No tienen otra opción por ahora. Desde que hace quince días salieron los resultados de la última encuesta CEP, la mesa directiva de RN ha tratado de bajarle el perfil al liderazgo que está consolidando hasta el momento el alcalde gremialista de Las Condes, Joaquín Lavín, como la figura más relevante de la derecha. Han insistido que dicho sondeo es solo es una "fotografía del momento" y que acorde con la instrucción de La Moneda de no adelantar la carrera presidencial, el cronograma del partido no se moverá, lo que implica no tomar definiciones en este ámbito, contra viento y marea, antes de las elecciones municipales de octubre del próximo año.

Sin embargo, eso no quita que puertas adentro el clima que realmente impera en RN es de nerviosismo y cierta preocupación ante la consolidación de Lavín en la pole position de la derecha con miras a la carrera presidencial. No fueron pocos los que en la colectividad anotaron como una señal de alerta el primer lugar del edil UDI en la lista de los personajes políticos mejor evaluados (56%), casi veinte puntos más arriba de la siguiente figura del sector, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón.

Desde ese día que se conoció la CEP, el jueves 13 de abril, la situación de Lavín ya fue tema de conversación en varias instancias de RN, un partido en el que hay opiniones disimiles y divididas sobre la figura gremialista.

Si bien oficialmente en RN han afirmado siempre que respetan a Lavín como figura política y reconocen que tiene una estrategia comunicacional de primer nivel, lo cierto es que entre los dirigentes y parlamentarios de Renovación Nacional, la mayoría reconoce -en privado- que lo consideran "de plástico”, que junto al hecho que nunca ha ganado una elección sin "protección" política que le neutralice la verdadera competencia interna, sus medidas populistas son “solo aplicables a la comuna de Las Condes”, un estilo político que hace que le cueste entrar en materias que requieran mayor profundidad.

Al respecto, entre parlamentarios de RN recordaron que Lavín no tiene grandes credenciales para mostrar en cargos de alta responsabilidad. Su paso por el Mineduc en la primera administración de Sebastián Piñera fue compleja, al punto que el entonces Mandatario lo tuvo que sacar ante la baja incontrarrestable en su evaluación pública y lo llevó a otra cartera más protegida.

Del equipo de asesores políticos y estratégicos con los que está trabajando Lavín se sabe poco hasta ahora, solo rumores de pasillo que apuntan a Larroulet, pero que no han podido ser confirmados dado el hermetismo que impera por ahora en ese círculo de confianza del alcalde. Lo que sí se sabe que entre sus “samurai” nuevamente se encontraría el ex alcalde por Las Condes, Francisco de la Maza, y junto a él, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, además de el ex Evópoli, Jorge Saint Jean, quienes se reunirían al menos una vez por semana a analizar y definir escenarios.

Ese fue el momento en que se cambió el nombre al Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) por el de Desarrollo Social y Lavín fue el primero en estrenar las nuevas dependencias del Mindes en La Moneda. Esa gestión es consideraba en RN bastante discreta, lo mismo que su paso por la municipalidad de Santiago.

A los números de la CEP se sumó después otro elemento que también puso en alerta a RN. Sin titubeos, el consejo ampliado del gremialismo realizado en las Termas de Cauquenes estableció la orden de ponerse a trabajar por la candidatura presidencial de Lavín. Y en ese contexto, no deja de preocupar un elemento clave: el poder e influencia que tiene el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, un histórico aliado de Lavín.

Los samurai

Del equipo de asesores políticos y estratégicos con los que está trabajando Lavín se sabe poco hasta ahora, solo rumores de pasillo que apuntan a Larroulet, pero que no han podido ser confirmados dado el hermetismo que impera por ahora en ese círculo de confianza del alcalde. Lo que sí se sabe que entre sus “samurai” nuevamente se encontraría el ex alcalde por Las Condes, Francisco de la Maza, y junto a él, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo (UDD), Gonzalo Müller, además de el ex Evópoli, Jorge Saint Jean, quienes se reunirían al menos una vez por semana a analizar y definir escenarios.

De los tres nombres, el que más ruido generó en RN fue precisamente el de Müller, pues consideran que tiene una enorme exposición como panelista del programa Estado Nacional de TVN todos los domingos. Como ejemplo un botón, dijeron en Renovación Nacional, ya que en la última edición “sólo habló de los números del UDI”.

Desde el partido liderado por la senadora Jaqueline van Rysselberghe tienen absolutamente claro que una de las razones del posicionamiento que goza Lavín es la lejanía que muestra con el mundo de la política tradicional, una estrategia que ha aplicado de manera sagrada desde su primera incursión presidencial en 1999, a pesar del rol ideológico estratégico que siempre ha cumplido en el gremialismo tras bambalinas. No por nada, el edil fue una de las pocas figuras UDI que se restó de participar en el consejo de las Termas de Cauquenes, lo que se decidió con el consentimiento de la propia colectividad, la que hasta le habría sugerido no aparecer para resguardar su "distancia" pública del partido.

Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, el edil UDI parte con ciertas ventajas por sobre cualquier candidato de RN y esas radicarían, principalmente, en su experiencia como candidato y la favorable plataforma que implicaría pararse desde una comuna rica como Las Condes. Sobre sus debilidades, Dávila dijo que a la hora de enfrentarse a un rival, Lavín “tiene una manera de discurso público que es muy simple y eso es muy atractivo, atractivo y peligroso, porque simplifica demasiado la realidad al tener esta cosa mediática tan fuerte, pone en segundo lugar las discusiones más políticas que tienen que haber en toda campaña política”.

El caso Ossandón

La presencia de Larroulet en La Moneda y su cercanía histórica con Lavín preocupa en RN, porque temen que pueda inclinar la balanza en palacio a favor del alcalde y en desmedro de las opciones de las tres cartas presidenciales que, hasta ahora, tiene RN. El senador, Andrés Allamand, que en la última CEP obtuvo el lugar 18 de 25 en evaluación positiva con un 22% y cuya aspiración presidencial generó la molestia de Piñera. En la derecha lo consideran una de las figuras del sector con mayor profundidad, pero también saben que su pragmatismo lo hará entender “más temprano que tarde” que no tiene posibilidades reales, si esos números no cambian favorablemente.

La otra carta de RN es el Francisco Chahuán, quien tiene el merito -como recalcan en el partido- de haber derrotado a Lavín en las parlamentarias del 2009 y dejarlo sin el escaño senatorial en la V Costa. No solo eso, en la elección del 2017 Chahuán se anotó la mayoría nacional de votos. Eso sí, hasta ahora esos títulos no le han servido para instalarse en la competencia que marcan las encuestas.

Con este panorama, el senador Ossandón es la carta con más posibilidades de RN, incluso sorprendió a muchos en la derecha y en su propio partido tras aparecer en tercer lugar como la figura política mejor evaluada (36) y la segunda de oficialismo. No solo eso, fue el rostro que más aumentó su evaluación positiva -12 puntos en la CEP- más incluso que Lavín, que mejoró ocho puntos.

Pero Ossandón no es un tema fácil de tratar l interior de Renovación Nacional, pues el carácter confrontacional del parlamentario le ha traído en el pasado varios desencuentros internos con algunos de sus pares de la directiva, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Dicen que trabajar para el “Cote” no es sencillo y no todos estrían dispuestos para hacerse el ánimo.

Su estrategia de volverse “el más piñerista de los piñeristas” durante el 2018 no sólo lo sacó del mapa de las influencias, sino que también le hizo el trabajo más fácil para quienes no gustan de su estilo, el que el mismo ha calificado de “populista responsable”. Durante todo el año pasado se habló de la "soledad" de Ossandón, del nulo apoyo interno, no tan solo legislativo, sino también monetario. "No la pasó bien”, recalcó un diputado RN.

Pero como Ossandón es porfiado, cambio su estrategia y eso lo que lo trajo de vuelta, guardó el traje "piñerista" y retomó su estilo político crítico y polémico, "de pocos pelos en la lengua”.

A pesar de su buen rendimiento en la CEP, desde el círculo cercano de Ossandón dijeron que formalmente el partido no tuvo “ni el más mínimo” gesto a su senador tras la buena performance en la encuesta. A raíz de eso, un grupo de diputados se estaría alineando al alero del senador por Santiago Oriente y prepararían un documento donde se le solicitará a la directiva de RN tener un comportamiento de mayor pragmatismo, es decir, “poner los pies sobre la tierra”, y darse cuenta que el único capaz de competir con Lavín es Ossandón.

“Existen tantas tecnologías, formas de saber quién es el más competitivo, más que primarias y cosas como las que se están planteando, se va a saber científicamente mucho antes, quien compite y quien no compite, quien es competitivo”, dijo Ossandón a El Mostrador.

Sobre sus ventajas sobre Lavín, el senador Ossandón sentenció: “Cuando uno entra a la campaña presidencial tiene que hablar de políticas públicas, tiene que hablarle al Chile real, de los problemas reales, los problemas del 90 por ciento de los chilenos, y ahí hay una tremenda ventaja”.

Quizás el parlamentario no está tan equivocado. Según Dávila “el que tiene más capacidades para competirle es Ossandón por lejos, porque también tiene experiencia política, carrete en términos de municipio, una llegada simple en términos comunicacionales. En términos de amenaza para Lavín, el más peligroso es Ossandón”.