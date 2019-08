La advertencia de Yuraseck a Piñera: "Le va a pasar lo mismo que a Macri si no logra hacer que la economía crezca"

El empresario de la UDI, José Yuraszeck, se refirió al momento que vive el país de la mano de la administración Piñera. El expresidente de Azul Azul lanzó críticas al Gobierno y apuntó a que cuesta entender lo que pasa en nuestro país "con una oposición que solo busca obstruir el programa del gobierno y un gobierno que no tiene timón ni quilla y que a la primera encuesta que se publica desaparecen las convicciones".

En entrevista con La Tercera, el empresario criticó la aprobación de leyes que, a su juicio, son mero populismo. "Presentar proyectos o intentar que se aprueben leyes que aumentan los costos y no decir a las personas que tendrán efectos es grave, y creo que es populismo", señaló.

"A mí me llamó mucho la atención la semana pasada la encuesta Cadem, que preguntaba a la gente si prefería una jornada de 45 o 40 horas a la semana. Y la gente dijo que prefería 40 horas en un 74%. Me extraña qué pasó con el otro 26%, porque esa respuesta es demasiado obvia: la respuesta debió haber sido que un 100% prefería trabajar menos", añadió.

Yuraszeck asegura que disminuir la jornada laboral en un 11% hará que el costo de producir algo suba en un 15% y eso "no es inocuo". "Algunas empresas pequeñas vana despedir a parte del personal, lo que se traducirá en aumento del desempleo. Como si todo lo anterior no fuera poco, las medidas que se anuncian y discuten con pasmosa liviandad van a traer aparejada una importante reducción de la inversión", señaló.

Para el empresario gremialista, es preferible no legislar, que sacar malas leyes que puedan hipotecar el futuro del país, acusando que no se ha cumplido el programa donde se prometió, como bajar los impuestos. "Este gobierno fue elegido para bajar los impuestos no para subirlos", cuestionó.

El ingeniero civil fue enfático en señalar que el segundo gobierno de Piñera fue votado para poner al país en marcha y para frenar la delincuencia.

"Existía la esperanza de recuperar el crecimiento de los cuatro años de Bachelet. Lamentablemente la intransigencia y obstrucción de la izquierda, junto a la falta de convicción de sus ministros lo están llevando a un gobierno estancado, el país está creciendo muy poco. En materia de delincuencia, que es la segunda razón principal, creo, por la cual fue elegido, se avanza casi nada, parece no haber prosperidad".

Bajo esa premisa, Yuraszeck puso en duda la continuidad de la derecha en el gobierno a menos que enmiende el rumbo. "A Piñera le va a pasar lo mismo que a Macri si no logra hacer que la economía crezca ni se baje la delincuencia", sentenció.