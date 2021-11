"Una infamia del PC": la insólita respuesta del delfín de Kast en las parlamentarias ante investigación penal por fraude al fisco

Una de las banderas de lucha del candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, es la probidad de los funcionarios del Estado. Un estándar que, sin embargo, pareciera no aplicar para algunos de los aspirantes al Parlamento que apoyan al abanderado del Partido Republicano.

Es el caso de Agustín Romero, candidato a diputado por el distrito 8 del partido liderado por J.A. Kast y una de las principales cartas de dicha colectividad, sobre quien pesa una querella por fraude al fisco. Mientras el aspirante a un curul en el Congreso hace campaña y se saca fotos con el abanderado de la extrema derecha –quien de acuerdo los últimos sondeos estaría avanzando a segunda vuelta junto a Gabriel Boric–, se desarrolla en su contra una investigación penal por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por el pago ilícito de $66 millones en horas extraordinarias mientras se desempeñó como director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago.

Concretamente, de acuerdo a los detalles enviados por una fuente a El Mostrador, a Romero se le acusa de haber adulterado los libros de asistencia para recibir pagos por trabajos extraordinarios no realizados.

Una de las primeras alertas sobre esta actuación de Romero está en los registros que tiene a su cargo el Departamento de Seguridad Interna de la Municipalidad, toda vez que, por protocolo, siempre al ingresar a las dependencias los sábados, domingos y festivos se exige anotarse en un listado en portería, pero en los registros no aparece que este hubiere apuntado su ingreso.

Esto significa que no habría concurrido a su lugar de trabajo esos días, lo que no coincide con lo que el propio Romero anotó en los libros de asistencia, donde declaró que concurrió a trabajar de 07:30 a 20:30 horas prácticamente todos los sábados desde el año 2017 hasta mediados del 2021.

El Mostrador accedió a la querella interpuesta por el municipio de Santiago –la que se encuentra actualmente en trámite y que está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte–, en la que se detallan los pormenores que involucran además a otros dos funcionarios: Francisco García Mac-Vicar, exadministrador municipal, y José Ignacio Labbé Martínez, exjefe de gabinete.

La querella

"A pocas semanas de que asumió la nueva Administración Municipal de Santiago, en el marco de información solicitada por la Contraloría General de la República, se tomó conocimiento del pago habitual de altas sumas que percibieron funcionarios de confianza del ex Alcalde de Santiago, señor Felipe Alessandri Vergara, esto es, de los señores Juan Francisco García Mac-Vicar (ex Administrador Municipal), Agustín Matías Romero Leiva (ex Director de Asesoría Jurídica) y José Ignacio Labbe Martínez (ex Jefe de Gabinete), por concepto de trabajos extraordinarios que supuestamente habrían realizado a continuación de la jornada laboral ordinaria (lunes a viernes después de las 17:30 hrs.) o durante los días sábados, domingos y festivos, conforme el artículo 63 y siguientes del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con infracción a los deberes funcionarios propios de cada uno de ellos, entre otros, el deber de probidad que les obliga a velar por el interés institucional por sobre el particular y el deber de abstención, no obstante no corresponderle una parte de estos pagos, en consideración a no existe certeza de que hubieren desarrollado efectivamente dichos trabajos extraordinarios, especialmente aquellos correspondiente a los días sábados, domingos y festivos", reza la querella.

En el detalle de la misma, se señala que Romero habría percibido la suma de $66.071.415 por concepto de horas extras entre junio de 2018 y julio de 2021. Si se suma a los otros dos exfuncionarios, la cifra asciende a $147.286.101: "En definitiva, sólo entre estos tres estrechos colaboradores del ex alcalde Alessandri, el Municipio de Santiago desembolsó, por concepto de supuestos trabajos extraordinarios, la suma total de ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y seis mil ciento un pesos ($147.286.101)".

"Sin embargo, existen indicios claros que gran parte de estos trabajos extraordinarios, en la práctica, no se realizaron, por lo que los pagos asociados habrían sido percibidos en forma ilícita", agrega el recurso judicial.

Otro indicio del eventual delito de fraude al fisco –y que está especificado en la querella– señala que "en los antecedentes que posee la concesionaria de estacionamientos SABA, que administra un recinto al costado de la Plaza de Armas, el cual tiene una determinada cantidad de cupos reservados para personal municipal (de los cuales fueron beneficiarios los exfuncionarios García MacVicar, Romero Leiva y Labbé Martínez)".

"Las instalaciones de esta concesionaria cuentan con sistema de videovigilancia las 24 horas, además, la salida y la entrada de los usuarios funciona con tarjeta de pago individualizada asociada al número de patente del vehículo. Pues bien, según información que tendría dicha concesionaria, no constaría que estos tres exfuncionarios municipales hayan hecho uso de dicho estacionamiento los días sábados, domingos y festivos, lo que ratificaría las sospechas del eventual uso fraudulento de los trabajos extraordinarios para percibir indebidamente recursos públicos", consigna el documento.

Asimismo, se indica en la querella que "las anotaciones manuscritas de asistencia, que efectuaron de su puño y letra cada uno de los citados exfuncionarios, tienen una sincronía y regularidad poco real o, en su caso, defectos notorios. Por ejemplo, difícilmente se puede sostener que estos tres funcionarios hayan asistido todos estos años los días sábados desde las 7:30 u 8:00 horas y hasta las 20:30 o incluso las 21:30 horas, sacrificando permanentemente su vida familiar. Sorprende que el ex Director Jurídico, Agustín Romero, registre el 19 de octubre de 2019, justo el día después del estallido social, una asistencia desde las 7:30 a las 20:30 horas".

"Una infamia más del Partido Comunista"

El Mostrador se comunicó con el candidato a diputado Agustín Romero, para conocer su versión sobre esta querella en su contra, sin embargo, solo se limitó a decir que se trata de "una infamia más del partido Comunista, pero me voy a defender en tribunales".

Además, desde el equipo de prensa del candidato al Parlamento declinaron referirse a este tema y solamente se limitaron a señalar que "Agustín está concentrado en la campaña en terreno estas dos semanas que quedan".