Derecho a retracto en educación superior: ¿Cómo cambiar de institución en la que te matriculaste?

En días donde la PAES y las postulaciones a universidades están populares en redes sociales, surgen muchas dudas durante todo el proceso de postulación, becas, TNE, etc. Pero, ¿te has preguntado qué pasa si me retracto de mi elección universitaria?

El derecho a retracto en educación superior permite a estudiantes de primer año desistir de un contrato con una institución tras conocer los resultados de sus postulaciones. El plazo es del 21 al 30 de enero. La institución original debe devolver el pago de matrícula, reteniendo hasta el 1% del arancel anual. Para ejercerlo, se necesita el comprobante de la segunda matrícula y, preferiblemente, una carta formal. En 2024, SERNAC recibió 159 reclamos sobre este derecho, principalmente contra universidades.