Una polémica consulta será la que realizarán en ocho comunas del país, en el marco del llamado toque de queda para menores que busca limitar su tránsito por las calles en horas de la noche, iniciativa que ha sido impulsada por el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.

Según consigna La Tercera, a partir de las 9.00 horas de mañana estará disponible la inédita consulta online para definir la opción de fijar la restricción que busca desincentivar el consumo de alcohol y drogas. En el proceso podrán pronunciarse todos los vecinos inscritos en los registros electorales de Las Condes, Lo Barnechea, Colina, La Florida, La Reina, Peñalolén, Antofagasta y Quilpué. En total, un universo potencial de 1.353.597 participantes.

De acuerdo a los alcaldes involucrados en la consulta, si se aprueban límites de horarios no se implementarán penas ni castigos a aquellos adolescentes que los incumplan, ni tampoco a sus padres.

Pero, si se impone la decisión de restringir la circulación en las noches, los municipios implementarán distintas medidas para el "resguardo de los menores".

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, afirmó al matutino que los resultados del plebiscito serán compartidos con los establecimientos educacionales y juntas vecinales, con el objetivo “de alcanzar un acuerdo con la comunidad para tomar medidas concretas, como, por ejemplo, que las fiestas de los colegios o las casas tengan horarios tope”.

Por su parte, el jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, otro de los impulsores de la medida, reiteró ayer su idea de formar “brigadas” de padres y jóvenes para acercarse a los menores que transiten por las calles para aconsejarlos sobre los horarios permitidos e incluso ofrecer llevarlos a sus hogares. Añadió que si se aprueban los horarios, el próximo fin de semana podría debutar el sistema.

La iniciativa de Lavín es respaldada también por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien dijo que los voluntarios “deberán estar debidamente identificados, para evitar que se acerque cualquier persona a los jóvenes”.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, afirmó que si bien “no se aplicaría un toque de queda, ni un estado de excepción”, si los padres votan por fijar límites se podría establecer un sistema de denuncias cuando un niño esté deambulando en la ciudad.

La opinión de los expertos

La medida ha causado gran polémica y críticas por parte de la población y de los mismos adolescentes, quienes creen que es una forma de criminalizar a los menores de edad, metiéndolos a todos “en el mismo saco”. A esto, se suman los estudiantes universitarios, los que la han calificado como ilegal y discriminatoria.

“Algunos alcaldes han instalado esta idea fundándola como medida para prevenir el consumo de drogas y alcohol, pero un toque de queda es de por sí una medida populista y no va al fondo del problema. Es inconstitucional, pues vulnera los derechos de los menores”, explicó el presidente de Fundación Participa, Daniel Ibáñez.

Según Ibáñez, “el hecho de que se haga una consulta no transforma la medida en democrática. Acá existe vulneración de derechos y eso no tiene nada de democrático”.

“En nuestro parecer, acá más bien hay una medida autoritaria, nostálgica de la dictadura, que algunos están queriendo disfrazar de democracia”, agregó.

Finalmente, el también asesor político afirmó que la iniciativa “sin duda estigmatiza a una parte de la población”. Esto, debido a que pone el foco en los jóvenes en lugar de hacerlo “donde yace el verdadero problema, que es el narcotráfico”.

A pesar de los puntos de vista críticos a la medida, no todos creen que la medida será negativa.

Andrea Camargo, por ejemplo, abogada y experta en políticas municipales, comentó que es la frase “toque de queda” la que asusta a muchos. “Algunos han dicho que es inconstitucional, pero eso no es así, porque son ordenanzas municipales y, además, se realizarán consultas. Si bien no se consultará a los menores, los padres son quienes tienen total responsabilidad sobre ellos, y esta medida no busca más que resguardar la propia seguridad de sus hijos”, explicó.

Además, hizo un llamado a darse cuenta del lado positivo. “Estamos hablando de niños menos de 16 años, quienes muchas veces están expuestos a los peligros de la noche por irresponsabilidades de los mayores, por lo mismo estamos hablando de una medida que solo pretende dar seguridad a su propio entorno, y no limitar su libertad. Además, si está presidido de una consulta, no estamos hablando de medidas arbitrarias”, argumentó.