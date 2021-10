La trastienda de la polémica por los escaños reservados en la mesa directiva de la Convención

La primera sesión formal de la Convención Constitucional, coinciden varios constituyentes, fue más bien caótica: problemas en la forma de votar, desorden, varias dudas de funcionamiento y desencuentros por la forma en que se desarrolló. Uno de los reclamos provino del pacto Vamos por Chile, que cuestionaron que se hicieran votaciones a mano alzada, pero también que se modificara la pregunta de votación sobre la ampliación de la mesa y la incorporación de dos escaños reservados adicionales en la directiva.

Es “una propuesta que no estaba en ningún lado, ni siquiera se discutió adentro”, dijeron varios constituyentes oficialistas. La molestia fue además porque se votó esa propuesta de pueblos originarios, pero no la de los convencionales de la centroderecha, que entregaron el mismo domingo cuando se instaló la Convención. “El domingo presentamos propuestas alternativas que no se sometieron a votación (...). Veo a la mesa cediendo a presiones de minorías”, dijo ese día el constituyente Ricardo Neumann.

¿Pero cómo se gestó esa propuesta? Los representantes de pueblos originarios explicaron que fue una iniciativa que nació del diálogo entre los 17 escaños reservados, y que se conversó en la organización que tuvieron antes de la instalación. De hecho, el mismo viernes y el sábado previo a esa jornada, se reunieron todos en Santiago para concordar puntos mínimos. Según los constituyentes indígenas, sus asesores confluyeron en un documento, que se trabajó con anticipación, el que se presentó el miércoles, antes de iniciarse la sesión de trabajo, por lo que pudo ser incorporado a la tabla.

La entrega con anticipación fue ratificada en la directiva, donde aseguraron que se trató de un problema de organización, pues en el día existieron muchas dudas procedimentales. Los representantes indígenas dicen que luego de la votación de la ampliación de la mesa se acercaron a la testera para recordar su propuesta, la que luego fue puesta en votación y aprobada por 80 votos. Los representantes indígenas descartan que dentro de esa propuesta hubiera intervención o participación de constituyentes que no son de pueblos originarios.

Algunos constituyentes que votaron a favor confirmaron que no fueron avisados sobre la incorporación de esa votación por la mesa con anterioridad a los sufragios, mientras que quienes no apoyaron la moción reclamaron que esto significa tener 9 integrantes en total en la directiva y que existe un tercio de representación indígena en ella. Sin embargo, constituyentes de pueblos originarios explicaron que no consideran a Elisa Loncon como un escaño propiamente tal.

“Si bien la presidenta Elisa Loncon es mapuche, no está ahí como representante mapuche. Ella ganó con el sistema de votación general, por tanto, no lo consideramos como un escaño más. Nosotros, como pueblos-naciones originarias con derecho a la libre determinación, según el artículo 3 de la declaración de las Naciones Unidas, queremos participar como naciones, y por eso esa fue la justificación, tanto para los escaños reservados como para la creación de dos escaños en la mesa directiva, reflejando la plurinacionalidad y la diversidad geográfica de la cual venimos todos”, planteó Luis Jiménez, constituyente aymara.

En esta línea, los representantes de pueblos originarios ya tienen sus propuestas para los cupos, ambas mujeres. Una de ellas es la representante del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera, a quien posicionaron resaltando la importancia de tener representada a la polinesia. La segunda es la representante del pueblo Colla, Isabel Godoy, quien fue también propuesta en la elección de la directiva y que en primera instancia disputó votos con Elisa Loncon. Los convencionales constituyentes señalan que su nombre genera consenso, en especial entre los representantes de los pueblos del norte, aunque existen resquemores por su vinculación al Partido Comunista. Fuentes del PC aclaran que no es militante comunista, pero que sí perteneció a la Jota (JJCC) en dictadura.