Alberto Precht de Chile Transparente: "Casos como Corpesca y SQM detonaron el estallido social, no podemos permitir que Oliva, Parot y Edwards nos hagan poner en tela de juicio nuestra democracia"

El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, se refirió a la situación que protagoniza la candidata a senadora Karina Oliva, luego que Ciper revelara las millonarias boletas de 7 de sus colaboradores en su campaña a la Gobernación Metropolitana, y que ascienden a 137 millones de pesos y que actualmente la tiene siendo investigada de oficio por el Ministerio Público.

Según Precht, en conversación con El Mostrador en La Clave, esta discusión se tuvo en "el año 2015 y es lamentable que la volvamos a tener, porque efectivamente se perfeccionó la normativa, pero no hay ninguna ley que puede, efectivamente, ponerse en todos los estándares no éticos de las personas. Entonces cuando se habla de que la institucionalidad falla, por eso, claro, por eso es que hablo del 'Alan Brito', porque la vamos parchando según van ocurriéndoseles nuevas formas de defraudar a la ley, de algunas personas. Y hablo con esas palabras porque efectivamente lo que tenemos acá es un fraude , que puede tener una implicancia penal o puede no tenerla, porque lo que busca finalmente es torcer cuál es el objetivo de la norma".

"¿Por qué digo esto? Porque la misma explicación que da Karina Oliva ella señala que ella lo que pretendió era financiar periodos preelectorales, como campaña de primaria y por otra parte, pagar con determinadas facturas otros servicios. Y eso no es lo mismo que una boleta ideológicamente falsa que lo discutimos el año 2016. Y eso es lo que lo que efectivamente molesta. Que bueno que el Ministerio Público haya iniciado una investigación de oficio. Que bueno que el Servicio Electoral también haya aclarado y es importante señalar que en este caso, como todavía falta la rendición de segunda vuelta, se puede tomar el proceso como un todo. Por lo mismo se podría cambiar un poco lo que ya se había resuelto. Y por otra parte, también esperamos que el SII haga su parte respecto al reconocimiento de esta falta tributaria que hace que la candidata Oliva", agregó.

Sobre la investigación iniciada por Fiscalía, Precht explicó que "tenemos que ver cuáles son los tipos penales que se imputan. En este caso, fraude de subvenciones es un delito que puede llegar a los cinco años si es reiterado, etcétera, pero es difícil. Pero si a eso le sumamos delitos tributarios, le sumamos que esto podría haber sido reiterado y el Servicio Electoral, además, denuncia o se querella por alguno de los tipos penales de delitos electorales que se establecen en la nueva legislación. Hay que ver cuál calza, ahí hay quizás un vacío, porque la figura quizá no está completa, esta figura de Karina Oliva y podría efectivamente ser más gravoso, pero que esto efectivamente tiene que llevar a un proceso penal y este proceso penal puede tener un juicio oral, puede determinarlo y obviamente también con la inhabilitación de esta persona para ejercer cargo público, por lo menos durante cierto tiempo".

En el reportaje de Ciper, además de Oliva, también salían mencionados Catalina Parot y Rojo Edwards. "Tiene que dársele también importancia, no puede quedar al margen, Lo que pasa que lo otro es tán sistémico, y los montos son tan elevados y la devolución que se pide es tan alta. Son comparaciones muy grandes. O sea, incluso desde el punto de vista del reproche penal, evidentemente habría un reproche penal distinto. Pero sí, claramente es sobre todo en el caso de la asesora de Catalina Parot, hay algo que llama algo profundamente la atención porque estamos hablando además de un funcionario público, ahí que posiblemente hayan otras instancias que pudiesen hacer algo, aunque el CNTV es autónomo, en cuanto a la fiscalización de esta persona que prestó servicios la haya prestado fuera del horario del horario de trabajo".

"Ahí hay al menos un sumario o algo interno debiese ocurrir en el Consejo Nacional de Televisión en este caso específico. El otro caso es más interpretable aún. Pero nos vuelve a estar esa racionalidad: ¿Por qué si apostamos por el financiamiento público de las campañas, que nos costó tanto tenerlo, estamos hoy día haciendo trampa en el solitario? ¿Y esto qué es lo que hace? Elevar las voces que dicen 'oye, pero la política no la tiene que financiar el Estado, la tiene que financiar los privados'. Ya habíamos resuelto ese dilema, no volvamos atrás en tener una política que sea captada por otros intereses y hagamos bien las cosas, hagamos bien las decisiones y no nos expongamos a este tipo de delitos", afirmó.

Para finalizar, Precht volvió a referirse a la investigación de la Fiscalía contra Oliva: "Lo importante es que lo pueda investigar el Ministerio Público directamente, sin querella, cosa que no pasa. Estamos mucho mejor y por eso hay que indignarse, porque se hizo tanto esfuerzo que estas situaciones no las podemos permitir. Tenemos que aprender que Corpesca y SQM fue lo que detonó el estallido social, no podemos permitir que Oliva, Parot y Edwards los que nos hagan poner en tela de juicio nuestra democracia".