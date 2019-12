La "ruta" de La Moneda: ministro Briones llama al oficialismo a alinearse y Piñera anuncia bono para familias más vulnerables

La Moneda salió esta mañana a apostar todas sus fichas para instalar el paquete de medidas económicas que se anunció ayer como la ruta correcta para salir de la crisis económica y dar respuesta al estallido social que ya lleva siete semanas. Mientras el Presidente Sebastián Piñera -al mejor estilo de su antecesora Michelle Bachelet- anunció un bono de $100 mil para las familias más vulnerables, su ministro de Hacienda, Ignacio Briones hizo el despliegue político comunicacional para explicar, aterrizar y convocar apoyos en torno a los anuncios.

Briones ha sido el protagonista de los anuncios en La Moneda, liderando las reuniones y acuerdos con partidos oficialistas para que se unan en torno al plan de reactivación económica, por unos 5.500 millones de dólares para 2020, tras revelarse el último Imacec, el que contra todo pronóstico tuvo una caída de 3,4%. Ayer lo anunció y hoy siguió con su defensa en radios del país.

"Hago un llamado a la responsabilidad de todos los sectores, de oficialismo y oposición, todos tenemos que contribuir a ser respetuosos de las reglas porque en estos momentos las pequeñas señales, los pequeños gustitos, pueden costar bastante caro. Tenemos todos que contribuir a la solución", dijo el ministro de Hacienda esta mañana en entrevista con Radio Infinita.

Junto a ello, también defendió la Agenda Social impulsada por el Presidente Piñera para salir de la crisis por la que atraviesa el país, en la que se contemplan proyectos para levantar las pymes, grupo económico que fue más afectado por el estallido social. Por eso, para Briones, no cabe duda que "acá hay un punto de inflexión muy claro, un cambio de dirección en el timón, respecto a la importancia que tiene la Agenda Social. Por largo tiempo, todos no le dimos la importancia que esto merecía. Efectivamente Chile ha avanzado en lo social, eso no hay que desconocerlo, pero estábamos conformes como lo estábamos haciendo y acá tenemos una señal de que tenemos que ir por más, hay que poner un foco especial a esto, hay nuevas demandas que surgen y eso es propio de los países que se desarrollan".

En ese sentido, Briones agregó que, a diferencia de lo que la gente cree y critica, el Gobierno ya ha avanzado en algunos de estos pilares sociales, como "el aumento de las pensiones del pilar solidario hasta el 50%, el tema del transporte rebajado para el adulto mayor en todo Chile, el tema del ingreso mínimo garantizado, que se discute en el Congreso, el tema de los remedios, los medicamentos, también logramos un acuerdo en el Congreso revolucionario que ha pasado re piola, el pilar contributivo a las pensiones... se han hecho hartas cosas, eso marca un cambio en la dirección".

"Creo que puede existir la sensación de que acá no se ha hecho nada, de que no se pone ningún esfuerzo y no se ha escuchado. Yo de verdad digo: no solo estoy convencido de que se ha hecho un gran esfuerzo y no solo del Gobierno sino de la oposición y yo saludo este esfuerzo común. Hay este esfuerzo y hay un cambio de dirección, que marca la hoja de ruta social. Esa hoja de ruta tiene que ser conversada", agregó.

Finalmente, Briones se sumó al discurso del Gobierno y culpó a la violencia de las bajas cifras económicas: "Hablamos del costo que puede tener la violencia, porque eso es lo que tiene parada la economía y no es algo estructural, no es algo que en su interior está funcionando mal. Hay un tema institucional por cierto, pero hay interrupción de la cotidaniedad que impide el normal funcionamiento de las actividades. esa es la base del problema que tenemos".

Piñera valora plan y anuncia bono

En el marco de una actividad en la comuna de Maipú, el Presidente Sebastián Piñera destacó el plan reactivador que comunicó ayer Briones y compañía, agregando que enviará durante los próximos días un proyecto de ley para la entrega de un bono que en promedio será de $ 100 mil para las familias del país.

En concreto, el bono irá en beneficio de 1.336.000 familias chilenas, es decir, unas seis millones de personas.

“Yo sé que los bonos no resuelven los problemas, o no resuelven todos los problemas, pero también sé que significa un importante alivio, una ayuda en un momento en que tantas familias chilenas lo necesitan” dijo la autoridad.

Sobre el plan reactivador anunciado por el equipo económico, Piñera dijo que es necesario para levantar la economía nacional.

Rayó la cancha al oficialismo

Una de las misiones que tenía el ministro Briones era alinear a todos los partidos de Chile Vamos en torno a la agenda económica y social del Gobierno. Por eso, participó en una reunión extraordinaria con partidos del oficialismo, la que duró cerca de 3 horas.

Si bien la reunión era con todos los partidos, el mensaje principal iba dirigido a Renovación Nacional, partido que se ha mostrado en los últimos días como crítico al Gobierno.

Por eso Briones, durante la reunión y sin referirse directamente a RN, dijo que "en medio de todo este debate, ¿saben a cuánto asciende la inversión que se está haciendo en las medidas de la agenda social?". De inmediato respondió. También sostuvo que había quienes pedían al Gobierno endeudarse más, ante lo cual volvió a preguntar "¿saben a cuánto llegaría la deuda pública?", según un asistente a la reunión, consignado por el diario El Mercurio.

"Fue muy grato, muy ameno y franco", dijo Briones tras retirarse de la reunión. Mientras tanto, Blumel le rayó la cancha al oficialismo, pidiendo unidad al conglomerado. Y de manera urgente.