Cultura, embargos y cuoteos

Presentado por:

¡Hola! Este domingo es el Día de la Madre. Cada uno tiene su experiencia con la suya, o su experiencia propia como madre. La mía es una santa, tuve suerte; tal como la madre de mis hijos, que es de una nobleza sin igual. Ahora es un buen momento para compartir y regalonear.

La próxima semana además comienza el Festival de Cannes. En su 78ª edición, el prestigioso certamen francés contará con la participación de dos producciones chilenas en su Selección Oficial, fuera de competición: La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima de Diego Céspedes, y La ola, de Sebastián Lelio.

Asimismo, este lunes parte en Puerto Williams la Tercera Conferencia Internacional del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), bajo el lema “Filosofías, Educación y Éticas para la Conservación Biocultural”. Contará con destacados invitados como la ex presidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y abordará cuestiones como entender el cambio climático desde una mirada que integre múltiples valores más allá de la investigación científica. Más información AQUÍ.

Además, en esta edición : la visita a Chile de Javier Cercas , los planes de la NASA para Marte en 2026 (¡el próximo año!), y los 50 años del hallazgo del extraordinario yacimiento arqueológico de Monte Verde .

: la , los (¡el próximo año!), y los . Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la escritora uruguaya Fernanda Trías, a propósito de su más reciente libro sobre las montañas de Colombia.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. ¡Comencemos!

1

PARQUE CULTURAL, CUENTA EMBARGADA

Crisis total en el Parque Cultural de Valparaíso (PCV): el fin de semana pasado se supo de la renuncia de la presidenta del directorio, Gianina Figueroa, quien denunció que tiene las cuentas embargadas por un déficit crónico que no pudo revertir (ver nota AQUÍ).

Figueroa señaló en una declaración pública que “la gobernanza fallida, el modelo subsidiario que asfixia financieramente a las instituciones sin fines de lucro , y la precarización del trabajo cultural, configuran un escenario donde el compromiso con la cultura y los derechos humanos se vuelve una hazaña”.

, y la precarización del trabajo cultural, configuran un escenario donde el compromiso con la cultura y los derechos humanos se vuelve una hazaña”. Un consultor en políticas culturales me comentó en off sobre el PCV que “cuando se generó la propuesta, y se generó el estatuto, y se generó todo, nació mal”.

“Toda la región lo sabe, la cantidad de directores y ejecutivos que han pasado por el parque y la cantidad de presidentes y directores que han cambiado”, algo que además se repite en otros centros culturales.

“El problema más grave, encuentro yo, es que en gran parte de estos directorios hay gente que es de otros centros culturales, por lo tanto, generan de alguna manera cierto conflicto de intereses”, porque “tienen acceso directamente a la programación, tienen acceso a información reciente y pueden utilizarla de alguna manera dentro de sus propios centros culturales”.

Obviamente además hay un problema de financiamiento: dependen excesivamente del Estado, porque los aportes privados son escasos, también por un tema ideológico.

“Yo creo que todos los centros culturales de alguna manera deberían tener apoyo del privado, lo que pasa es que en Chile no existe la política de que el privado done, a menos que sea a instituciones. En general, el sector privado es muy conservador, por lo tanto, claro, para el Teatro Municipal, que tiene una programación ultraconservadora, el privado sí lo da, pero para los espacios que son un poco más progresistas o que tratan temas que son más complejos, no se anima”.

Otros aluden a la dependencia de los gobiernos de turno. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), me comentó que la mayoría de estos directorios tienen que ser lo más transversales y representativos posible y con la autonomía necesaria para responder a su propósito de existencia, y no a gobiernos específicos.

“En este sentido, hay que revisar el hecho de que los presidentes de estos directorios sean nombrados por el ministro o ministra de las Culturas sin un procedimiento más robusto”, me dijo.

“Actualmente ese nombramiento no está institucionalizado. La mayoría de ellos son personas de gran trayectoria que trabajan mucho en esta labor, que además es ad honorem, pero cargan con responsabilidades muy grandes sin que medie un procedimiento, un concurso, algo”.

Y apuntó a que, en este Gobierno, por ejemplo, no solo han sido nombrados una vez para el período completo del mandato, sino que en cada ocasión en que ha habido cambio de ministro o ministra de las Culturas han cambiado a los presidentes de estos organismos, es decir, tres veces. “Esto hace pensar que el criterio principal es la confianza con la autoridad de turno y no otros elementos quizás más importantes. No creo que favorezca la continuidad y estabilidad de estas instituciones”.

Por su parte, Jorge González, presidente de la asociación de funcionarios Anfucultura, lamentó que los trabajadores sean “los primeros en pagar esta crisis”.

“Esperamos que se pueda impulsar de una vez por todas un trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados, liderado por el Gobierno, que permita pensar la sostenibilidad de uno de los centros culturales más importantes del país, sitio de memoria que nos recuerda día día la barbarie de la dictadura que nunca más debe volver a repetirse”, me dijo.

“Esta crisis se arrastra desde hace muchos años, por distintos gobiernos, y así como las autoridades de Gobierno, desde el Presidente hasta la ministra, estuvieron presentes en la exposición de Mon Laferte en la ex Cárcel, con ese mismo interés es que los necesitamos para superar de una vez por todas esta crisis”, remató.

Consulté en el Ministerio de las Culturas, pero no hubo respuesta.

2

50 AÑOS DE MONTE VERDE

El diario El Mercurio publicó una extensa nota sobre Monte Verde, el fascinante sitio arqueológico que atestigua la presencia humana en el sur de Chile hace 14 mil años.

El lugar era un asentamiento de unos 20 a 30 individuos, que eran cazadores recolectores. “A diferencia de lo que se pensaba, descubrimos que no solo eran caza­dores de megafauna, sino que tenían una dieta muy amplia de más de 50 plantas comestibles, otros animales, algas y hasta 15 plantas medicinales”, explicó en la nota el arqueólogo Tom Dillehay, que trabaja en el lugar desde 1977.

El Servicio de Patrimonio Cultural y la Fundación Monte Verde firmaron un acuerdo, con el objetivo de que el lugar sea Patrimonio Mundial de la Humanidad. El próximo año se cumplirá medio siglo de su descubrimiento.

En su momento, el lugar revolucionó la teoría del poblamiento de América, ya que dató la llegada de los primeros habitantes al menos mil años antes de lo estimado hasta entonces. Es Monumento Nacional desde 2008, pero está en propiedad privada y, aunque parezca increíble, no tiene un museo.

“Monte Verde es algo que como chilenos no hemos logrado todavía comprender, ni siquiera poner en valor. Pero a nivel mundial es muy reconocido. Está en muchos museos, en muchos documentales”, dijo al diario Jorge Guzmán, secretario de la Fundación Monte Verde.

3

JAVIER CERCAS EN CHILE

Uno de los libros que más me impactó en mi juventud fue Soldados de Salamina, sobre la Guerra Civil española, del escritor Javier Cercas. Por eso me alegró saber de su visita a Chile en el marco de la promoción de su más reciente obra, El loco de Dios en el fin del mundo, que entre otras cosas revisa la historia de la Iglesia católica. De hecho, en varias entrevistas aprovechó de entregar su visión sobre el Vaticano y el cónclave para elegir a un nuevo papa.

El español llegó el lunes para una visita de cinco días y participó en La Ciudad y las Palabras, el a estas alturas ya clásico –y prestigioso, por el nivel de sus invitados– evento de la UC. Fue tan masivo que quedó gente afuera.

Además, el miércoles recorrió el Palacio de La Moneda, acompañado por el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, el director de Patrimonio UC Emilio De la Cerda, exsubsecretario del Patrimonio Cultural, y Loreto Villarroel, coordinadora de La Ciudad y las Palabras.

“Pude entrar en La Moneda. Nunca había entrado en el Palacio de La Moneda. Para mí fue fantástico, la verdad. Además iba con una guía. Y vi el despacho de Allende, vi las salas dedicadas a los poetas –que me parece increíble–. Esto no lo he visto en ninguna casa presidencial”, le comentó a Emilia Aparicio en una conversación posterior.

La entrevista completa sale próximamente en El Mostrador.

4

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA

Gracias a una excepcional colaboración entre Syntagma Musicum y la Orquesta Usach, la próxima semana se dará inicio al XVII Festival Internacional de Música Antigua (FIMA) de la Universidad de Santiago de Chile.

El evento presentará seis conciertos , cuatro clases magistrales, charlas y una exposición, entre el 14 y 22 de mayo.

, cuatro clases magistrales, charlas y una exposición, entre el 14 y 22 de mayo. Además, luego de una última versión realizada en 2022, el evento volverá a tener actividades organizadas por la Usach, con el apoyo del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Embajada de España, además de la colaboración de la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada.

“Después de tres años de silencio, retomamos con alegría nuestro festival, presentando un abanico de posibilidades sonoras, nuevos instrumentos, estilos musicales diversos e intérpretes invitados de diversas nacionalidades”, comentó Rodrigo Díaz, director del festival y el Coro Madrigalista Usach.

Más información AQUÍ.

5

EL PREMIO AL FILÓSOFO BYUNG-CHUL HAN

Es sin duda uno de los filósofos más importantes de nuestra era. Ahora, el surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más críticos del capitalismo, el hipserconsumismo, el sometimiento a la tecnología y el exceso de información, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.

Han (Seúl, Corea, 1959) ha dedicado sus reflexiones, sobre todo, a lo que él denomina la “sociedad del cansancio ” y la “sociedad de la transparencia”, así como al concepto de “Shanzhai”, un neologismo chino con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo de China, reseñó EFE.

” y la “sociedad de la transparencia”, así como al concepto de “Shanzhai”, un neologismo chino con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo de China, reseñó EFE. Muy crítico del neoliberalismo, el autor de La agonía del Eros sostiene que esta sociedad vive en la edad de los trastornos neuronales –depresión, síndrome de fatiga crónica, de déficit de atención, hiperactividad–, causados por un exceso de positividad en una sociedad que ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

EL HIT ETERNÁUTICO

El diario The New York Times hizo una reseña de El eternauta, la serie argentina sobre una invasión extraterrestre a Buenos Aires protagonizada por Ricardo Darín, basada en la historieta homónima de Héctor Germán Oesterheld, que cuenta con los dibujos de Francisco Solano López.

Dirigida por Bruno Stagnaro–quien realizó con el uruguayo Adrián Caetano el inolvidable clásico Pizza, birra, faso– y lanzada por Netflix el 30 de abril, la serie se posicionó como el título más visto del servicio en 13 países y ya confirmó su segunda temporada: lleva la friolera 10,8 millones de visualizaciones a nivel mundial.

En Argentina además se recordó la triste historia de su creador: Oesterheld y sus cuatro hijas –dos de ellas embarazadas– y tres yernos, todos militantes del grupo guerrillero Montoneros, fueron desaparecidos por la dictadura trasandina. De hecho, ahora se aprovechó el boom de la serie para reiniciar la búsqueda de dos nietos del escritor que podrían vivir sin conocer su identidad, ya que sus madres estaban embarazadas al momento de su secuestro y en el país hubo un apropiamiento sistemático de bebés de militantes que luego fueron regalados e, incluso, adoptados por los propios militares.

“ El Eternauta se ha actualizado a la era de los teléfonos móviles , y se ha ampliado el núcleo de personajes, pero sigue a grandes rasgos la historia de Oesterheld. Cae nieve tóxica, aunque ahora con el acompañamiento auditivo del viento constante, un tipo de fantasmagoría diferente al silencio de la lectura. Mantener cada centímetro del cuerpo cubierto, con abrigos o ponchos o sábanas de plástico, es crucial. Los cascarudos gigantes hacen acto de presencia”, escribió el diario.

, y se ha ampliado el núcleo de personajes, pero sigue a grandes rasgos la historia de Oesterheld. Cae nieve tóxica, aunque ahora con el acompañamiento auditivo del viento constante, un tipo de fantasmagoría diferente al silencio de la lectura. Mantener cada centímetro del cuerpo cubierto, con abrigos o ponchos o sábanas de plástico, es crucial. Los cascarudos gigantes hacen acto de presencia”, escribió el diario. “Stagnaro, quien creó y dirigió la serie y fue uno de los cinco guionistas, ha hecho un trabajo muy meritorio. Junto a su director de fotografía, Gastón Girod, dan a los paisajes urbanos nevados llenos de cadáveres y vehículos muertos una belleza silenciosa. La acción es legible, aunque los rostros y los cuerpos cubiertos a veces pueden causar confusión momentánea”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

NASA EVALÚA ATERRIZAR EN MARTE EN 2026

La NASA evalúa aterrizar en Marte en 2026, con la adjudicación de mil millones de dólares para ese fin en el nuevo presupuesto presentado por la Administración Trump, señaló a EFE este miércoles un portavoz de la agencia espacial estadounidense.

Sin ofrecer más detalles, el portavoz señaló además que agradece “ el interés de los socios internacionales en unirse a nosotros para expandir la exploración del sistema solar en beneficio de la humanidad”.

para expandir la exploración del sistema solar en beneficio de la humanidad”. “Estamos evaluando todas las oportunidades, incluyendo las ventanas de lanzamiento en 2026 y 2028, para probar tecnologías que permitan el aterrizaje humano en Marte”, aseguró.

La NASA enfatizó en el nuevo presupuesto las inversiones en tecnologías espaciales transformadoras, al tiempo que se transfieren proyectos que se adaptan mejor al liderazgo del sector privado.

8

¿DINOSAURIOS EN DECLIVE?

Seguramente a estas alturas ya saben que soy un paleontólogo (y arqueólogo) frustrado. Por eso me interesó este debate en el campo de la paleontología, que ya lleva más de 30 años: ¿estaban los dinosaurios sufriendo ya un declive de su especie antes de que el mortal asteroide Chicxulub impactara contra la Tierra y sellara su extinción definitiva hace 66 millones de años?

Un grupo de investigadores asegura que los dinosaurios no se estaban extinguiendo , argumentando que la debatida idea contraria se debería probablemente al pobre o escaso registro de fósiles provenientes del periodo Cretácico, el tercer y último periodo de la era Mesozoica, según se detalla en un estudio publicado en la revista Current Biology.

, argumentando que la debatida idea contraria se debería probablemente al pobre o escaso registro de fósiles provenientes del periodo Cretácico, el tercer y último periodo de la era Mesozoica, según se detalla en un estudio publicado en la revista Current Biology. El relato científico oficial dice que la mayor diversidad de dinosaurios se produjo cuando alcanzaron su número máximo de especies hace unos 75 millones de años, para luego reducir su población durante los nueve millones de años previos a que Chicxulub cayera sobre nuestro planeta.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

ESCRITORA URUGUAYA Y SU LIBRO SOBRE COLOMBIA

Emilia Aparicio conversó con la autora uruguaya Fernanda Trías, a propósito de su nueva novela, titulada El monte de las furias, donde aborda la conexión entre naturaleza y personajes femeninos.

“Me interesaba ver cómo la montaña se narraba a sí misma y qué paralelismos o contrastes se planteaban con el relato de la mujer”, fue una de las cosas que le dijo.

En sus libros, los personajes suelen ser mujeres, pero en este, además de la protagonista, habla la montaña.

“La montaña también es un cuerpo feminizado, hablamos de la madre naturaleza, la madre selva… E históricamente a la naturaleza se la ha asociado a lo salvaje, lo misterioso, lo traicionero, allí habitan los espantos, que casi siempre se representan como figuras femeninas (las brujas del bosque)”, relató.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– FESTIVAL INTERNACIONAL ATACAMA CLARINETFEST

Desde el año 2019 Atacama es reconocida como un punto de encuentro de importantes clarinetistas, quienes se reúnen para ofrecer conciertos a la comunidad y realizar actividades de formación que se inspiran en este instrumento de viento. Reconociendo este camino, durante mayo se realizará el IV Festival Internacional Atacama ClarinetFest, el que este año realizará un recorrido por la región, llegando a las comunas de Copiapó, Alto del Carmen y Vallenar.

El inicio del Festival será este sábado y el primer punto de encuentro será en el Liceo de Música de Copiapó con la Master Class “Fundamentos Técnicos para la ejecución del Clarinete”, a cargo del reconocido clarinetista internacional David Medina Rodríguez, que se realizará desde las 10:00 a las 11:30 horas.

Más información AQUÍ.

– PRIMER CLUB DE LECTURA EN ARTEQUIN VIÑA

El Museo Artequin Viña del Mar invita a participar en su primer Club de Lectura, dirigido a niñas, niños y jóvenes a partir de los siete años, acompañados por un adulto responsable. La iniciativa, gratuita y abierta a la comunidad, ofrece una experiencia lectora integral que combina lectura compartida, diálogo reflexivo y expresión artística.

Cada sesión tiene una duración de 60 minutos y contempla un cupo máximo de 10 niños y 10 adultos. Las jornadas se realizarán los días 10 y 24 de mayo y 7 de junio, a las 12:00 horas, en las dependencias del museo, ubicado en Alcalde Prieto Nieto 500, Parque Quinta Vergara.

El club será mediado por Liza Retamal Salinas, gestora cultural y especialista en fomento lector, quien guiará encuentros diseñados para fortalecer el vínculo entre infancias y adultos a través de la lectura, desarrollando habilidades de comprensión lectora, pensamiento crítico y creatividad.

Actividad gratuita con inscripción previa en inscripciones@artequinvina.cl.

– OBRA “UN ARCOÍRIS NEGRO” EN CHILLÁN

Un montaje teatral que surge a partir de una serie de encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTQ+ sobre aquellos temas que continúan siendo controvertidos o “tabú”. Esa es la propuesta dramática tras Un Arcoíris Negro, obra original de la compañía nacional Los Contadores Auditores, que será exhibida este sábado en el Teatro Municipal de Chillán, a las 19:30 horas.

La obra pone en escena a nueve jóvenes performers, quienes atraviesan un viaje coreográfico musicalizado, fiel al estilo del dúo de directores Juan Andrés Rivera y Felipe Olivares, responsables de Morir de amor, La incondicional, Provócame y El asilo contra la opresión.

Entrada liberada.

Presentado por:

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. ¡Ojalá puedan regalonear a sus madres o, al menos, recordarlas!

Hágannos llegar sus comentarios a nuestro correo cultura@elmostrador.cl o a nuestra cuenta de Instagram @elmostrador_cultura.

¡Que tengan un lindo fin de semana!