Senadora Campillai acusa a su par Ossandón de condicionar el apoyo a una amnistía de los presos del estallido a la libertad de los de Punta Peuco

"Ayer me sentí muy mal". Esa fue la entrada con la que la senadora Fabiola Campillai describió una situación que marcó el proceso de tramitación del proyecto de ley que busca establecer una amnistía para los presos del estallido social, y en específico una conversación que tuvo con el senador de RN Manuel José Ossandón.

Según la parlamentaria - quien dio las declaraciones en una actividad en la Convención Constitucional - su par de Renovación Nacional habría condicionado su voto a favor a cambio de que ella apoyara la libertad de presos de Punta Peuco, que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad.

"Ayer me faltaron el respeto terriblemente", dijo la senadora, quien agregó que "se me faltó el respeto porque a mí me cegó un honorable carabinero". Cuestionó que se pusieran a un mismo nivel los casos de personas que están investigadas en el marco del estallido con personas condenadas por delitos contra los derechos humanos, recalcando que los presos de octubre del 2019 "ni siquiera han hecho nada al lado de esos asesinos que ahora están muriendo, pero que jamás ellos pensaron en el sufrimiento cuando mataban y violaban sin ninguna conciencia".

"Se me condicionó el voto para la ley de Amnistía pidiéndome que pidiera el indulto a los presos de Punta Peuco (...) Se me dijo que las familias de ellos estaban sufriendo, pero qué pasa con las cientos de madres que aún buscan a sus hijos, y que estos hombres que están muriendo en Punta Peuco jamás han tenido una gota de arrepentimiento y jamás han dicho donde están sus cuerpos", subrayó Campillai.

Consultada sobre quién le planteó lo anterior, puntualizó que fue "el senador Ossandón. Él y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes. Se me dijo que soy un símbolo y que me saltaría quizás cuántas cosas pidiendo esa libertad de esos presos que no lo merecen, jamás la pediría porque le faltaría el respeto a un país completo".

La senadora Campillai, además, en el marco de la discusión en la Convención solicitó a la presidenta de la instancia, María Elisa Quinteros, "que por favor el Senado se elimine, por favor, no lo necesitamos, ahí se entrampan las leyes y no quieren reparar todo lo que pasó".