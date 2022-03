Fraude en el Ejército: excomandante Martínez no llega a interrogatorio con ministra Rutherford y recurre a la Corte Marcial con recurso de apelación

La ciudadanía estaba expectante. La oficina de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, estaba lista para recibir al ahora excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para ser interrogado por la jueza en el marco de la investigación por fraude en la institución castrense. En las afueras del edificio, la prensa captó la llegada de Rutherford, pero del otro actor no se supo nada. Debía llegar a las 9:00 horas pero eso no ocurrió. Martínez no llegó a comparecer.

Las relaciones entre la defensa de Martínez y la jueza Rutherford no están en su mejor momento, y así lo hizo saber el mismo Martínez ayer, cuando anunció la renuncia a su cargo, cuestionando la investigación que lleva la magistrada.

Dichas relaciones venían mal debido a que la defensa de Martínez pidió este martes cambiar el interrogatorio para después del cambio de mando el 11 de marzo, y que fuera en su casa y no en la oficina de Rutherford, lo que fue desestimado por la jueza.

¿La razón de su inasistencia? La defensa de Martínez, comandada por el abogado Juan Carlos Manríquez, decidió recurrir a la Corte Marcial, presentado un recurso de apelación ante el rechazo de Rutherford a acceder a la petición de que el general declarara en su casa. “Interpongo recurso de reposición con apelación subsidiaria contra la resolución de fecha 2 de marzo de 2022, en cuanto no dio lugar a la presencia del abogado en la diligencia de interrogatorio y no dio lugar a interrogar a mi representado en su domicilio”, se indica, según reporta el diario La Tercera.

Además, sostuvo que “contar con abogado impide poder medir la forma y efectos de las diferentes técnicas de interrogatorio, de respuestas y de sus consecuencias o de tener una cabal compresión de las diferentes consecuencias o sentidos en que podrían haber sido recibidas sus respuestas para - por ejemplo- terminar aceptando como ciertos algunos supuestos sugestivos de hechos que en verdad no han ocurrido o no lo han sido con esa significación”.

La tensión podría escalar debido a que Rutherford cuenta con la facultad para despachar una orden de arresto a la Policía de Investigaciones (PDI,) pidiendo la detención del excomandante en jefe para ser trasladado al tribunal.

Defiende inocencia

El abogado Juan Carlos Manríquez conversó esta mañana con radio Cooperativa, en la antesala de la fallida declaración, recalcando que Martínez es incente.

"Cuando él asume la comandancia en jefe, una de sus primeras medidas es pedir informes, hacerse asesorar y revisar si esa situación que ya era conocida, porque había procesos, era correcta; cita una cantidad considerable de expertos, revisa los documentos internos, recibe un informe del profesor Jean Pierre Matus (hoy ministro de la Corte Suprema), se hace un sumario interno, se cambian las normas y se revisa, es importante decirlo, reglamentación interna que rigió por 30 años que decía expresamente que la manera de ocupar los pasajes era un derecho de cada persona que viajaba, y así se había interpretado", dijo.

"El general Martínez entendió que ahí había una serie de irregularidades, y dispuso que se terminara con ese sistema, y más aun, en ese contexto dispone la apertura de una cuenta única para que, si se estimara que pudiera haber algún conflicto o una cuestión administrativa irregular, se devolviera algunas partes", sostuvo.