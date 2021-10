Cuarto retiro: Marcel alerta por sus efectos “crecientemente irreversibles” y senadores de oposición le reprochan su visión “catastrofista”

En el marco del debate del proyecto de cuarto retiro del 10% en la Comisión de Constitución del Senado, el presidente del Banco Central, Mario Marcel reiteró las advertencias de que de aprobarse una iniciativa de este tipo, tendrán un alto costo para el Fisco y para la vida de las personas, ya que se verían alzas económicas.

Según Marcel, los retiros "no son meras repeticiones de una misma medida" y "sus efectos pueden no ser lineales, acumulativos y crecientemente irreversibles".

"Por un lado, sus beneficios se van reduciendo en la medida que se van concentrando en sus afiliados con mayores saldos, los que corresponden crecientemente al 20% de mayores ingresos. Su impacto sobre la actividad es también decreciente. Por otro lado, los costos se van elevando, en la medida que estos van presionando a la inflación y se eleva el riesgo de disrupciones en el mercado financiero", planteó.

En esa línea, agregó que "el costo económico de los retiros ha dejado de ser una hipótesis o advertencia, para tener un efecto concreto, que ya se puede observar en variables como el IPC, las tasas de interés y el tipo de cambio. Estas afectarán la evolución de la economía y el bienestar de la población en los próximos años".

Tras las interrogantes de los senadores presentes en la sesión de la comisión, profundizó en su argumentación explicando que "es una fracción muy pequeña de las personas de bajos ingresos que tienen deudas altas que al mismo tiempo tienen saldos en sus cuentas para poder retirar, son más o menos 6 mil personas, pero estamos aprobando un retiro que es para cinco millones de personas".

"El retiro va a tener un costo para el fisco, la acumulación va a tener un costo que es mayor que todo el paquete tributario que se está proponiendo incluyendo las exenciones para la construcción (...). El beneficio tributario va a ser de 700 millones de dólares paras las personas que deberían pagar impuestos", cerró.

Críticas a exposición de Marcel

Algunos senadores de oposición presentes en la instancia criticaron la exposición de Marcel, asegurando que tiene "una visión parcial" de la economía e incluso que le falta "humildad".

"Lo suyo es una visión técnica, pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Usted no considera la realidad de la gente concreta", puntualizó en la instancia el senador PS Alfonso de Urresti.

"Me llama la atención que siempre la visión es un poco catastrofistaen el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto retiro, claramente no le gusta. Le pediría al presidente del Banco Central que no solo con sus economistas, con sus cifras, con los gráficos que nos ha planteado, sino que también vea la realidad de la gente concreta", puntualizó el parlamentario.

El DC Francisco Huenchumilla agregó que "ustedes, los economistas de la Concertación, adoraban a la virgen del puño apretado y ahora rasgan vestiduras porque le estamos metiendo plata al pib".

"En el primer retiro usted fue criticado porque salió a decir que esto era el desastre y la gente le dijo no se meta en cosas que no le corresponde, usted es presidente del Banco Central. Todos ellos adoradores de la virgen del puño para no soltar un peso y entonces nos vemos hoy con esto", afirmó.

Más tarde, se fue en picada contra “enfoque economicista” en debate sobre el cuarto retiro: “los tres retiros le metieron a la economía 50 mil millones de dólares (…) ¿no ve que se podía meter plata a la economía, y el país no se vino abajo?”



El presidente de la comisión, el senador Pedro Araya (IND-PPD), afirmó que espera que el cuarto retiro se vote la próxima semana en Sala. "Tras escuchar al presidente del banco Central tenemos claridad que hay que mejorar el proyecto que de la Cámara de Diputados, tenemos que darle tranquilidad a los ciudadanos que el cuarto retiro no va a significar una mayor externalidad negativa, especialmente en términos inflacionarios. En esa línea, por ejemplo, uno de os temas que probablemente se va a modificar tiene que ver con el plazo de los retiros, que no sean los 15 días originales, sino puedan ser 30 días y asimismo poder discutir si los retiros se hacen o no en cuotas", comentó Araya.