Fiscal Emiliano Arias "desaconseja" eliminar figura del Fiscal Nacional porque favorecerá a la criminalidad: "No se avizora un buen futuro"

"Es el único caso, al menos occidental que yo conozca. Lo que pasa es que en Chile no tiene absolutamente ningún control, no existe lo controles adecuados de la institución y por eso que se han ido produciendo estas anomalías en su funcionamiento". Así describe el fiscal regional Emiliano Arias esta iniciativa de norma impulsada en la Convención Constitucional que elimina la figura del Fiscal Nacional para reemplazarlo por una colegiatura de siete integrantes.

En conversación con El Mostrador en La Clave, el fiscal especializado en investigaciones de tráficos de droga y anticorrupción habló sobre su columna de opinión publicada este miércoles en El Mostrador, en donde hace un recorrido histórico que ha llevado al órgano constituyente a plantear modificaciones al Ministerio Público. "La razón de la columna es precisamente este especial contexto histórico en el cual estamos involucrados. Primero encontramos un Ministerio Público que en mi opinión no ha sido capaz de enfrentar ciertos fenómenos criminales. Hay una cierta sensación de impunidad en diversos fenómenos criminales", señaló.

"En ese contexto se produce esta discusión en el seno de la Convención Constitucional y se propone, a mi juicio, un nuevo Ministerio Público o en que se elimina la figura del Fiscal Nacional, por ejemplo, y su reemplazo por un órgano colegiado. En consecuencia, según mi opinión, lo que se está produciendo es un debilitamiento de una institución en circunstancias de que lo que se debe realizar es precisamente un fortalecimiento de la misma, teniendo en vista estos graves fenómenos delictuales que están apareciendo ahora en Chile, todos estos indicios no pueden ser otra cosa que la punta del iceberg de que los cárteles ya se encuentran operando en nuestro país. En consecuencia, si tú conjugan todos estos elementos, este cóctel, la verdad que no se avizora un buen futuro", agregó.

¿Cuáles son las características del crimen organizado o en general, la delincuencia? "Primero, su transnacionalidad, su fluidez, su rapidez. Estas organizaciones criminales van cambiando permanentemente y en consecuencia, las decisiones de política criminal para combatir el crimen organizado, en general, los delitos, tienen que ser decisiones rápidas, deben ser rápidas y eficientes. El Fiscal Nacional es una autoridad que debe estar tomando decisiones permanentemente en relación a las políticas criminales en determinadas categorías de delito, lo que evidentemente si se somete a una aprobación o una votación de siete miembros, van a acarrear una lentitud que no se condice con los tiempos y con las amenazas criminales que estamos enfrentando. Es lo más obvio que puede ocurrir. Al existir siete personas de verdad que se va a ralentizar. Eso es una consecuencia evidente", explicó.

"Y en segundo lugar, se produce una dilución de la responsabilidad. De verdad que actualmente tenemos claro que si las personas que están ejerciendo un cargo en un momento determinado no son las adecuadas, quiere decir que hay un error en la forma de designación de tales personas, y eso es lo que se debe perfeccionar en este caso, más no eliminar completamente una institución. Y además haciendo un ejercicio único en el mundo. No hay otro Ministerio Público que tengan esta formación de un órgano colegiado. Yo, afortunadamente, durante mi carrera profesional tuve la oportunidad de trabajar con numerosos Ministerios Públicos en el mundo -tanto de Sudamérica, Norteamérica, de Europa- y la verdad es que en todas existe solo una autoridad con la cual uno puede realizar coordinaciones. Y así estas coordinación se hace muchísimo más rápida y así se puede enfrentar de mejor manera fenómenos de criminalidad globales de de otra forma", añadió.

Por tal motivo, el fiscal Arias desaconseja "absolutamente esa opción. Pero sí es necesario establecer medidas de control de las actuaciones del Fiscal Nacional. Por ejemplo, y también lo digo la columna, no puede ser que los fiscales se investiguen a sí mismo".

¿Cuáles medidas? "Debería estar sujeto, al igual que todo otro órgano público, a la Contraloría General de la República, en temas de dinero. Y eso en ningún caso afectaría su autonomía. Lo que pasa es que hay conceptos que se confunden, que precisamente es autonomía con una absoluta irresponsabilidad. Y eso no es así. Precisamente en nada afecta a la autonomía de que existan controles externos. Es más, favorece precisamente la autonomía de cualquier órgano".

En cuanto a investigar a otros fiscales, Arias planteó que "hay diversas opciones. Podrían ser precisamente que investiguen a los fiscales regionales, un ministro de corte. Aún existe y que es una estructura bastante conocida en nuestra legislación, que son los ministros de fuero. ¿Cuál es el riesgo que existe cuando una organización se investiga a sí misma? Que precisamente se favorece a aquellos que están en mi bando y si se busca, en definitiva perseguir o sancionar al disidente".