Vox, el partido visitado por los convencionales de Chile Libre, fue la única fuerza política que no ratificó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España

Justo cuando en Chile, el electo diputado ex Partido Republicano Johannes Kaiser fue criticado por sus dichos contra las mujeres, en España, un aliado del Partido Republicano, formado por José Antonio Kast, actual carta presidencial del Frente Social Cristiano, se negó a firmar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Se trata del grupo de ultraderecha Vox, quienes fueron los únicos en no firmar el acuerdo que se gestó tras semanas de negociación y que se firmó precisamente este jueves, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Según el medio español El País, Vox que sostiene que la violencia machista no existe, por lo que no ha ratificado el acuerdo.

El texto, que prorroga el pacto hasta 2002, busca plasmar “la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas” del pacto, que son 314. Y establecer un marco “ampliado y permanente” para desarrollar políticas públicas que lo fortalezcan. Los grupos se comprometen a actualizar el acuerdo con el nuevo dictamen para, entre otros objetivos, hacer permanente una financiación “pública, estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico”. Contempla que se pueda ejecutar en más de un ejercicio presupuestario –ahora deben emplearse en el mismo año– para “poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto”.

Sin citarlos, mencionan a Vox: “La protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas”.

La reunión de Vox con convencionales chilenos

Los convencionales de Chile Libre, Rocío Cantuarias, Martín Arrau y Teresa Marinovic, viajaron la semana pasada a Madrid durante su semana territorial, para reunirse con figuras de Vox, con los que compartieron experiencias.

En la instancia, Cantuarias valoró el viaje: “es importante compartir experiencias porque Chile y España se parecen mucho, pero también es relevante decirle a nuestros hermanos españoles, que la Convención no es Chile”.

Marinovic, en tanto, destacó el crecimiento de Vox: “Vox es un partido que se desarrolló en un ambiente hostil: con una campaña de desprestigio muy agresiva de parte de los medios de comunicación, la izquierda e incluso la derecha española”.

“Creo que hay que aprender de esa experiencia porque estamos viviendo algo muy parecido. Y también nos interesa empezar a pensar en lo que (Martín) Arrau llama la Agenda Chile, y recoger algunas de las propuestas de los españoles que podrían ser muy útiles para nosotros, como las que tienen que ver con el aumento de los salarios”, agregó.