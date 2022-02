Las horas claves para el bicameralismo: FA estaría dispuesto a mantener el Senado a cambio de que prosperen las asambleas legislativas regionales

Uno de los principales impulsores del unicameralismo, el Frente Amplio, estaría dispuesto a abrirse a mantener la forma actual del Congreso, el bicameralismo. Las conversaciones claves se darían este miércoles, que fue el día fijado por la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional para zanjar este tema, el que está prácticamente en un empate.

Si bien, en votación dividida la comisión había aprobado un Parlamento Unicameral, varios constituyentes advierten el riesgo de que en el pleno no haya el mínimo de 103 votos. Debido a esto, según consiga La Tercera, el FA se desligaría del PC, Movimientos Sociales y algunos Pueblos Originarios e independientes para mantener el actual sistema en el Congreso, el que es defendido por los cuatro grupos de la derecha, por la fuerzas de la ex Concertación (Colectivo del Apruebo), el Colectivo Socialista (PS e independientes afines) y mayoritariamente los Independientes No Neutrales.

La intención de llegar a acuerdo a más tardar hoy, es porque si no se alcanza uno, cada grupo presentará sus propuestas por separado, con alto riesgo de que sean rechazadas. En caso de que alcancen mayoría simple y regresen a la comisión para tratar de lograr un consenso en un plazo no mayor de 15 días, y nuevamente no se logre un acuerdo, la nueva Constitución podría no contemplar un Congreso.

Jaime Bassa, el ex vicepresidente de la Mesa Directiva, es uno de los que está buscando acuerdos, siendo un férreo defensor del unicameralismo. La idea, según otra fuente consultada por La Tercera, es que exista una Cámara Alta con menores facultades en el trámite legislativo, definiéndolo como un Parlamento “asimétrico” y como un “Senado sin dientes”.

La constituyente de Convergencia Social, Constanza Schönhaut, señaló que hay una “responsabilidad” en juego y explicó que están haciendo “esfuerzos para buscar una solución que pueda dar cuenta de la idea central de la demanda unicameral, pero que logre sumar a colectivos que están por la bicameralidad”.

“Creemos que eso puede lograrse en el marco de un diseño asimétrico, que no replique el rol revisor del Senado actual, pero sí que dé cuenta de una representación territorial y plurinacional”, explicó.

En el FA si bien están dispuestos a mantener el Senado, piden como "moneda de cambio" que prospere la idea de la Comisión de Forma de Estado, impulsada por las convencionales Amaya Álvez (RD) y Tammy Pustilnick (Independientes No Neutrales), para que existan asambleas legislativas regionales, iniciativa rechazada por convencionales de derecha debido a que se pasaba a tener un sistema tricameral e instalaba un sistema federal encubierto.

El constituyente de Evópoli Hernán Larraín dijo al citado medio que “nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a buscar un acuerdo, en la convicción de que el bicameralismo es una fórmula que genera contrapesos y, a su vez, da representación a los territorios, pero hasta ahora ese acuerdo no se ha producido”.

“El día jueves o viernes veremos las indicaciones que presenten los distintos colectivos, y ahí veremos las coincidencias. Es de esperar que el bicameralismo se discuta con altura de miras, y no se llegue con el tema cocinado”, señaló la convencional de la UDI Constanza Hube.