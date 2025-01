¡Hola! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un buen Año Nuevo y que este 2025 les depare lo mejor. Me voy de vacaciones, pero queda a cargo Emilia Aparicio.

En esta edición : la más reciente película del actor Benjamín Vicuña , las mejores fotos espaciales de 2024 y la canción chilena que conquistó a Rolling Stone .

: la , las y la . Bonus track: la entrevista que le hizo Emilia Aparicio a Cristián Opazo, por su libro sobre la generación de las fiestas Spandex en el oscuro Santiago dictatorial de los años 80.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

Inscríbete gratis

1

TRAP CHILENO CONQUISTA EL MUNDO

Fue la nota musical de la semana: el éxito mundial “Gata Only”, compuesta en 2023 por el chileno FloyyMenor, y mezclada un año después por el rapero también chileno Cris MJ, fue elegida mejor canción en español de 2024 por la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone.

La canción, de estilo reguetonero, acumula cerca de 2 mil millones de reproducciones si se suman las cifras de las principales plataformas digitales en las que se encuentra colgada, reseñó EFE.

si se suman las cifras de las principales plataformas digitales en las que se encuentra colgada, reseñó EFE. Fue compuesta y lanzada por FloyyMenor en 2023 y sorprendió a Cris MJ, uno de los cantantes de música urbana más exitosos y reconocidos de Latinoamérica, quien enseguida contactó a su compatriota para proponerle colaborar en una nueva versión, más dinámica, que hizo arder las redes.

Solo en su primer día de publicación, el 2 de febrero de 2024, ya sumó miles de reproducciones, convirtiéndose en un hit mundial y superando en poco tiempo a cantantes como Shakira o Bad Bunny, hasta alcanzar el número uno de la lista Hot Latin Songs.

“El éxito de reggaetón low-fi de FloyyMenor y Cris MJ ha estado en todas partes este verano. La canción encontró audiencia en TikTok primero y luego comenzó a subir en las listas a principios de año”, explica la propia revista.

«Parte de su atractivo radica en sus estrellas: FloyyMenor era un artista chileno misterioso y difícil de precisar, cuyo rostro e identidad habían estado ocultos en Internet antes de que se uniera a su compatriota chileno y estrella en ascenso Cris MJ. Ahora que la canción ha explotado, ha pasado los últimos meses sonando en autos y clubes oscuros en todo el mundo”, concluye.

El éxito sigue la estela de los solistas urbanos chilenos, que desde el “estallido social” de 2019 –la revuelta más importante ocurrida en el país desde el fin de la dictadura– han explotado, colocándose en los primeros lugares de la música latinoamericana .

. Desde el propio Cris MJ, uno de los más escuchados del mundo, a Pablo Chili-e o Polimá Westcoast y Paloma Mami, el sonido urbano chileno ha introducido nuevos matices y letras muy profundas y reivindicativas que ya influyen en todo el continente.

2

LALO MENESES Y EL ESTALLIDO: “NUNCA SENTÍ QUE ESA FUERA UNA REVOLUCIÓN”

Y ya que hablamos de trap: entrevisté a Lalo Meneses –que vendría a ser algo así como el “abuelo” musical de Cris MJ–, el histórico vocalista de Panteras Negras, quien está realizando una serie de presentaciones a propósito de los 35 años del grupo.

En la charla repasamos su carrera, desde la población Huamachuco a Bélgica, donde lo pilló el estallido social en una gira, pasando por los años 90 y su experiencia contestaria en la transición.

“Yo empecé a bailar break dance, pero de chico siempre canté. Siempre participaba en los festivales de la escuela, aunque nunca toqué flauta, nunca tuve una guitarra, porque éramos muy pobres en mi casa. Así que yo lo que hacía era cantar, cantaba canciones de la radio, de (Joan Manuel) Serrat, José Luis Perales”, fue una de las cosas que me contó.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

EL CORTO MUSICALIZADO POR VÍCTOR JARA

La Fundación Víctor Jara informó este mes sobre el reciente hallazgo efectuado por la Cineteca Nacional de Chile de un cortometraje sobre la Reforma Agraria, musicalizado por Víctor Jara en 1965.

El cortometraje, titulado Esta tierra nuestra , fue dirigido por Javier Rojas, y trata sobre el contexto en el que el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva presentó al Congreso la nueva Ley de Reforma Agraria en noviembre de ese mismo año, promulgada en julio de 1967.

, fue dirigido por Javier Rojas, y trata sobre el contexto en el que el entonces Presidente Eduardo Frei Montalva presentó al Congreso la nueva Ley de Reforma Agraria en noviembre de ese mismo año, promulgada en julio de 1967. A través de sus imágenes y sonidos, la película habla de las expectativas sobre el futuro, al mismo tiempo que permite subrayar un momento clave en la cronología de Víctor Jara, cuando este comenzaba a definir los aspectos de un trabajo con el cual se comprometería también durante los próximos años.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

4

LA NUEVA PELI DE BENJA VICUÑA

El actor nacional Benjamín Vicuña dio una larga entrevista al diario argentino Página 12, a propósito de su más reciente película: El silencio de Marcos Tremmer.

En el filme del español Miguel García de la Calera, el intérprete chileno encarna a un hombre que, al enterarse de que tiene una enfermedad incurable, decide ocultar la situación y alejar a su mujer, de la que está profundamente enamorado.

“Si no fue el más difícil, fue un personaje que me exigió una entrega completa. Me exigió un año de mi vida entre Uruguay, España y Santo Domingo. Y por supuesto que involucró también mi capital humano, mis vivencias, mi vínculo también con los dolores más profundos. Y desde ese punto de vista es el papel más exigente de mi vida”, confesó Vicuña.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

¿CHRISTIAN BALE EN CHILE?

¿Batman en Chile? Esa fue la pregunta que se hizo Emol hace algunos días, luego que fanáticos reportaran la presencia de Christian Bale en Pucón.

El reconocido actor estadounidense habría sido fotografiado almorzando en un restaurante de la turística ciudad de la Región de La Araucanía.

de la turística ciudad de la Región de La Araucanía. Según se aprecia en el registro, el intérprete se encontraba junto a tres mujeres, entre las que estaría su esposa Sibi Blazic. Sin embargo, se desconoce si Bale viajó al país con fines laborales o recreacionales, ya que hasta ahora ni desde su agencia ni en sus redes sociales se ha publicado nada al respecto.

Puedes ver la nota AQUÍ.

6

LAS POLÉMICAS DEL MUNDO CULTURAL CHILENO EN 2025

El diario La Tercera hizo un entretenido repaso de las polémicas y enfrentamientos que encendieron el mundo cultural de 2024.

Reseñó que el año pasado estuvo marcado por diversos debates que van desde los cuestionamientos a la narcocultura, con el caso de La Doble P en Viña, hasta el presupuesto destinado a cultura para 2025.

para 2025. También hizo un repaso sobre los dichos controvertidos del año: hubo quienes se sintieron usados por el estallido social, otros que acusaron a sus colegas de llorones y quienes pidieron incansablemente que el Museo Británico devolviera los Moai.

y quienes pidieron incansablemente que el Museo Británico devolviera los Moai. También recordó joyitas como las pronunciadas por el presidente de Copsa (Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública), Leonardo Daneri, quien acusó que una obra de construcción puede demorar años debido al hallazgo de objetos que “son basurales del siglo XIX, son restos antiguos, pero con poco valor y no son museables”.

La nota está AQUÍ.

7

LAS MEJORES IMÁGENES DEL ESPACIO EN 2024

La DW publicó una serie de imágenes con lo mejor de la fotografía espacial en 2024.

El año que recién pasó, China destacó en la exploración lunar , recolectando muestras de rocas de la cara oculta de la Luna.

, recolectando muestras de rocas de la cara oculta de la Luna. Sin embargo, también hubo imágenes asombrosas de una galaxia noestelar, del Sol y de un eclipse de halo solar.

Puedes ver las imágenes AQUÍ.

8

QUÉ SE ESPERA EN 2025 DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial (IA) está marcando un antes y un después en la historia de la tecnología, y 2025 traerá más sorpresas, según publicó esta semana la BBC.

La nota destaca tendencias y retos que definirán el futuro inmediato de la IA para el próximo año. Entre ellos, el desafío de los llamados “médico centauro” y “profesor centauro ”, clave para los que están inmersos en el desarrollo de la IA.

”, clave para los que están inmersos en el desarrollo de la IA. Áreas como la salud, la astronomía y la exploración espacial, la neurociencia o el cambio climático, entre otras, se beneficiarán aún más de lo que ya lo están haciendo.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

9

AUTOR SOBRE FIESTAS SPANDEX Y CONTRACULTURA EN LOS 80: “SE SOÑABA UNA NUEVA FORMA DE COMUNIDAD”

Emilia Aparicio, en Cita de Libros, entrevistó a Cristián Opazo, autor de Rímel y gel.

Se trata de un homenaje a una juventud que, en medio de la censura y la represión, encontró en el arte y las fiestas un camino para expresar su resistencia y soñar un futuro diferente.

que, en medio de la censura y la represión, encontró en el arte y las fiestas un camino para expresar su resistencia y soñar un futuro diferente. El autor es doctor en Literatura, y en el libro reflexiona sobre la relación entre las fiestas Spandex, el teatro y la contracultura en los años 80, en el contexto de la dictadura chilena.

“En esas pistas de baile semiclandestinas se soñaba una nueva forma de comunidad y convivencia”, fue una de las cosas que le dijo.

El libro incluye un extenso archivo visual con fotografías, cómics y referencias artísticas que documentan la estética y el espíritu de la época. En esta entrevista, el autor destacó la labor de artistas como Gonzalo Donoso y Raúl Miranda, quienes capturaron la esencia de aquellas fiestas, y señaló la importancia de preservar y revisitar estos registros históricos.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– “ARCANA: LOS SIGNOS DEL FUEGO” EN VICUÑA

El viernes 10 de enero, a las 17:00 horas, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña recordará el legado de la poeta y Premio Nobel con la presentación de “Arcana: Los signos del fuego”, un juego terapéutico creado por Kamila Muñoz, inspirado en los intereses de Mistral por la espiritualidad, la psicología y el autoconocimiento.

Se trata de un juego de autoconocimiento que propone un recorrido por siete estados emocionales, que van desde el caos a la liberación.

A través de cartas, un tablero y frases inspiradoras de las Enseñanzas del Agni Yoga–conocimiento espiritual admirado por Gabriela Mistral–, los participantes podrán identificar su proceso emocional, sus estados de ánimo y trabajar herramientas específicas para avanzar en un proceso de transformación personal. Este juego puede utilizarse de manera individual, en sesiones grupales o como recurso terapéutico.

– FESTIVAL DE CINE CHILENO EN QUILPUÉ

El Festival de Cine Chileno (FECICH) 2025 incluirá un total de 33 producciones cinematográficas entre las cuales se encuentran 10 largometrajes, 10 cortometrajes de ficción y documental, además de 6 cortos y 7 series de animación, la mayoría estrenadas durante el año 2024.

Se realizará desde el 24 de enero al 1 de febrero.

Esta nueva versión se distingue por la alta participación de directoras, quienes representan la mayoría en las categorías de cortometrajes de ficción/documental y animación, así como en las series. Además, en la competencia de largometrajes, la mitad de las películas seleccionadas están dirigidas por mujeres.

Más información AQUÍ.

– 3° FESTIVAL DEL LIBRO INDEPENDIENTE DE VALDIVIA

Esta tercera versión reunirá a más de 90 editoriales independientes y universitarias nacionales de distintos géneros y estilos, convocando a destacados escritores, editores, artistas visuales y sonoros, músicos, periodistas de investigación, performistas, y ofreciendo una variedad de actividades para todas las edades.

La temática de esta versión del festival será “Exploraciones y mundos posibles”, invitando a reflexionar sobre la creatividad y la imaginación desde un punto de vista transdisciplinario (literatura, arte, música, etc.).

Se realizará en el Centro de Ferias del Parque Saval, sector Isla Teja, el 10, 11 y 12 de enero, de 11:00 a 21:00 horas.

Más información AQUÍ.

PRESENTADO POR:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Felices vacaciones!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!