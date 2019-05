Letrero con la advertencia ¡Prohibido el paso! en el Gigante de Tarapacá contradice versión del decano de la UAI sobre falta de señalética

"Nosotros andábamos cuatro adultos y seis niños, dos familias, y pasamos a ver el geoglifo. Lamentablemente no hay un cartel, no hay una señalética, no hay nada en la zona misma del geoglifo. Por lo tanto, paramos el auto, y el entusiasmo de los niños y todo nos hizo tratar de llegar lo más cerca posible para sacar la foto, lo que fue evidentemente un error". Esa fue la explicación que el decano de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Francisco José Covarrubias, dio a El Mostrador luego de los daños generados al monumento arqueológico Gigante de Tarapacá, en las inmediaciones de Iquique, hecho ocurrido el pasado 20 de mayo.

Covarrubias, quien fue formalizado por los daños al emblemático monumento, ratificó su versión en una carta enviada a El Mercurio, en la que señaló que "sin ningún letrero en el camino entre Huara y Colchane nos desviamos gracias a que Waze así lo marcaba. Luego de transitar unos tres kilómetros por un camino de tierra, llegamos a la zona del geoglifo. No había nadie. Ni turistas, ni guardaparque, ni barreras, ni señalización".

"El entusiasmo de los niños y la ausencia de advertencias nos motivaron a acercarnos a él. Así lo hicimos, en lo que a la luz de los hechos fue un error", agregó en la misiva, asegurando que la ausencia de señalética fue ratificada por funcionarios de Carabineros.

Sin embargo, la versión del decano de la UAI choca de frente con la actividad que realizó el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en enero de este año cuando inauguró con publicidad una serie de medidas para proteger al Gigante de Tarapacá, entre ellas un letrero con letras en rojo que dice: ¡Prohibido el pasó!

"Se instalará señalética advirtiendo la prohibición de ingreso de personas y vehículos. Además se trabajará con la Intendencia en un proyecto para cercar completamente al Gigante y le pediremos a la municipalidad de Huara, que instale una caseta con un guardia mientras se implementa el cercado permanente", dice una nota de prensa del ministerio de Bienes Nacionales del 15 de enero.

Vale resaltar que en la carta enviada por Covarrubias a El Mercurio, señaló que los funcionarios municipales le explicaron que "ya habían mandado a hacer la señalética, pero que la instalarían la semana siguiente. Según nos informaron, recién habían instalado la cámara (hacía solo tres días) y luego vendrían los letreros. En esos tres días habían detenido a varios turistas extranjeros que cometieron el mismo error".

¿Camino equivocado?

Otro elemento que genera suspicacia en la declaración de Francisco José Covarrubias, es cuando indica que la aplicación Waze le señaló el camino equivocado. Sin embargo, El Mostrador chequeó a través de la aplicación que solamente existe una vía hasta el monumento.

El Gigante de Atacama, Gigante de Tarapacá o Geoglifo de Cerro Unita, es una gran figura de 119 metros de largo trazada en el flanco noroeste del cerro Unita, a 15 km del pueblo de Huara, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Se cree que la figura habría sido confeccionada por habitantes de la zona en el período intermedio tardío, comprendido en el tramo cronológico de los 900 a los 1.450 años d.C.

En el pasado, Covarrubias fue ex director del Diario Financiero y panelista del programa de debate "En buen chileno" de Canal 13. Por los hechos, quedó con arraigo nacional. El académico, además, es columnista permanente de El Mercurio.