Jaime Bellolio tras victoria de JVR: Se pretende "cambiar a Jaime Guzmán por (Jair) Bolsonaro"

El parlamentario Jaime Bellolio reconoció la victoria de JVR en las elecciones de la UDI, pero aseguró que durante esta campaña, al igual como ocurrió durante la votación anterior, "hubo mucho de la lógica de amenaza del tipo 'si tú estás con ellos, estás contra nosotros, si tú estás con ellos, entonces no tienes opción de ser candidato o de trabajar en el Gobierno'. O sea, la típica cuestión media clientelar, pequeña, que ocurre en los partidos y que yo encuentro muy penca, también ocurrió acá".

Y agregó: "Entonces, hubo una especie de campaña del terror en donde se decía, a través de call centers contratados, que votar por Macaya era votar por alguien blando en los principios y que además estaba apoyada por el izquierdista de Bellolio".

Según consignó T13, el diputado precisó que "toda esa lógica de campaña del terror espero que haya terminado el día de ayer".

"Cuando yo llegué a poner la cara en la pérdida, porque uno tiene que hacerlo siempre en la pérdida y cuando uno triunfa, lo que me encontré fue con militantes gritándome en la cara: 'la UDI se salvó', entonces yo me pregunto: ¿se salvó de qué?. A mí lo que me aproblema profundamente es la pérdida de identidad de la UDI a tal punto en que hoy día se ha tercerizado la imagen política hasta llevar a cambiar a Jaime Guzmán por (Jair) Bolsonaro. O sea, esa es la figura política intelectual que hoy día se pretende poner al interior de la UDI y yo simplemente no lo entiendo", enfatizó.