Jacqueline van Rysselberghe advierte que disputará liderazgo a todos los sectores: “Junten miedo”

La presidenta reelecta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, hizo un llamado a diversos sectores políticos a que "junten miedo". Así respondió al ser consultada si acaso competirá por espacios de influencia con José Antonio Kast, a lo que, entre risas, dijo que no sólo le disputará a él, sino a todos.

En entrevista con T13, la senadora explicó las críticas que ha recibido por su estilo político: "Hay un sesgo de machismo, cuando un hombre tiene un liderazgo frontal, que toma decisiones, que enfrenta los problemas, que dice lo que piensa, lo consideran un líder; cuando una mujer hace lo mismo, es personalista ,y dicen ¡qué se cree! Te generan una mala onda. Si yo actuara sola, no habría llegado donde estoy".

Las críticas de Bellolio

Van Rysselberghe además negó que existan discrepancias de fondo en la tienda gremialista, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido del diputado Jaime Bellolio: "Las diferencias en la UDI no son de fondo, no son políticas, son más bien de estilo, de matices, son más bien matices. Si miras las votaciones, son bastante homogéneas, no hay mayores diferencias entre nosotros, hay cosas de estilo".

En ese sentido, agregó, con respecto a Bellolio, que es "un personaje bien particular, no me tiene aburrida, pero me cuesta entenderlo, siempre hace comentarios fuertes, descalificadores, la verdad es que creo que está sumamente equivocado, no es una cosa que sea preparada".

Y, con respecto a una "tercerización" de los ideales del partido a raíz de la visita que la propia Van Rysselberghe hizo al Presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, precisó que "esta es una teoría medio conspirativa de Bellolio, de ahí a decir que estamos tercerizando me parece que es una exageración, cómo se te ocurre".

Respecto al futuro de Bellolio en el partido, la senadora comentó a Radio Cooperativa que“ojalá que no se vaya, pero lleva dos años anunciando el tema”.

La figura de Kast

Por último, sobre el ex UDI y otrora candidato presidencial José Antonio Kast, la senadora hizo una invitación para que participe en primarias de Chile Vamos.

Yo creo que José Antonio Kast, si quiere ser candidato presidencial, debería ir en una primaria del sector, creo que hoy día a diferencia de hace un año de la elección presidencial, no tenemos un liderazgo tan claro como era el de Sebastián Piñera, yo creo que sea o no de Chile Vamos, tiene que ir a una primaria de Chile Vamos", dijo la senadora.

Respecto a la renuncia de la colectividad del diputado Ignacio Urrutia, quien se sumará al movimiento de José Antonio Kast, la timonel UDI descartó que haya una fuga de militantes hacia Acción Republicana.

“Es una cosa súper puntual. Ignacio, sobre todo por un grupo dentro de la UDI, se ha sentido maltratado. La elección interna en su región fue súper dura. Hubo allí cierta tensión y fricción y además lo que le rebasó el vaso fue que además, alguien, no sé quién, alguien lo acusó al Tribunal Supremo. Entonces dijo: ah no, chao”, explicó la parlamentaria en Radio Cooperativa.