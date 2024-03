Presentado por:

¡Hola! Ya pasaron los Oscar y, aunque Chile se fue con las manos vacías, hay que decir que debemos estar orgullosos de nuestro cine, una industria pequeña pero que ha llegado muy lejos. Sin duda, hay una Generación Dorada que con el paso de los años se convertirá en leyenda.

Pasando a otro tema: para alegría de muchos, este viernes arrancó una nueva edición de Lollapalooza . Este sábado trae a Blink 182 , Arcade Fire, The Offspring y Chencho Corleone para el sábado; y la triple ganadora del Grammy SZA, además de Sam Smith, Jungle y Phoenix para la noche final. Debido al evento, Metro funcionará excepcionalmente hasta la 1:30 a.m.

. Este sábado trae a , Arcade Fire, The Offspring y Chencho Corleone para el sábado; y la triple ganadora del Grammy SZA, además de Sam Smith, y Phoenix para la noche final. Debido al evento, Metro funcionará excepcionalmente hasta la 1:30 a.m. Además, en esta edición: la guerra civil en el mundo actoral chileno por las críticas al Gobierno; la muestra que realizará Patti Smith en el GAM ; y la colonización del mundo que realizaron los denisovanos .

por las críticas al Gobierno; la muestra que realizará ; y la que realizaron los . Bonus track: la entrevista que le realizó Tatiana Oliveros, de Cita de Libros, a la artista visual y académica Paula Arrieta, por su obra Si muere Duchamp.

Antes de arrancar, recuerden que esta es una versión del diario del newsletter que sale los viernes. Por eso, ahora tienes una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia. ¡Comencemos!

1

EN MODO LOLLAPALOOZA

Hace muchos años, por allá en los años 90, yo esperaba con ansias la llegada del viernes para comprar el diario El Mercurio. No porque fuera un fan del Decano, sino porque me encantaba su suplemento juvenil, la “Zona de Contacto”, uno de cuyos talleres luego tendría el honor de ocupar.

Pues bien, en algún momento en la “Zona” leí sobre el festival de Roskilde, un evento que se realizaba en Dinamarca, una especie de Woodstock, de carpa y conciertos, y soñaba con ir… era puro sueño, porque no tenía ni para pagar la universidad. Solo podía moverme con el pase escolar y comer gracias a la beca alimentaria y los extraordinarios almuerzos en el casino de la EAO en la Usach.

Pero pasaron los años y un día me gané una beca para ir a Alemania. Fue el año 2002. Eran tres meses, pero me quedé seis. Volví entonces a Europa, a los 25 años. Tuve un amor. Fuimos a la Love Parade. Y también cumplí mi sueño: me acredité para Roskilde –la entrada costaba 120 euros, algo imposible para mi presupuesto diario de diez euros– y asistí. Vi a Gotan Project. Vi a Erykah Badu. Vi a Chemical Brothers. Vi a Manu Chau. Vi a los Red Hot. En fin. Fue “mi” festival. Lo conté en un libro, Postales, que debe andar por ahí…

Todo esto es para contarles que este viernes se abrirán las puertas del Parque Cerrillos para recibir el Lollapalooza Chile 2024, que se extenderá hasta el domingo. Y que seguro se convertirá en “el” festival de más de alguno, como Roskilde se convirtió en el mío.

Este sábado 16, Blink-182 –banda ícono del pop-punk– saldará una histórica deuda con sus fanáticos chilenos. Arcade Fire, encabezado por Win Butler y Régine Chassagne, se ha consolidado como uno de los nombres más potentes dentro del indie rock de las últimas décadas; The Offspring, el conjunto liderado por Dexter Holland y con casi cuatro décadas de trayectoria, sigue provocando la misma euforia en cada una de sus presentaciones, con clásicos como “All I Want”, “Want You Bad” o “The Kids Aren’t Alright”. También estará ese día Chencho Corleone, uno de los grandes del reggaetón; y Diplo, que sigue haciendo historia como el rey Midas de la música electrónica. Además, en la misma línea, habrá fuertes exponentes como Blaze y Dom Dolla. Jaden, con un hip-hop alternativo que no deja indiferente a nadie, desde su debut con Syre (2018), ha tenido una evolución que lo llevó a Lollapalooza en Chicago.

Y el domingo 17 lidera la jornada una de las voces del R&B más aclamadas: SZA; igualmente Sam Smith, que regresa con Gloria, su último disco aplaudido por la crítica especializada. Los siempre aplaudidos y dueños de poderosos directos, Jungle y Phoenix; Above & Beyond, aclamados por sus constantes innovaciones; también, Dove Cameron, y Grupo Frontera con el sonido tradicional de las cumbias norteñas, que ha sido aplaudido tanto por las antiguas como las nuevas generaciones, acercando este género a los más jóvenes con gran éxito.

Los siempre aplaudidos y dueños de poderosos directos, y Phoenix; Above & Beyond, aclamados por sus constantes innovaciones; también, Dove Cameron, y Grupo Frontera con el sonido tradicional de las cumbias norteñas, que ha sido aplaudido tanto por las antiguas como las nuevas generaciones, acercando este género a los más jóvenes con gran éxito. Además, Timmy Trumpet, con su mezcla de house y otras corrientes, que sorprende con interpretaciones en vivo de trompeta y la inclusión de elementos del jazz; y Omar Apollo, que ha brillado con el lanzamiento de su álbum debut Ivory(2022), considerado dentro de las listas de los mejores discos del año por prestigiosos medios como Billboard, Complex, NME, Rolling Stoney Variety.

En el marco del festival, además la red de Metro funcionará, excepcionalmente, hasta la 1:30 a.m.

2

¿SON LLORONES LOS ACTORES CHILENOS?

Toda una polémica se armó en el mundillo del teatro chileno por los dimes y diretes de algunos de sus integrantes en torno al Fondart y otras hierbas.

La batahola es de larga data. Recordemos que ya en diciembre la actriz Amparo Noguera criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por “promesas incumplidas” en el área cultural y admitió estar “desilusionada”.

Recordemos que ya en diciembre la actriz criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por en el área cultural y admitió estar “desilusionada”. Ahora fue el turno a tres pesos pesados, las veteranas Magdalena Max-Neef y su colega Patricia Rivadeneira, junto a Daniel Alcaíno.

Primero fue el turno de Max-Neef, quien dijo que los actores “somos lo más llorones que hay. Todo el tiempo estamos llorando. Porque no nos ganamos esto, porque no nos ganamos lo otro. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año, y empiezan a alegar que ‘el Gobierno no apoya la cultura’”.

Quien salió a responderle fue Rivadeneira. “Las licitaciones y concursos no son regalos , como tampoco el Fondo de Salud es un regalo del Estado”, expresó. “Son servicios que los Estados intercambian con los servicios que los ciudadanos prestan a la comunidad”, añadió.

“Las licitaciones y , como tampoco el Fondo de Salud es un regalo del Estado”, expresó. “Son servicios que los Estados intercambian con los servicios que los ciudadanos prestan a la comunidad”, añadió. “Por otra parte no todo el teatro es igual. Como la música hay rock, ópera, etc. Lo mismo en el teatro hay comedia, tragedias, teatro que es experimental, no es lo mismo que un clásico, etc., etc. No confundir todo con todo“, afirmó Patricia.

Alcaíno, por su lado, quiso poner paños fríos. “Es una moda que ha ido apurando la derecha en términos de buscarle cosas a Boric, van y algunos colegas caen en la trampa, creo yo”, dijo.

3

PATTI SMITH LLEGA AL GAM

La legendaria cantante, escritora y artista visual estadounidense Patti Smith (Chicago, 1946) expondrá su obra en Santiago este año, nada menos que en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Según me comentaron desde esa entidad, Patti Smith & Soundwalk Collective, traerán al GAM la exposición “Correspondences” , que permitirá conocer de cerca el desarrollo del trabajo de la icónica cantante como artista visual, performer, poeta y música.

, que permitirá conocer de cerca el desarrollo del trabajo de la icónica cantante como artista visual, performer, poeta y música. “La instalación girará en torno de la creación sonora experimental , un espacio musical que ella habita con su poesía y voz. Será una experiencia audiovisual inmersiva que alude al impacto destructivo de las armas, la marca humana en el ambiente y la resiliencia de la naturaleza”, me dijeron.

, un espacio musical que ella habita con su poesía y voz. Será una experiencia audiovisual inmersiva que alude al impacto destructivo de las armas, la marca humana en el ambiente y la resiliencia de la naturaleza”, me dijeron. Recordemos que Smith vino a Chile a fines de 2019, al calor del estallido social, cuando dijo ser fan de la escritora Nona Fernández e incluso se encontró con ella en un foro en la Universidad Diego Portales.

cuando dijo ser fan de la escritora Nona Fernández e incluso se encontró con ella en un foro en la Universidad Diego Portales. Previamente, Smith se había manifestado muy impresionada por las protestas. “Cuando veo a la gente motivada, peleando por sus derechos y tomando las calles, creo que es muy importante mostrar solidaridad”,expresó en esa ocasión.

4

CIENTÍFICAS CHILENAS AL ATAQUE

Una de las notas con más likes esta semana en el Instagram de Cultura de El Mostrador fue una que escribí sobre la precariedad laboral de los científicos en Chile.

Este martes, la presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), Marianela Aravena, expuso al respecto ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Actualmente muchos científicos en el país trabajan con bajos salarios y con boletas a honorarios por años y hasta décadas, sin encontrar un trabajo estable.

por años y hasta décadas, sin encontrar un trabajo estable. Este jueves, Aravena me contó que salió satisfecha de la reunión y que los próximos pasos son hacer un relevamiento del número de investigadores con posgrado en Chile, de manera de poder enfrentar mejor esta problemática.

y que los próximos pasos son hacer un relevamiento del número de investigadores con posgrado en Chile, de manera de poder enfrentar mejor esta problemática. Puedes leer la nota completa AQUÍ.

Un mensaje de la Universidad Central

Para más información haz click en la imagen

Universidad Central presentó el primer libro de su nueva editorial.

En el marco de su cuadragésimo primer aniversario, la casa de estudios anunció la creación de la Editorial Universidad Central y presentó su primer libro, que se titula Pinacoteca de la Universidad Central de Chile.

Pinacoteca de la Universidad Central se titula el primer libro de la Editorial Universidad Central que fue presentada por el presidente de la Junta Directiva, Dr. Patricio Silva, durante el aniversario número 41 de la institución.

La autoridad destacó que esta iniciativa “contribuirá a la difusión del conocimiento que se produce en las distintas disciplinas. Será un complemento a los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la edición de textos de estudio, constituyéndose en otro medio por el cual nuestra institución se proyecta en la sociedad”.

5

LA REFLEXIÓN DE MAITE ALBERDI

La cineasta Maite Alberdi estuvo nominada por segunda vez a los Oscar, esta vez por el documental La memoria infinita, y aunque no ganó, a estas alturas ya inscribió su nombre en el cine chileno, tras un primer intento con El agente topo(2021).

Como se ve en la foto, la cineasta asistió a la ceremonia de premiación junto al director Pablo Larraín –cuya cinta El Condeestaba nominada a Mejor Fotografía–, la actriz y exministra de Cultura Paulina Urrutia –protagonista de su documental– y la productora Rocío Jadue.

–cuya cinta El Condeestaba nominada a Mejor Fotografía–, la actriz y exministra de Cultura Paulina Urrutia –protagonista de su documental– y la productora Rocío Jadue. Luego, esta semana, comentó su participación. “Yo estoy muy orgullosa de La memoria infinitay para mi gusto estético era la favorita ”, dijo tras perder frente a 20 días en Mariúpol, del periodista Mstyslav Chernov, filme con el que Ucrania logró su primera estatuilla.

de La memoria infinitay para mi gusto estético ”, dijo tras perder frente a 20 días en Mariúpol, del periodista Mstyslav Chernov, filme con el que Ucrania logró su primera estatuilla. “La categoría Documental es una categoría donde históricamente la Academia hace su gesto político que no hacen otras categorías”, comentó Alberdi en una conferencia de prensa luego de aterrizar en Chile. Y añadió que “ojalá el repudio que le hacen a Rusia –muy merecido– también lo hagan con las otras guerras, porque los niños hoy día no mueren solo en Ucrania, pero esta es la guerra que puede censurar como Academia. Me parece una película importante para la contingencia actual, pero creo que es otro tipo de formato, como un tipo de documental que, para mí, tiene que ver con el periodismo”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

DENISOVANOS POR TODO EL MUNDO

El New York Times publicó esta semana un artículo fascinante sobre los denisovanos, la especie humana que desapareció junto a los neandertales, pero que como ellos dejó parte de su herencia en nuestro ADN.

Según la nota, los denisovanos se extendieron por todo el mundo, desde la fría Siberia hasta el Tíbet, quizá incluso en las islas del Pacífico , y sus huesos fueron hallados por primera vez en 2010. Producto de los escasos restos descubiertos, los científicos se han centrado en el estudio del ADN para determinar que eran extremadamente resilientes.

, y sus huesos fueron hallados por primera vez en 2010. Producto de los escasos restos descubiertos, los científicos se han centrado en el para determinar que eran extremadamente resilientes. “Lo que hemos averiguado sobre los denisovanos es que, desde el punto de vista del comportamiento, eran mucho más parecidos a los humanos modernos”, dijo Laura Shackelford, paleoantropóloga de la Universidad de Illinois. Los rastros de estos ancestros se encuentran hoy en los nativos americanos, los aborígenes australianos y los habitantes de Nueva Guinea y otras islas de la zona.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

MI “ZONA DE INTERÉS”

En 2011 hicimos con Sandra un largo viaje a Europa, gracias a una indemnización laboral que yo había recibido, y uno de los lugares que visitamos fue el antiguo campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Recuerdo que nos impactó tanto que fue el único lugar donde no tomamos una sola foto.

También recuerdo que las cámaras de gas eran parte del último tramo de la visita guiada y que salimos enmudecidos . Lo sorprendente es que afuera del campo hay varias casas y en el antejardín de una de ellas un hombre regaba su pasto como si nada. Y ese contraste entre la muerte a escala industrial, a un lado, y la vida que continúa, en otro, me sorprendió.

. Lo sorprendente es que afuera del campo hay varias casas y en el antejardín de una de ellas un hombre regaba su pasto como si nada. Y ese contraste entre la muerte a escala industrial, a un lado, y la vida que continúa, en otro, me sorprendió. Algo de eso me llevó a ver Zona de interés, la cinta del británico Jonathan Glazer, que ganó el premio a la Mejor Película Extranjera el domingo pasado en los Oscar. Como nací en la antigua República Democrática Alemana (RDA) y mi primera lengua fue el alemán, pude “disfrutarla” en su idioma original. Si es que se puede disfrutar una película así.

El filme retrata la vida de Rudolf Höss, el criminal de guerra nazi que fue director del campo de concentración de Auschwitz. Más precisamente, retrata la vida en su hogar, regido por su esposa, Hedwig Höss. Una casa de lo más normal, donde los niños cenan, van a la escuela, se bañan en la piscina en verano y reciben la visita de la abuela. Con disparos de fondo, a veces, claro.

Con presos de uniforme que son parte del paisaje y empleadas domésticas que deben cumplir a rajatabla las órdenes de Frau Höss si no quieren perder, no el trabajo, sino la vida. Una muestra de cómo el ser humano puede acostumbrarse a todo e, incluso, hacer como si nada cuando sus congéneres son aniquilados por su sola condición de minoría.

sino la vida. Una muestra de cómo el ser humano puede acostumbrarse a todo e, incluso, hacer como si nada cuando sus congéneres son aniquilados por su sola condición de minoría. Absolutamente recomendable.

8

LATINOAMERICANOS EN LISTA BOOKER

Varios latinoamericanos son parte de la lista previa del prestigioso Booker Prize, destacó este lunes el diario The Guardian.

Se trata de autores de Argentina, Venezuela, Brasil y Perú . Recordemos que nuestro compatriota Benjamín Labatut fue uno de los finalistas en 2021, con su libro Un verdor terrible.

. Recordemos que nuestro compatriota Benjamín Labatut fue uno de los finalistas en 2021, con su libro Un verdor terrible. En esta ocasión, los candidatos son la poeta argentina Selva Almada, los escritores Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela) e Itamar Vieira Junior (Brasil) , además de la periodista peruana Gabriela Wiener.

, además de la periodista peruana Gabriela Wiener. The Guardian destacó que los nominados representan un cuarto de los candidatos y que son la señal de un nuevo “boom” latinoamericano, recordando el primero ocurrido en los años 70, con autores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

recordando el primero ocurrido en los años 70, con autores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. El galardón reconoce a las mejores novelas y cuentos de todo el globo que hayan sido traducidas al inglés y publicadas en el Reino Unido e Irlanda.

9

AUTORA DE “SI MUERE DUCHAMP”: “¿POR QUÉ LA HISTORIA SE CONSTRUYE A PARTIR DE LA FIGURA DEL GENIO?”

Tatiana Oliveros entrevistó, para Cita de Libros, a la artista visual y académica Paula Arrieta, por su libro Si muere Duchamp, donde entre otras cosas cuestiona el sesgo de género en la construcción histórica del conocimiento.

Arrieta plantea que existe una responsabilidad del mundo académico en esta construcción, señalando el potencial para dobles estándares y estereotipos.

en esta construcción, señalando el potencial para dobles estándares y estereotipos. A su juicio, las contribuciones de las mujeres han sido pasadas por alto , particularmente en la forma en que se enseña el arte, subrayando la necesidad de que la comunidad académica desafíe y revalúe estas narrativas establecidas.

, particularmente en la forma en que se enseña el arte, subrayando la necesidad de que la comunidad académica desafíe y revalúe estas narrativas establecidas. Puedes ver la entrevista AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL “NEWEN DE POBLA” EN VIÑA

Este sábado se realizará el Segundo Festival Cultural y Ancestral de Música Mapuche “Newen de Pobla”, a las 9:00 horas, en la Comunidad Mapuche “Lof Relmu Rayen Chod Lafken ” (Camino El Olivar 321, Viña del Mar). El objetivo es apoyar a los afectados por los incendios en la Región de Valparaíso.

” (Camino El Olivar 321, Viña del Mar). El objetivo es apoyar a los afectados por los incendios en la Región de Valparaíso. Este festival contará con dos bloques. El primero comienza en la mañana, a las 9:00 horas, con una pequeña ceremonia ancestral, para luego dar paso a las actividades dirigidas a la infancia, entre ellas, la participación de Miguel Fernández, quien dictará un taller de juegos ancestrales mapuche.

El primero comienza en la mañana, a las 9:00 horas, con una pequeña ceremonia ancestral, para luego dar paso a las actividades dirigidas a la infancia, entre ellas, la participación de Miguel Fernández, quien dictará un taller de juegos ancestrales mapuche. Luego, se presentará la cantante Nacha Haase, con su proyecto musical infantil “Canciones para pichikeche” , terminando con el talentoso titiritero mapuche “Guaico Títeres” , quien viene desarrollando un importante trabajo visibilizando la cultura de este pueblo originario a través de su arte y que, además, ha estado llevando alegría a los niños y las familias afectadas desde que comenzó la tragedia.

, terminando con el talentoso titiritero mapuche , quien viene desarrollando un importante trabajo visibilizando la cultura de este pueblo originario a través de su arte y que, además, ha estado llevando alegría a los niños y las familias afectadas desde que comenzó la tragedia. Posteriormente, a la hora de almuerzo, el público presente tendrá la oportunidad de degustar distintos platos típicos de comida mapuche y, también, podrá recorrer la feria costumbrista de artesanía y textiles que funcionará durante todo el día. Después, viene el segundo bloque del evento, con música en vivo, donde tocarán varios artistas mapuche, tales como Waikil, Luanko, Daniela Millaleo, Pukutriñuke, Nahuel Peñi y Neculman .

y, también, podrá recorrer la feria costumbrista de artesanía y textiles que funcionará durante todo el día. Después, viene el segundo bloque del evento, con música en vivo, donde tocarán varios artistas mapuche, tales como . A quienes asistan se les solicitará como adhesión alimentos no perecibles, útiles escolares, materiales de construcción u otras donaciones.

– OBRAS DE BARTÓK EN TALCA

La Orquesta Clásica del Maule inaugura su nueva temporada con un cautivador programa dirigido por Francisco Rettig, en el Teatro Regional del Maule (1 Oriente 1484, Talca), el próximo jueves 21 de marzo, a las 19:30 horas.

inaugura su nueva temporada con un cautivador programa dirigido por Francisco Rettig, en el Teatro Regional del Maule (1 Oriente 1484, Talca), el próximo jueves 21 de marzo, a las 19:30 horas. La audiencia podrá disfrutar de la versatilidad de la orquesta en diferentes formatos, incluyendo quinteto de vientos, quinteto de cuerdas y orquesta de cuerdas.

El programa se inicia con la interpretación de Tres Piezas Breves para Quinteto de Vientos(1930), del compositor francés Jacques Ibert. Continuando en honor al bicentenario del nacimiento de Anton Bruckner, se presentará el emotivo Adagio del Quinteto de Cuerdas, WAB 112 en Fa mayor(1884). Para concluir, la orquesta enfrenta el desafío de interpretar por primera vez el vibrante Divertimento para Orquesta de Cuerda, Sz.113 BB.118 (1939), del destacado compositor húngaro Béla Bartók.

Más información AQUÍ.

Presentado por:

Y, ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Ya llegamos a la primera quincena de marzo!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!