue destacada en la sección «Environmental/Social/Political/Justice Award» de los premios Latino and Native American Film Festival (Lanaff).

Un relevante reconocimiento internacional recibió el documental Las Dawsonianas, obra dirigida por el profesor Roberto Riveros, producida por Sergio Campos y Angélica Beas, y que contó con la realización de estudiantes de la carrera de Periodismo de la Universidad Central.

Las Dawsonianas destacó con una mención especial en la sección «Environmental/Social/Political/Justice Award» de los premios Latino and Native American Film Festival (Lanaff), realizado en el evento Adanti Student Center en Estados Unidos.

El largometraje cuenta la historia de las esposas del círculo más cercano al expresidente Salvador Allende, cuyos miembros fueron hechos prisioneros tras el golpe militar, lo que las llevó a unirse para iniciar una búsqueda que las enfrentó a la dictadura de Pinochet, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.

AGUJERO NEGRO DEL CENTRO DE LA VÍA LÁCTEA SE DESPERTÓ HACE 200 AÑOS

El telescopio IXPE de la NASA descubrió que el agujero supermasivo en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A*, salió de su letargo espacial hace 200 años para devorar gas y otros desechos cósmicos.

El hallazgo, que publica Nature, fue posible gracias a los datos recogidos por el señalado telescopio IXPE, en los que se basa un equipo internacional encabezado por la Universidad de Estrasburgo (Francia).

Sagitario A* se estima que es cuatro millones de veces más masivo que el Sol, pero es mucho menos luminoso que los agujeros negros de otras galaxias observadas hasta hoy, lo que sugeriría que no ha absorbido activamente material de su alrededor.

Sin embargo, los datos de IXPE estiman que este enorme agujero “despertó” a comienzos del siglo XIX y durante un año se tragó a los objetos cósmicos que transitaban cerca de él.

Por suerte, tras ese periodo de actividad, Sagitario A* volvió a su estado de tranquilidad, explicó el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) de Francia.

EL JUEZ QUE AMABA A TAYLOR SWIFT

El Presidente Gabriel Boric, que le mandó un mensaje para pedirle que actuara en Chile, no es el único famoso en ser su fan. Otro es nada menos que el expresidente de la Suprema Corte mexicana, Arturo Zaldívar, quien publicó una carta en la que defiende el trabajo de la cantante estadounidense, según informó el diario El País.

El juez dio a conocer su opinión en el periódico azteca Milenio, para elogiar la obra de la cantante estadounidense, después que se burlaran de él por mencionarla en sus redes sociales.

“Quienes me critican porque me gusta Taylor Swift, desconocen lo que representa para millones de mujeres y jóvenes en el mundo”, comentó Zaldívar en su cuenta de Twitter.

En una carta que se erige como un acto profeso de amor, aseguró que la cantante “es un grito de rebeldía, un ejemplo de honestidad intelectual y un derroche de sueños de todos colores y sonidos. Sus letras nos recuerdan que está bien ser vulnerable, diferente, equivocarse y amarse plenamente. Por su autenticidad, su coraje y congruencia”.

A aquellos que lo acusaron de ser superficial, Zaldívar les respondió que no hay nada de trivial en el trabajo de Swift.

“Ignoran lo que significa su historia para los feminismos, para los jóvenes, para los derechos de las personas de la diversidad sexual, y para la construcción de una sociedad más igualitaria, compasiva e incluyente”, escribió. Esos motivos, y otros que desarrolla en su texto, son la razón de que escuche a Taylor Swift, agregó.

LA CUEVA QUE ALBERGA LOS GRABADOS DE LOS NEANDERTALES

Unas marcas no figurativas realizadas con las manos son los grabados rupestres neandertales más antiguos conocidos. Con una antigüedad de más de 57.000 años, se han encontrado en una cueva de Francia y se hicieron antes de que el Homo sapiens entrara en la región.

La cueva de la Roche-Cotard, en el centro de Francia, presenta unas marcas no figurativas en la pared, que se interpretan como aleteos, hechas por manos humanas, según un estudio que publicó esta semana Plos One.

Las investigaciones de las últimas décadas han revelado mucho sobre la complejidad cultural de los neandertales, pero se sabe relativamente poco acerca de su expresión simbólica o artística.

De hecho, solo se les atribuye una breve lista de producciones simbólicas, cuya interpretación suele ser objeto de debate.

La forma, el espaciado y disposición de los grabados hizo que el equipo concluyera que “son formas deliberadas, organizadas e intencionadas creadas por manos humanas”, detalla la publicación.

Sin embargo, respecto a estas marcas, al ser símbolos no figurativos, no está clara su intención.

DROGADA Y PROSTITUIDA EN BERLÍN

En 1989 vivía en Dresden, en la extinta República Democrática Alemana, y fue en aquella época que leí Christiane F., el conmovedor diario de una adolescente que se prostituía para comprar heroína en la famosa Bahnhof Zoo (estación del Zoo) de la entonces Berlín Occidental.

El texto fue, al menos para mí, un verdadero disuasor para no consumir ningún tipo de alucinógeno y mostraba, de paso, el lado oscuro de Alemania Occidental, tan idolatrada en mi país natal.

Pues bien, ahora puede verse en Amazon Prime la versión cinematográfica del libro, dirigida por Ulrich Edel, con la actuación de Natja Brunckhorst y la música de David Bowie, una película de 2 horas y 18 minutos que data de 1981, en una versión restaurada, según relató esta semana Página 12.

Edel recordó que, en aquellos tiempos, “había escuchado acerca de la movida junkie en Berlín, pero no pude creer que todo era verdad hasta que fui testigo: cerca de cien chicos pasaban el rato durante los fines de semana en la estación Kurfürstendamm, completamente ignorados por los adultos que esperaban la llegada del subte. Cerca de la conocida discoteca Sound, un grupo de chicas menores de edad que querían hacer algo de dinero antes de volver a entrar, ofrecían sexo veloz a los hombres que pasaban por allí con sus automóviles”.

AUTOR DE “LA PAZ CHINA”: “ES UN RETRATO DE UNA SOCIEDAD DOMINADA CON TECNOLOGÍA PERO CON PAZ SOCIAL”

Tatiana Oliveros conversó en Cita de Libros con Nicolás Medina Cabrera sobre su novela La paz china (o una abeja bajo la lluvia), una fantasía distópica que presenta un Chile colonizado por China en 2043.

En este contexto, el protagonista Pedro Rodríguez, un hombre alcohólico de cincuenta años, busca a su viejo amor, Mara Goldberg, en un universo complejo repleto de androides y drogas sintéticas que mantienen a la población sedada.

La novela es una crítica social que nos presenta un futuro posible, al tiempo que nos hace reflexionar sobre la opresión y la pérdida de libertad en una sociedad controlada por la tecnología y la inteligencia artificial.

PANORAMAS REGIONALES

– MUESTRA “TARAPACÁ 10” EN IQUIQUE

Falta muy poco para que el Museo Regional de Iquique CORMUDESI reciba la Exhibición de Arte Contemporáneo “Tarapacá 10”, una propuesta impulsada por la Fundación para las Artes y Humanidades (FAH), que se dispondrá en tres salones, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, entre martes y jueves de 9:00 a 17:00 hrs., viernes de 09:00 a 16:00 hrs., y sábados de 10:00 a 15:00 hrs.

Se trata de obras creadas por 10 artistas locales, nacionales e internacionales, quienes se han inspirado en la Región de Tarapacá y han sido seleccionados bajo la curaduría del presidente de la FAH, Bruno Díaz.

El proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) Regional – Línea Festivales y Encuentro Convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también contempla la rehabilitación de dichos salones, que permitirán la exhibición definitiva de la valiosa Pinacoteca del recinto, que cuenta con la colección de la pintora iquiqueña Maruja Pinedo, además de poder recibir exposiciones futuras.

– CONVOCATORIA “50 AÑOS | 50 ACCIONES: IMAGINANDO EL PORVENIR” EN CONCEPCIÓN

Hasta el 30 de junio estará abierta la convocatoria que apunta a una diversidad de lenguajes artísticos contemporáneos, desde performances, instalaciones, arte de acción, encuentros, poesía visual, arte sonoro y proyecciones, entre otros. Incluye propuestas colectivas e individuales, con el fin de reflexionar sobre los acontecimientos de la dictadura militar en la Región del Biobío.

La convocatoria “50 años | 50 acciones: Imaginando el porvenir”, de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973, es propiciada por la agrupación “Mesa8” y el Archivo de Artes Visuales Biobío. Invitan a artistas, creadoras, creadores, colectivos artísticos y organizaciones comunitarias desde Chile y el extranjero, a abordar temas relacionados con la memoria, la resistencia política y la lucha por la justicia social en y desde el territorio del Biobío.

– QUINTETO DE VIENTOS FRANCÉS “LE CONCERT IMPROMPTU” EN TEATRO DEL LAGO

Este 1 de julio, a las 19:00 hrs., llega a Teatro del Lago elconcierto “Naturaleza y vientos” del quinteto de vientos francés Le Concert Impromptu.

La belleza y el sonido de una de las formaciones de música de cámara francesa más prestigiosas del mundo llega al sur de Chile, para realizar su primer concierto en nuestro país, dentro de una gira internacional que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Francia.

La agrupación se presentará junto al Ensamble Teatro del Lago en Frutillar, con quienes interpretará un repertorio que incluirá el “Quinteto para flauta, oboe, violín, alto y bajo continuo (fagot) en Do, op 11 n°1” de Bach; “Les folies d’Espagne” de Marin Marais; y “Concierto para flauta, violín, viola, corno y fagot” de Antonio Rosetti, entre otros temas, con los cuales sorprenderán al público.

