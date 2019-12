El partido del orden sale a criticar la acusación contra Chadwick: "Fue un error"

El senador DC Jorge Pizarro se mostró crítico en contra de la acusación constitucional que terminó con el exministro del Interior Andrés Chadwick inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El expresitente de la falange (2015 y 2016) dijo que no había duda de que el libelo fue político. "Me parece que el riesgo que tiene este tipo de acusaciones es que pueden ser interminables. He escuchado ahora que están preparando una contra el intendente. ¿Y por qué no contra el ministro equis? Si eso se transforma en una herramienta para hacer política desde la oposición, sin que tenga objetivos claros, me parece extraordinariamente peligroso", dijo Pizarro en entrevista con La Tercera.

Además, el senador dijo no estar de acuerdo con la inhabilidad. "Nunca he estado de acuerdo con esa inhabilidad. No me parece justa", comentó.

Hoy, a sus palabras se sumó una de las figuras más influyentes en la ex Concertación, Genaro Arriagada, el histórico militante de la DC dijo que el Parlamento es otra arista de la crisis y que "está cometiendo un conjunto de errores muy graves".

"No es posible que en 15 días tengamos una acusación contra el exministro del Interior, otra contra el Presidente de la República, la promesa de otra contra el intendente de Santiago y tres interpelaciones a ministros en marzo. Muestra un Parlamento que no está consciente de su real situación; hoy la Cámara de Diputados es la institución que goza de menos prestigio en el Estado, el Senado tiene una décima más", señaló a El Mercurio.

Arriagada sentenció que la acusación contra Chadwick fue un error y que la acusación contra Piñera fue la más grave en 56 años; "sin embargo, a las 48 horas está enterrada porque es la acusación de una Cámara con 10% de respaldo contra un Presidente con 12%", fustigó.

Para el exministro del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la pérdida de dignidad republicana, los insultos, las pancartas, las funas, las descalificaciones, verdaderas barras bravas en las tribunas son muy malos, "pero peor es haberse vuelto irrelevantes".

Genaro también se mostró en contra de la violencia registrada en las protestas. Asegura que no hay democracia sin orden, "es una vieja lección".

"Está totalmente equivocado quien cree que ganará votos con la destrucción de la Plaza de Italia, está empujando a decenas de miles de personas hacia la derecha en busca de orden. Basta leer la historia", agregó.

Arriagada concluyó señalando que el "fenómeno" lleva solo 70 días. "Tengo la impresión de que la derecha está creciendo en el electorado de centro", concluyó.