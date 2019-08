Tragedia en el Amazonas: escala la presión internacional en medio de las incendiarias declaraciones de Bolsonaro

Si bien el Amazonas vive un incendio que se ha propagado por 16 días, el Gobierno de Brasil vive su propio siniestro producto de las polémicas declaraciones que ha realizado el presidente Jair Bolsonaro, culpando a ONGs ambientalistas del desastre.

Estas declaraciones han provocado una ola de críticas hacia Brasil, cuyo gobierno, a modo de paliar un poco los comentarios, también ha tomado medidas para terminar con el incendio. Si bien Bolsonaro parece disfrutar de las críticas a su actitud hacia el Amazonas, refiriéndose en broma a sí mismo como ’Capitán Motosierra’, sus partidarios en el sector agrícola temen una reacción negativa de los consumidores tanto en Brasil como en el extranjero.

Por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, anunció la creación de un grupo de trabajo para el Amazonas en una entrevista con el sitio web local de noticias UOL, mientras que el asesor principal de política exterior de Bolsonaro publico varios tuits en inglés en los que defendía el historial de Brasil en la deforestación de la Amazonía y atacaba la cobertura de los medios. Mientras tanto, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, informó que el Congreso establecerá un panel para estudiar los incendios.

Alemania y Noruega ya han suspendido sus contribuciones a un fondo de preservación de la selva tropical, y las encuestas indican que incluso entre los propios votantes de Bolsonaro existe un apoyo abrumador para tomar medidas más enérgicas para combatir la deforestación ilegal.

Sin embargo, las principales figuras del sector agrícola de Brasil han advertido a Bolsonaro de las posibles repercusiones económicas de sus políticas, aunque hasta ahora el propio presidente ha mostrado pocas señales de prestar atención. Una de las principales preocupaciones es el posible impacto en el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y la unión aduanera de América del Sur, Mercosur.

La política de Brasil hacia el Amazonas ha estado bajo escrutinio en los últimos días, en vista de que los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial del país muestran un aumento anual de 84% en los incendios forestales en 2019.

Amazonas, tema en el G7

El incendio en el Amazonas afecta principalmente a Brasil, pero todo el mundo está pendiente. Y los líderes que se reunirán en la próxima cumbre del G7 no son ajenos a esto.

De hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está pidiendo a los países del G7 que discutan lo que describió como una emergencia en la selva amazónica.

En un tuit, Macron dijo que el tema debería encabezar la agenda de una cumbre programada para este fin de semana. "Nuestra casa se quema. Literalmente", advirtió.

Ayuda de Chile

Por su parte, este jueves, el Presidente Sebastián Piñera, informó que se comunicó con Bolsonaro para ofrecerle ayuda para luchar contra los incendios.

"Brasil está siendo afectado por incendios forestales en la amazonía que son de enorme magnitud y ponen en riesgo la salud de nuestro planeta. Por eso le he ofrecido al presidente Jair Bolsonaro la colaboración de Chile, para ayudar a ese país hermano y amigo a combatir con mayor eficacia y fuerza los graves incendios forestales", dijo el mandatario.

"También espero poder conversar con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para hacer la misma oferta y propuesta de ayuda", añadió Piñera desde el Palacio de La Moneda.

Más temprano, en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social, a través del cual solicitan al Presidente de la República “se instruya a los organismos pertinentes para que se posibilite el envío de toda la ayuda internacional necesaria para hacer frente a los incendios que afectan a la Amazonía”.

Manifestación pacífica

En Chile, las organizaciones medioambientales también han levantado la voz. Greenpeace convocó a la ciudadanía a una manifestación pacífica frente a la embajada de Brasil (Apoquindo 3039, Las Condes), para las 17 horas de este viernes, con el mensaje "Bolsonaro, apague el incendio, proteja el Amazonas".

“Enfrentamos una de las peores tragedias medioambientales del último tiempo. El planeta, en la actual situación de emergencia climática, no puede permitirse tener al Amazonas en llamas. Si es que no se reacciona ahora y el presidente Bolsonaro no actúa con la rapidez que la emergencia exige, tardaremos décadas en recuperar este pulmón planetario”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.

Por su parte, Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, advirtió que esta crisis tiene impacto para toda la región. “Esto no es solo una tragedia para los países amazónicos, sino que para el mundo entero (...) Como país anfitrión de la próxima COP25 de cambio climático y uno de los líderes en la región sobre este tema, esperamos que Chile pueda colocar fuertemente en la agenda la urgencia de tomar medidas para robustecer las políticas contra la deforestación, así como planes para forestar y restaurar bosque nativo, temas clave para la prevención de incendios forestales y mitigación de emisiones”, señaló.

Este rol de Chile como organizador de la COP 25, también fue sacado a la palestra por la Democracia Cristiana, que mañana viernes concurrirá hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde emplazarán a que solicite una investigación internacional y autónoma y de expertos, para determinar el origen del incendio de la Amazonia en el corto plazo.