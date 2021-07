Convencionales de Vamos por Chile solicitan repetir votación de la ampliación de la mesa que incluyó dos cupos de pueblos originarios

La sesión de la Convención Constitucional que se realizó la tarde del miércoles, estuvo marcada por los reclamos de los convencionales de Vamos por Chile, quienes señalaron que hubo errores en la votación.

Es ante esta situación que -a través de un comunicado- 31 convencionales de derecha solicitaron a la mesa directiva que "se repita la votación del pleno efectuada el día miércoles 6 de julio de 2021", argumentando que "el señor Vicepresidente (Jaime Bassa) ha reconocido públicamente y ante el pleno de la Convención Constitucional que en la votación de ayer 'se cometieron errores'".

¿Cuáles fueron esos errores? en primer lugar, sostuvieron que el punto 2 de la tabla señalaba el "reinicio para debatir propuesta de ampliación de los cargos de la mesa". El punto 3 era una "propuesta para la creación de las Comisiones de Reglamento, de Ética y de Presupuesto y Administración Interior".

Seguidamente, acusaron que "la mesa no informó por escrito a los miembros del Pleno ninguna de las propuestas antedichas. Es imposible deliberar y votar mociones imprecisas, ambiguas y confusas en su contenido".

"Al momento de la votación de los puntos N° 2 y 3 de la Tabla, la formulación de las propuestas fue constantemente modificada por el señor Vicepresidente", agregaron.

Explicaron que "atendida la reformulación de las propuestas, se votaron en total cuatro materias, dos de las cuales no estaban especificadas en la Tabla, a saber: (a) sumar cinco convencionales a la Mesa, y (b) la inclusión de dos escaños reservados en la mesa".

En el siguiente punto, denunciaron que "la mesa fue objeto de presiones al momento de la votación de punto N°2. Se anuló la primera votación, y ésta se repitió con el punto reformulado, lo cual es injustificable". Además criticaron que "no se tomó asistencia de los Convencionales presentes en el Pleno para efectos de registrar el quórum".

Otra de las irregularidades que denunciaron es que "el conteo de los votos de hizo a mano alzada, en medio del bullicio y desorden del Pleno (...) No quedó registrado los votos individuales de cada Convencional respecto de cada uno de los puntos en Tabla".

Por último, acusaron que "es evidente que una deliberación y votación democrática no puede llevarse a cabo en esos términos. Entendemos las dificultades propias de este proceso, pero ello no exime a esta Convención Constitucional de guardar y respetar los procedimientos que aseguren una deliberación y votación transparente, de conformidad a las normas del Capítulo XV de la Constitución Política de la República. La legitimidad de la Convención se juega también en el procedimiento y las reglas del proceso".

Ayer, después de la votación, la constituyente Marcela Cubillos criticó que "tuvimos una votación, con una pregunta. Fueron a reclamar los amigos de la mesa, y la mesa sin ningún carácter ni respeto a la legalidad cambia la pregunta".

"Esto no es nada auspicioso. No se puede conducir con ese nivel de arbitrariedad. No tenemos las mínimas garantías", acusó la convencional de la UDI.

El independiente Ricardo Neumann también cuestionó la votación, específicamente la de los dos cupos de pueblos originarios en la mesa directiva: "Se agregaron de la nada, del sombrero, dos cupos para escaños reservados en la mesa".

Ante este escenario, convencional Manuel Ossandón anunció acciones legales en contra de la mesa directiva: "Hemos visto un espectáculo lamentable en cuanto al procedimiento (…) junto al convencional Logan estudiaremos acciones legales para eliminar el actuar de la mesa directiva".