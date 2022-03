Presos del estallido por reos de Punta Peuco: Ossandón responde a acusación de Campillai y dice que "nunca condicioné mi voto"

El senador Manuel José Ossandón (RN), respondió a las acusaciones emitidas por su par Fabiola Campillai (ind.). La legisladora independiente afirmó que Ossandón, en el marco de las negociaciones por el proyecto de amnistía para los denominados presos del estallido social, condicionó su voto a favor de la iniciativa, si es que ella apoyara el indulto a los reclusos de Punta Peuco, condenados por delitos cometidos en dictadura.

"Se me condicionó el voto para la ley de amnistía pidiéndome que le pidiera al Presidente el indulto para los presos de Punta Peuco", apuntó la senadora Fabiola Campillai, en un punto de prensa en el ex-Congreso Nacional, donde opera la Convención Constitucional.

"Se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo, pero qué pasa con las cientos de madres que aún buscan a sus hijos, y que estos hombres que están muriendo en Punta Peuco jamás han tenido una gota de arrepentimiento y jamás han dicho donde están sus cuerpos", añadió.

"Nunca condicioné mi voto"

Al respecto, Ossandón afirmó que "nunca le he planteado (a Campillai) que a cambio de aprobar la amnistía a los presos se libere a alguien de Punta Peuco".

"Lo que yo le dije en una reunión que tuvimos este miércoles en su oficina es que como sociedad debemos preocuparnos de todas las personas que están sufriendo y eso incluye también a militares que viven situaciones terminales y que también necesitan clemencia", sostuvo.

"Pero nunca condicioné mi voto, porque yo estoy en contra de la Ley de Amnistía y porque mi posición es analizar caso a caso para que no se cometan injusticias", prosiguió.

Recordemos que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, anunció el lunes el ingreso de una suma urgencia al proyecto de amnistía para los presos del estallido.

Eliminación del Senado

En su visita a la Convención Constitucional, Campillai solicitó a la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros (MSC), eliminar el Senado.

“Que el Senado se elimine, por favor. No lo necesitamos. Ahí se entrampan las leyes y no quieren reparar todo lo que pasó, no quieren”, comentó la parlamentaria.

“Están en contra de dar siquiera una señal de humanidad, el Senado no puede existir”, añadió, a propósito del proyecto de amnistía.

El senador Iván Moreira (UDI) replicó y dijo que "nosotros podemos entender el dolor que tiene la Senadora Campillay pero se contradice, pues ella asumió su cargo con un juramento ante todos. Además, su historia personal no puede ser obstáculo para reconocer el aporte democrático que ha hecho la cámara alta en la legislación chilena”.