Superclásico: todo puede pasar

¡Los clásicos se ganan no se juegan¡. No importa la ubicación en la tabla, las estadísticas no corren, es el partido distinto del año y la temporada se salva ganando el clásico. No por nada el partido de este sábado, para muchos, es el más atractivo del torneo.

Hablando de rendimientos, individualidades, estrategias y momentos emocionales, esta versión 185 del mitico duelo tiene un claro favorito: Colo Colo. Están segundos, con un rendimiento aceptable por ahora en sus 24 puntos, con dos derrotas en 12 fechas y aunque todavía Mario Salas no logra plasmar su fútbol de acción en el cuadro del cacique, igual es la segunda delantera más goleadora con 20 tantos.

Si bien ha ganado tres partidos -ante D.Antofagasta, O’Higgins y Palestino- en el suspiro final con esa épica de lucha y esfuerzo que tanto valora el fanático albo, todavía "El Comandante" no consigue transformar al cacique en una escuadra que someta, imponga y domine a sus rivales a merced. Tal como lo ha señalado el mismo técnico, “Colo Colo debe ser equipo de acción y no reacción”.

Si bien las individualidades blancas no han sostenido un rendimiento de excelencia, es cierto que tienen en Paredes, Valdivia, Mouche y Opazo una sintonía fina con la que pueden marcar diferencias.

El uruguayo -por razones técnicas, estratégicas, médicas y disciplinarias- no ha repetido oncena en las ocho fechas que lleva dirigiendo. Es absolutamente válido que busque y pruebe fórmulas, pero en esa turbulencia futbolística no ha logrado dar con el equipo y los números han sido enemigos absolutos de su apuesta. De posibles 24 unidades ha conseguido tan solo 4, por lo que el Superclásico puede ser su tabla de salvación momentánea o la condena irremediable.

Vamos a la otra vereda. En la U todo es difícil y complicado, partiendo por las decisiones que toma cada fecha Alfredo Arias, generando incertidumbre en su plantel. El comentario que se desliza desde el CDA es que nadie sabe quien va a jugar y eso, obviamente, es una señal compleja.

Los rendimientos de los principales jugadores azules también han sido bajísimos. Partiendo por Herrera, quien salió de la nómina ante Coquimbo y lo reemplazó con Fernando de Paul. La valla azul es la más derrotada con 22 goles, algunos de ellos directa responsabilidad del emblemático arquero, pero culparlo solo a él del mal momento azul es muy injusto.

Han jugado todos los delanteros de la U -Henríquez, Guerra, Benegas, Torres, Ubilla, Campos López y Rozas- y el problema es que no existe una dupla o tridente que se confirme de manera permanente, lo que lleva también a escasos recursos para anotar. Síntoma inequívoco es que Matías Rodríguez es el hombre con más tantos en la paupérrima campaña azul.

Tal vez todo el análisis y datos numéricos se pueden ir al tarro de la basura, por que de verdad en un partido de esta clase todo puede pasar. La U llegará muy herida y no querrá que Colo Colo festeje a costa de ellos y más aún, considerando el lugar que tiene en la tabla. Paras los albos está la responsabilidad de imponer términos y no perderle pisada a Universidad Católica.

Hoy la neurociencia y sicología juegan un rol clave en la toma de decisiones de los jugadores, el cómo llegan preparados para manejar la tensión y la presión que rodea a un duelo de esta categoría. El trabajo que puedan hacer los cuerpos técnicos en el diseño de la estrategia de juego, de cómo incentivar y motivar a sus jugadores, de cómo entregarles esas herramientas que les puedan permitir resolver los conflictos, será una faceta importantísima y clave hoy.

Claro, el favorito es Colo Colo, pero como dicen los hinchas azules, el equipo puede aparecer en esta instancia. Las cartas ya están echadas.