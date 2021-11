"Guerra" fratricida en la derecha: Kast suma más respaldos UDI y Marcela Cubillos denuncia virulentos ataques de sus adherentes por apoyo a Sichel

El buen desempeño de Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y la mala actuación de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) en el debate presidencial de Anatel del lunes pasado, dividió las aguas en la derecha a pocos días de la primera vuelta de la elección presidencial.

En el momento en que el candidato del Partido Republicano ya había sumado una base firme de apoyos en el sector, su duro traspié en el foro del lunes pasado -donde fue cuestionado desde varios flancos, como la inviabilidad de sus propuestas económicas y el desconocimiento de su programa en materia de centrales termoeléctricas- provocó que muchos volvieran a "vitrinear" hacia la centroderecha representada por el candidato del oficialismo.

Una de las primeras que manifestó públicamente su apoyo a Sichel luego del debate, fue la convencional constituyente Marcela Cubillos. La militante de la UDI -conocida por sus posturas de derecha extrema, más cercana a Kast- argumentó en Radio Agricultura su decisión de apoyar al abanderado de la coalición oficialista.

"Vi a un Sebastián Sichel bien cómodo con su programa, con sus posturas, con su proyecto (...) parte importante de la que estoy con Sebastián Sichel, es porque creo que es muy importante para la segunda vuelta lo que pasó ayer (en el debate presidencial), entender que para ganar en segunda vuelta necesitas convocar un 50%. Se gana con el 50%, no con el 20, con el 30, no con los puros tuyos", dijo la ex ministra de Educación.

La convencional agregó que "yo siento que ayer se vio muy claro que había una candidatura que tiene más posibilidades de convocar con un programa y un discurso más inclusivo, más amplio, en que se tiene agenda de seguridad, pero no solo agenda de seguridad, también se tiene agenda para las mujeres, agenda ambiental, de protección social".

Además consideró que "siento que es muy decidor lo que pasó ayer de cara a que en la segunda vuelta podamos derrotar a la izquierda. Siento que hay una candidatura que tiene un espacio mucho más grande hacia donde crecer que la otra".

Y señaló que "la gente se queja de que eran todos contra Kast (...) es un adelanto de la segunda vuelta. La segunda vuelta es muy polarizada. Entonces siento que hay una candidatura, que es la de Sichel, que tiene en segunda vuelta más espacio para crecer que la de José Antonio Kast".

Por otra parte, la convencional de derecha aseguró en su cuenta de Twitter que "estas semanas he recibido por twitter, IG y mi cel ataques personales + duros que nunca. Mucho peores que cualquiera que haya recibido de adversarios de izquierda. Solo por apoyar al candidato presidencial que creo mejor. Para este odio e intolerancia hay una salida este domingo".

El tuit fue respondido por el también convencional de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien señaló que "he vivido ataques similares por apoyar a @Sebastiansichel desde los seguidores de @joseantoniokast. Dicen defender la libertad pero promueven odio y polarización. Dicen condenar la violencia pero solo la alimentan con sus ataques. Cuidemos la democracia. ¡A votar este domingo!".

Vale recordar que Sebastián Sichel otorgó libertad de acción a los partidos de Chile Podemos + (RN, UDI, Evópoli y el PRI), acusando que hay sectores dentro de la coalición que "quieren volver al pasado" y buscaban "apoyar a una antigua derecha", refiriéndose a Kast. Fue en ese momento que un grupo importante de parlamentarios volteó hacia la derecha y manifestó su apoyo por el ex militante UDI.

Apoyos a Kast

En tanto, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) ratificó este miércoles en Radio ADN su apoyo hacia José Antonio Kast. "Sichel ha pasado varias cosas: creo que él tiene que ser convocante y creo que eso le falta. Creo que tiene un nivel de agresividad que es alto. En lo personal, esta ironía para referirse a los que empezamos a ver que equivocaba el adversario (‘entusiasmismo‘ decía el abanderado oficialista) y que en lugar de plantear las diferencias, que son evidentes con Boric, trataba de golpear a José Antonio Kast, me parece que no es una actitud que convoque".

La parlamentaria sostuvo que "no es que (Sichel) haya tenido un desempeño brillante en el debate, fue bastante mejor que los anteriores, efectivamente, pero me parece que es tarde. No creo que vaya a mover la aguja en la población. Kast se logró plantear como una persona que no tiene miedo de darle el respaldo a Carabineros, que quiere restablecer el orden público, que quiere que el país crezca en armonía".

Por otra parte, el candidato republicano a diputado por el distrito 11, Cristián Araya tuiteó que "los lloriqueos de los pocos Sichelistas que quedan ponen en evidencia que no tienen la fuerza ni el carácter para enfrentar a la izquierda radical, menos al terrorismo y el narcotráfico. Un triste espectáculo que solo evidencia su debilidad".