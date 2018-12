Rector de la Universidad Arturo Prat propone dar dos veces la PSU en el año para evitar que los estudiantes estén "sin hacer nada"

El rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto, propuso que la Prueba de Selección Universitaria, PSU, que habitualmente una vez al año, se realice dos veces.

"Con 294.176, inscritos, la PSU 2018 cierra su ciclo con 209 puntajes nacionales. Pese a esto un importante número de postulantes no alcanzarán los 500 puntos y su futuro académico, será incierto. Este escenario no es nuevo. En diciembre de 2016, con 290.000 inscritos para rendir el examen, se informaba que el 55% de alumnos egresados ese año obtenían menos de 500 puntos en la PSU. Para diciembre de 2017, habiendo rendido la PSU 261.000 inscritos, se informaba que 3 de cada 10 alumnos no lograba el puntaje mínimo para postular", argumento el Rector.

"Todos concordamos que la PSU genera ansiedad en los jóvenes, los que sin duda afecta su rendimiento ante el examen. Por otro lado, está la desmotivación y el negativo efecto en el ánimo de quienes obtienen un mal resultado en la prueba. No solo no pueden ingresar a la carrera y la universidad que aspiraban, sino que además deberán esperar un año, antes de dar un nuevo examen", agregó.

Una de las razones esgrimidas por Soto es que los estudiantes pueden estar todo el año "sin hacer nada": "En este lapso de tiempo, podrían incluso no ingresar a la educación superior, perfectamente podemos estar perdiendo grandes profesionales, científicos e intelectuales".

"En este sentido, soy partidario que la PSU se pueda rendir dos veces en el año solo para quienes la van a rendir nuevamente. De esta forma, habrá una segunda oportunidad que no condena a los postulantes a esperar un año, sino que tienen 6 meses para repasar los contenidos, ya conociendo la experiencia anterior y nuevamente rendirla", sentenció.