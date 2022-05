"Tenemos el deber de dar respuesta": Presidente Boric compromete plan para reparar a víctimas de violaciones a los DD.HH. del estallido

El Presidente Gabriel Boric lanzó este martes la agenda del Gobierno para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

Desde el Ministerio de Justicia, el Mandatario indicó su acercamiento inicial a este tema: "El primer recuerdo propiamente político que tengo es de la primera mitad de los '90, en Punta Arenas, viendo tele y tratando de entender a qué se referían quienes preguntaban dónde están".

"Yo decía, ¿Dónde están quiénes, por qué no están, por qué desaparecieron, quién los hizo desaparecer, cuántos son? En mi imaginación infantil de ese entonces, debo haber tenido 8 años, recuerdo que pensaba que eran siete las personas que no estaban. ¿Por qué no las encuentran?, decía. Cómo pueden estar tan escondidos", agregó.

Siguiendo el relato, destacó que "cuando mi padre me explicó que no eran siete, que eran cientos y que no se habían escondido, sino que los habían matado y habían hecho desaparecer sus cuerpos y cuando entendí que en Chile se habían violado los derechos humanos de miles de personas por parte del Estado, no pude comprenderlo".

En esa línea, Boric manifestó que "fue uno de los motivos por los cuales empecé prontamente, a los 12 años, a militar políticamente, para revelarnos contra esa injusticia histórica. Y cuando hoy día pienso en quienes hoy no están con nosotros o en quienes sufrieron graves violaciones a los DD.HH. el 2019 o 2020, la verdad es que siento vergüenza".

"Pero como jefe de Estado tenemos el deber y la obligación de dar respuesta. Por eso estamos aquí, no para quejarnos, sino para decir que esto no se puede repetir, pero también que tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia verdad y reparación", afirmó.

En esa línea, el Presidente Boric dijo que se reunió, en Coquimbo, con víctimas de violaciones a los DD.HH, quienes le decían "con frustración que no han recibido una repartición por parte del Estado. Han pasado dos años en algunos casos y la justicia no ha actuado, en otros hubo actos de vulneración y revictimización".

"Eso en nuestro Gobierno no se puede seguir repitiendo y todos quienes somos parte de este Gobierno que tiene un mandato de transformación y que estamos aquí también por qué Chile despertó y no nos podemos olvidar de donde venimos, tenemos el deber con ustedes de no olvidarnos y no solo de manera simbólica", subrayó.







Por ello, el Mandatario explicó que "por eso me parecía importante estar aquí, para recalcar la importancia que tiene para nuestro gobierno esta agenda. A veces los laberintos burocráticos del Estado nos hacen demorarnos más de lo que quisiéramos. No sé imaginan cómo eso nos frustra, pero vamos a romper cada una de esas barreras".

"Y yo aquí, ante ustedes y solemnemente, a lo que nos comprometemos es a que vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento (...) ese es el compromiso de nuestro Gobierno, cuando vean que los demoramos más de la cuenta recuérdenos. En estos días vertiginosos la brújula se pierde, pero yo sé que estamos aquí por esto", concluyó.