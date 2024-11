Conoce los beneficios disponibles con BancoEstado en noviembre

20% de descuento en Corona: pagando con tarjetas de débito o crédito, se aplica un 20% de descuento en vestuario y calzado de mujer, hombre y niños en tiendas Corona. Promoción disponible para compras presenciales y online, hasta el 31 de diciembre de 2025. Revisa detalles en esta página web.

Salud y farmacia

33% de descuento en Farmacias Dr. Simi: De martes a domingo, si compras tres productos iguales en las sucursales, obtendrás un 33% de descuento en cada uno, pagando con tarjetas de crédito o débito, hasta el 30 de noviembre. Más información aquí.

30% de descuento en consultas médicas: Solo para usuarios de Fonasa en modalidad de libre elección, esta promoción ofrece un 30% de descuento en consultas de medicina general, ginecología, urología y medicina interna. La oferta es válida hasta el 31 de diciembre, pagando con tarjetas de crédito o débito. Conoce más aquí.

Gastronomía

40% de descuento en Barbazul: todos los miércoles hasta el 30 de noviembre, los usuarios que paguen con su tarjeta de crédito Visa accederán a un 40% de descuento en toda la carta de Barbazul, Barbanegra, Barbazul Beach Garden y Garden Barbazul. Revisa másaquí.

30% de descuento en Doggis: todos los martes hasta el 30 de noviembre, Doggis tiene un 30% de rebaja para los clientes que paguen con su tarjeta de débito asociada a cuenta corriente o cuenta corriente digital. El tope del descuento es de $16.000. Conoce más en esteenlace.

30% de descuento en Juan Maestro: todos los martes hasta el 30 de noviembre, comprando en tiendas físicas de Juan Maestro mediante tarjeta de débito asociada a cuenta corriente o cuenta corriente digital, se obtendrá un 30% de descuento en sándwiches. Más información aquí.

Viajes

Vuelos en cuotas sin interés en JetSmart: en la aerolínea hay vuelos a 6 o 12 cuotas sin interés, con destinos dentro de Chile o en Sudamérica, utilizando tarjeta de crédito. En caso de utilizar una tarjeta de débito, algunos beneficios son asientos preferentes y embarque prioritario. Antes de usar la promoción, el usuario debe inscribirse en esta plataforma.

30% de descuento en Accor Live Limitless (All): en hoteles Novotel, Ibis y Mercure (todos ubicados en Chile) hay 30% de rebaja para los que paguen con cualquiera de sus tarjetas BancoEstado y estén inscritos como socios en All. El descuento será de 20% si es para hoteles de All en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Brasil. Más detalles aquí.